Christian Ilzer vor Rapid-Spiel: „Meine Mannschaft hat mir Freude bereitet“

Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 19. Runde der Admiral Bundesliga auf den SK Rapid. Das Spiel wird am Sonntag, dem 18....

Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 19. Runde der Admiral Bundesliga auf den SK Rapid. Das Spiel wird am Sonntag, dem 18. Februar, um 17 Uhr in der Merkur Arena in Liebenau angepfiffen.

Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Meine Mannschaft hat mir mit der gestrigen Leistung viel Freude bereitet, dieser Sieg gegen einen starken Gegner wie Slovan Bratislava gibt uns mental viel Kraft – hat andererseits aber natürlich einiges an körperlicher Substanz gekostet. In der kurzen Zeit bis Sonntag werden wir versuchen, uns optimal zu regenerieren und vollen Fokus auf die bestmögliche Vorbereitung für dieses schwere Bundesligaspiel gegen Rapid zu richten.“

Ilzer weiter: „Wir werden uns auch gegen den SK Rapid wieder auf unser eigenes Spiel konzentrieren, wir wollen voller Energie sein und unser Spiel mit einer guten Qualität und Aggressivität auf den Platz bringen. Rapid verfügt über sehr gute Einzelspieler, eine Systematik, auf die man sich auch einstellen muss – aber wenn wir einen guten Spannungsbogen bis Sonntag aufbauen, für uns am Feld die richtige Mischung finden und ein volles Haus in Liebenau hinter uns wissen, dann bin ich mir sicher, dass wir unser Gesicht am Platz zeigen können und ein extrem schwer zu schlagender Gegner sein werden.“

Der Cheftrainer zur Personalsituation: „Neben den Langzeitverletzten Kjell Scherpen und Seedy Jatta ist es natürlich auch immer so, dass ein intensives Europacupspiel Tribut fordert und einige Spieler an kleineren Blessuren laborieren. Wir werden hier Vorsicht walten lassen und uns bis zum Abschlusstraining Zeit geben, um den Spieltagskader zu nominieren.“

Defensiv-Ass Jusuf Gazibegovic meint: „Die Zeit bis zum Spiel am Sonntag ist kurz, wir müssen unsere Batterien aufladen – aber wir kennen diese Abläufe natürlich schon sehr gut und werden bereit für dieses Spiel gegen Rapid sein. Wir wollen wie gestern gegen Slovan auch dem SK Rapid unser Spiel aufzwingen. Ziel ist es, unsere bekannten Tugenden wie Intensität, Pressingqualität und Zweikampfstärke auf den Platz zu bringen und dann werden wir sicher ein gutes Spiel zeigen können.“

Pressemeldung SK Sturm