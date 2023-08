Tobias Knoflach kehrt in die Bundesliga zurück

Tormann Tobias Knoflach (29) unterschreibt einen Einjahresvertrag bis Sommer 2024 beim TSV Egger Glas Hartberg. Der 29-jährige Wiener war seit Jahresbeginn vereinslos und trainierte...

Tormann Tobias Knoflach (29) unterschreibt einen Einjahresvertrag bis Sommer 2024 beim TSV Egger Glas Hartberg.

Der 29-jährige Wiener war seit Jahresbeginn vereinslos und trainierte seit einer Woche bereits in Hartberg mit. Zuvor spielte er für ACSM Politehnica Iasi (2. Liga Rumänien) und AS Sambenedettese (4. Liga Italien).

Seine erfolgreichste Zeit hatte der 1,83m große Tormann beim SK Rapid. Am 29. August 2015 absolvierte Knoflach sein Bundesliga-Debüt. Weitere 32 Einsätze in der höchsten Liga Österreichs folgten. Für den SK Rapid absolvierte er in Summe 40 Spiele (für Rapid II 68 Spiele).

Tobias Knoflach:

„Ich freue mich riesig, nach drei Jahren wieder zurück in die Bundesliga zu kehren. Ich bin mega froh über das Engagement beim TSV Hartberg. Ich denke, das ist die perfekte Mannschaft für mich um wieder auf mein bestmögliches Niveau zu kommen und die nächsten Schritte zu machen. Ich bin allen Beteiligten sehr dankbar, dass sie mir die Chance geben und es mir ermöglichen, mich unter Beweis zu stellen. Dem werde ich alles unterordnen.“

Markus Schopp:

„Mit der Verpflichtung von Tobias Knoflach haben wir die passende Antwort auf die Verletzung von Fabi Ehmann. Er passt auch gut in unser Anforderungsprofil, da er ein Torhüter ist, der schon Bundesliga-Erfahrung hat. Daher freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit und den Austausch mit ihm.“

( Pressemeldung TSV Hartberg )