Austria-Trainer Wimmer: „Mit Herz und Leidenschaft gegen Wucht und Power“

Sportdirektor Manuel Ortlechner und Trainer Michael Wimmer sprechen über Auswärtsspiel bei Red Bull Salzburg am Sonntag (14:30 Uhr). Dass der Gastgeber klarer Favorit ist, liegt auf der Hand, trotzdem wollen die Veilchen das eigene Spiel durchziehen und versuchen „mit Herz und Leidenschaft der Wucht und Power von Salzburg entgegenzutreten“.

Die Favoritenrolle am Sonntag ist klar verteilt, Salzburg konnte die letzten acht Bundesliga-Spiele gegen die Austria gewinnen und ist seit 14 Duellen gegen Violett ungeschlagen. Die Bullen haben außerdem keines der letzten 37 Bundesliga-Heimspiele verloren. Die Aufgabe könnte viel schwerer also nicht sein, mit Mut und Leidenschaft soll dennoch die Überraschung gelingen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Das Auftaktspiel in der Meistergruppe gegen den LASK hat gezeigt, wie eng es im letzten Drittel der Meisterschaft in den Spielen zugehen wird, da sich die Teams auf einem ähnlichen Niveau befinden. Umso mehr entscheiden oft nur die kleinsten Unachtsamkeiten über Sieg oder Niederlage. Deswegen ist das Spiel in Salzburg der ideale Gradmesser für unsere Jungs. Mit einem mutigen, aktiven Auftritt in allen Phasen des Spiels wollen wir versuchen gegen den Favoriten zu überraschen!“

Trainer Michael Wimmer: „Wir waren letzten Sonntag natürlich enttäuscht nach dem Spiel, hätten das 2:0 gerne nach Hause gebracht und wären gerne mit einem Sieg gestartet. Nichtsdestotrotz haben wir die Partie gut aufgearbeitet, analysiert und unsere Fehler angesprochen und möchten es jetzt wieder besser machen. Wir wollen in Salzburg mutig auftreten und unserer Idee treu bleiben. Wir wissen, dass es ein richtiges Brett wird, eine große Herausforderung gegen Österreichs Topmannschaft. Trotzdem wollen wir unser Spiel durchziehen und versuchen mit Austria-Trainer Wimmer:von Salzburg entgegenzutreten.“

Personal-News

„Lucas Galvão hat sich diese Woche im Training leider einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, er wird vorerst ausfallen. Abgesehen von den Langzeitverletzten (Muki Husković, Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger, Marko Raguž, Anm.) stehen sonst aber alle Spieler zur Verfügung“, erklärt Wimmer.

Mirko Kos wird am Freitagabend erneut bei den Young Violets im Tor stehen, bei den Feldspielern ist der Konkurrenzkampf um einen Platz im Kader nun endgültig eröffnet.