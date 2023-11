Das sind die Reaktionen der Rapid-Fans zum neuen Trainer Robert Klauß

Der SK Rapid präsentierte gestern mit Robert Klauß den Nachfolger von Zoran Barisic, der bei seiner ersten Pressekonferenz einen souveränen Eindruck hinterließ. Wir wollen...

Der SK Rapid präsentierte gestern mit Robert Klauß den Nachfolger von Zoran Barisic, der bei seiner ersten Pressekonferenz einen souveränen Eindruck hinterließ. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum neuen Cheftrainer sagen und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

MiKa7*8: „Herzlich willkommen in Hütteldorf, Robert Klauß! Dir und uns, eine erfolgreiche gemeinsame Zeit! Danke an die Verantwortlichen für den Mut, den Prozess der Veränderung nun auch sportlich weiterzugehen und auch hier Neues zu versuchen. Ich bin überzeugt, dass der Weg der Richtige ist. Rapid muss sich meiner Meinung nach genau so positionieren.“

flo_gw: „Freilich birgt eine solche Neubestellung inmitten der Saison ihre Risiken. Nichtsdestotrotz denke ich, nicht zuletzt, da ich bereits seine Zeit in Nürnberg etwas genauer verfolgt habe, dass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spielstil passen könnte. Der erste Eindruck ist jedenfalls positiv.“

AC58: „Die wichtigste Antwort bei der Pressekonferenz kam auf Langs Tirade „Rapid-muss-immer gegen BW Linz“: „Wir gewinnen ja nicht gegen BW Linz, weil wir Rapid sind oder weil wir die besseren Spieler haben, sondern weil wir unter der Woche gut und fleißig gearbeitet haben.“ In dieser Antwort steckt so viel von unseren bisherigen Problemen mit dem „falschen Anspruchsdenken“. Auch des falschen Denkens innerhalb des Vereins, der sich natürlich vom Umfeld auch anstecken lässt. Auch sehr klug seine Antwort auf mentale Begleitung. Zuerst möchte er als Trainer das vermitteln. Er wird also der erste sein, der diese Leistung bezieht und er ist bereit, auch in diesem Teilbereich zu lernen. Damit ist der wichtigste Schritt getan. Damit kann er auch beurteilen, wie weit einzelne oder das Team Hilfe brauchen. Klauß hat in 30 Minuten mehr zu sich und seinen Gedanken zu Fußball gesagt als andere in ihrer gesamten Laufbahn bei uns. Als Fan empfinde ich mich mitgenommen und bin deshalb schon vorab einmal positiv eingestellt. Noch ganz unabhängig von seinen Früchten mit der Mannschaft.“

Hugo_Maradona: „Man kann dem Verein nicht nachsagen, dass man in den alten Pfaden weitergegangen ist. Die Bestellung von Klauß ist so richtig Rapid-untypisch. Man darf sehr gespannt sein. Aber nachdem jedem Anfang ein Zauber innewohnt, freue ich mich extrem auf Sonntag und bin jetzt einfach mal sehr optimistisch.“

derfalke35: „Ich bin ganz klar positiv bezüglich Klauß eingestellt und denke, wenn wir es schaffen den Fokus im Training hochzuhalten, dann werden wir uns die nötigen Siege auch erarbeiten. Das größte Problem in der Vergangenheit war, dass wir in keinen Flow kamen, wir konnten nie eine Siegesserie starten und somit eine Selbstverständlichkeit bekommen. Gefühlsmäßig konnten wir bei einigen Spielen nach einer gewissen Spielzeit keine neuen Impulse mehr setzen und ich hoffe, das gelingt unter Klauß. Ich denke allerdings schon, dass auch Barisic Zusammenhänge erkannte, er kommunizierte eben anders. Mir gefallen die Statements vom neuen Trainer auch sehr gut, überzeugen muss er mich aber letztendlich mit den Leistungen am Platz, vielleicht ist es aber genau der neue Input welchen diese Mannschaft jetzt braucht, ich wünsche mir und hoffe, dass es klappt.“

Sterz: „Neuer Trainer, neues Glück. Persönlich hätte ich nicht mit dieser schnellen Bestellung von Klauß gerechnet. Katzer war auf dieses Szenario top vorbereitet.“

Lucifer: „Jetzt muss die fachliche Expertise nur am Platz sichtbar werden, ich hoffe und wünsche dem Verein mit Klauß endlich mal einen „perfect fit“ und es wäre auch hinsichtlich seines Alters ein Wahnsinn, wenn das aufgehen würde. An die Mannschaft: bitte lernt fleißig und nehmt’s gewisse Dinge sofort an…“

narya: „Die letzten fünf bis sechs Minuten beziehungsweise die abschließenden Antworten waren besser, intelligenter und gewiefter als alles, was ich in den letzten fünf Jahren bei uns im Verein und darüber hinaus gehört habe. Das alleine macht Katzers Drängen auf eine Veränderung nicht nur nachvollziehbar, sondern fast (!) schon alternativlos. Taktisch kann es eigentlich nur besser werden, natürlich wird erst Ende des Frühjahrs, eventuell der Saison bilanziert. Ich hoffe wirklich, dass es auch menschlich passt und er in punkto Mannschaftsführung ähnliche Kompetenzen wie Zoki hat. Dass Kulo (und sicher auch Steff) hier eng an dem Prozess dran sein werden, beruhigt mich in der Hinsicht.“

Happelbua: „Mehr kann man sich nicht wünschen, meiner Meinung nach hat Klauß alles, was ich mir für Rapid erhofft habe, gute Arbeit Mecki und Co!“

bw_sektionsbg: „Top Pressekonferenz vom neuen Coach. Sympathisch, kompetent, klar in seinen Aussagen. Muss sagen bin extrem positiv überrascht und doch recht froh, dass er es geworden ist. Den hiesigen Journalisten hat er sauber den Wind aus den Segeln genommen.“

Canadien1978: „Die positiven Eindrücken, die ich auf Interplattformen von Herrn Klauß gewinnen konnte, und im Gegensatz zu einem User nicht als klugscheißerisch empfunden habe, haben sich gestern auf der Pressekonferenz verstärkt. Selten so einen eloquenten, rhetorisch starken und fachlich kompetenten Trainer auf einer Antritts-Pressekonferenz bei uns gesehen. Jetzt müssen nur noch am Platz Taten folgen, das wünsche ich uns allen und auch Katzer und Hofmann für diese mutige Entscheidung.“

TheLex: „Ich habe mir jetzt sehr aufmerksam die Pressekonferenz angesehen und muss ehrlich sagen, dass ich bisher erst einmal bei einer Antritts-Pressekonferenz (Rangnick -> ÖFB) ähnlich zuversichtlich und überzeugt von einem neuen Trainer war. Ein absolut souveräner erster Auftritt, da hat alles Hand und Fuß – Selbstvertrauen, Fachkompetenz und Demut sind augenscheinlich ideal bei ihm ausbalanciert. Vor allem die Top-Antwort auf die provokante letzte Frage des Radio-Wien-Journalisten war die Kirsche auf der Torte. Ich freu‘ mich einfach auf die nächste Zeit und die Entwicklung!“

schimli: „Soll jetzt kein übertriebener Jubelsturm sein, aber: Ich kann mich an keinen Rapid-Trainer erinnern, der in Interviews jemals derart viel fachliche Kompetenz rübergebracht hat. Man könnte fast meinen wir befinden uns in der Steinzeit und Klauß erklärt uns gerade wie man Feuer macht und was eine Dampfmaschine ist.“

Ugmo: „Er wirkt selbstbewusst, aber nicht arrogant, wortreich aber kein Dampfplauderer. Hat auch die Befürchtung eines Red Bulls für Arme entkräftet. Insgesamt sympathisch und keiner, der schon bei der ersten PK nervt wie Büskens. Hoffentlich schafft er es, die vorhandene Taktik-PS auch auf die Straße zu bringen.“

Hütteldorfer94: „Klauß hat eine faire Chance verdient und jetzt natürlich erstmal Schonfrist. Aber schon im Frühjahr wird er liefern müssen. Seine ganze Expertise nützt nichts, wenn er sie nicht zügig in Taten und vor allem Ergebnisse umsetzen kann.“

ofla4rocki: „Beeindruckender und mitreißender Typ! Ich wünsche ihm und uns, dass es funktioniert! Der Spirit im Team wird sich fix ändern – da lege ich mich fest! Und das ist auch gut so.“

Ernesto: „Ich hoffe wirklich, dass man im Großen und Ganzen dem Spielstil treu bleiben wird und nur in Nuancen Veränderungen macht – auch im Frühjahr. Damit waren wir im Spiel ja erfolgreich, auch wenn die Ergebnisse nicht gepasst haben. Wenn wir auf das in Österreich fast überall praktizierte Red-Bull-Pressing umsteigen sollten, werden wir die Identität verlieren und einer unter vielen sein. Andere haben bessere Kader für das System, wir werden auf diesem Weg nichts erreichen. Daher ist es wichtig, den eingeschlagenen Spielstilweg beizubehalten. Das wird ein wesentlicher Punkt werden, ob Klauß bei Rapid erfolgreich sein kann.“

RomanHammer: „Also nachdem ich die Pressekonferenz gesehen habe, bin ich echt beeindruckt von der Eloquenz bzw. der ruhigen Art, die Krauß mitbringt. Wenn er die Stellschrauben noch richtig zu drehen weiß, dann werden wir noch viel Freude mit ihm haben.“

CECKO: „Nachdem ich mir die Pressekonferenz in Ruhe angesehen habe, muss ich leider gestehen, dass ich vom neuen Trainer Klauß schon sehr angetan bin. Mir persönlich gefällt seine ruhige und vor allem geerdete Art. Hat definitiv Potenzial der lang gesuchte frische Wind in den grün-weißen Gemäuern zu sein. Die Wahrheit liegt dann natürlich wie bekannt auf dem Platz. Bin schon sehr gespannt, wie er sich im Alltag präsentiert und mit der Diva Rapid auf hoffentlich lange Sicht umgeht.“

