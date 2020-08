Gorgon für drei Jahre nach Polen, auch Goalie-Legende Boruc kehrt zurück

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Burak Yilmaz ST,...

Burak Yilmaz

ST, 35, TUR | Besiktas – > Lille LOSC

In der Türkei ist der 35-jährige Angreifer Burak Yilmaz ein großer Star. Er ist einer von nur zwei Spielern, die für die „großen Vier“, also Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray und Trabzonspor auf Torjagd gingen. Für die türkische Nationalmannschaft traf er in 59 Spielen 24-mal und in der Süper Lig bringt er es auf 187 Treffer. Die nächsten zwei Jahre wird Yilmaz für Lille auf Torjagd gehen, wohin er ablösefrei von Besiktas wechselt. Lille rüstet derzeit seine Offensive auf, nachdem der Nigerianer Victor Osimhen um 70 Millionen Euro nach Neapel übersiedelt. Neben dem Salzburger Patson Daka ist auch Rangers-Torjäger Alfredo Morelos ein Thema bei den Franzosen.

Artur Boruc

TW, 40, POL | AFC Bournemouth – > Legia Warschau

Nach acht Jahren in England und insgesamt 15 Jahren im Ausland kehrt die polnische Torhüterlegende Artur Boruc in seine Heimat zurück. Der 65-fache polnische Teamkeeper wechselt ablösefrei zu Legia Warschau, das für ihn zwischen 2000 und 2005 als Sprungbrett für seine bemerkenswerte Karriere fungierte. Zuletzt war der polarisierende Boruc, der vor allem bei Celtic Glasgow als Legende gilt, nur Ersatztorhüter bei Bournemouth. In der Premier League brachte er es dennoch auf 128 Einsätze. Beim frischgebackenen polnischen Meister ist Boruc wohl für eine Saison als Stammkeeper eingeplant, nachdem der bisherige „Einser“, der 20-jährige Radoslaw Majecki nach einer Leihe wieder zur AS Monaco zurückkehrt.

Troy Parrott

ST, 18, IRL | Tottenham Hotspur – > FC Millwall

Im Rahmen unserer Serie über die größten Nachwuchstalente der Welt stellten wir den 18-jährigen Iren Troy Parrott bereits vor. Der Mittelstürmer spielte bisher hauptsächlich für die U23-Mannschaft von Tottenham Hotspur und brachte es zudem auf vier Kampfmannschaftseinsätze. Nun soll Parrott, der bei den Spurs einen Vertrag bis 2023 besitzt, mit einer Leihe den nächsten Schritt machen. Der irische Nationalspieler wechselt in die zweite englische Leistungsklasse zum FC Millwall, wo er sich in der „Knochenmühle Championship“ beweisen soll.

Alexander Gorgon

LA, 31, AUT | HNK Rijeka – > Pogon Szczecin

Vier Jahre verbrachte der Ex-Austrianer Alexander Gorgon in Rijeka. Nun wechselt der mittlerweile 31-Jährige ins Heimatland seiner Eltern, nach Polen. Sein neuer Klub Pogon Szczecin, zuletzt Sechster in der polnischen Ekstraklasa, erwarb sich in den letzten Jahren den Ruf als „Österreicher-Klub“. Hier stehen aktuell auch David Stec und Benedikt Zech unter Vertrag, bis zum Ende der vergangenen Saison kickte außerdem Srdjan Spiridonovic für den Verein. Trainer ist der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Kosta Runjaic, der in Wien geboren wurde, aber noch nie in Österreich arbeitete. Gorgon war zuletzt bei Rijeka Stammspieler und bestritt in seinen vier Jahren beim Klub 126 Pflichtspiele, in denen er 42 Tore und 14 Assists beisteuerte. Zudem war der Routinier, der in Österreich ausschließlich für die Austria spielte, Kapitän seines Teams. Im polnischen Stettin unterzeichnete Gorgon nun einen Vertrag bis Sommer 2023.