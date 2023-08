CL-Vorschau: Sturm-Bezwinger fordert die Rangers

Wie vor jedem Spieltag wollen wir auch heute zwei Vorschauen auf die bevorstehenden Europacup-Partien bieten. Wir blicken heute nach Glasgow und Antwerpen, wo zwei...

Rangers – PSV Eindhoven

Dienstag, 22.08.2023, 21:00 Uhr

In Glasgow erwartet uns eine spannende Partie von zwei Mannschaften, die viel Qualität im Kader haben. Dies stellten die Gäste in den beiden Spielen gegen den SK Sturm eindrucksvoll unter Beweis. PSV kickte die Grazer mit einem Gesamtscore von 7:2 aus der Königklasse und ließ schlussendlich keinen Zweifel daran, dass ein großer Klasseunterschied zum SK Sturm vorhanden war. Neben dem Mittelstürmer Luuk de Jong überzeugten vor allem die schnellen und trickreichen Flügelspieler Noa Lang und Johan Bakayoko, die der österreichische Vizemeister nie unter Kontrolle bekam. Noa Lang zog sich allerdings eine Oberschenkelverletzung zu und wird den Niederländern nicht zur Verfügung stehen. Neben den beiden Siegen gegen den SK Sturm ist die PSV Eindhoven auch in die Meisterschaft erfolgreich gestartet und gewann ihre Meisterschaftsspiele gegen Utrecht und Vitesse.

Die Rangers, die vergangene Saison mit sieben Punkten Rückstand auf Celtic auf Platz 2 landeten, leisteten sich bereits eine Niederlage in der neuen Saison. In der ersten Runde der Meisterschaft verlor man gegen Kilmarnock mit 0:1, ehe man am zweiten Spieltag gegen Livingston klar mit 4:0 gewann. In der Champions-League-Qualifikation setzte man sich knapp mit einem Gesamtscore von 3:2 gegen Servette durch. Zwei der drei Treffer erzielte wieder einmal der offensive Rechtsverteidiger und Kapitän James Tavernier, der ein Phänomen ist. Der Außenverteidiger hat die Scorerwerte eines Stürmers. In 406 Spielen für die Rangers steuerte er sagenhafte 103 Tore und 117 Assists bei. Dass der mittlerweile 31-Jährige in den vergangenen Jahren nicht in die Premier League wechselte ist wahrscheinlich nur mit seiner Vereinstreue zu erklären.

Royal Antwerpen – AEK Athen

Dienstag, 22.08.2023, 21:00 Uhr

In der vergangenen Saison gewann Royal Antwerpen mit einem Punkt Vorsprung auf Racing Genk und Union Saint-Gilloise die belgische Meisterschaft und trifft nun im Champions-League-Playoff auf den griechischen Meister AEK Athen. Auf dem Papier ist die Heimmannschaft sicherlich der Favorit, denn die Belgier verfügen über einen starken Kader mit einer guten Balance zwischen jungen und erfahrenen Akteuren. Einer der Shooting Stars ist der erst 18-jährige defensive Mittelfeldspieler Arthur Vermeeren, der sich in der vergangenen Saison einen Stammplatz erkämpfte und nun nicht mehr aus dem Team wegzudenken ist. Den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken, denn dem jungen Mann steht eine große Karriere bevor. Hinter ihm, in der Innenverteidigung, agiert mit Kapitän Toby Alderweireld der erfahrenste und bekannteste Spieler im Abwehrzentrum der Viererkette. Aufpassen wird AEK Athen in erster Linie auf Vincent Janssen müssen. Der Mittelstürmer, der auch für die niederländische Nationalmannschaft 22 Spiele bestritt, erzielte vergangene Saison 16 Tore und steht auch heuer bereits nach vier Pflichtspielen bei ebenso vielen Treffern.

AEK Athen darf allerdings nicht unterschätzt werden, denn seit Trainer Matías Almeyda am Ruder ist, gewann die Mannschaft sowohl den Cup als auch die Meisterschaft. Es war nach dem Titel im Jahr 2018 erst der zweite Meisterschaftssieg in den 2000er-Jahren und speziell im Meisterschaftsfinish ließ AEK Athen nichts anbrennen. Aus den letzten zehn Liga-Partien holte man sieben Siege und drei Unentschieden und setzte sich so letztendlich gegen die Konkurrenz durch. In der Champions-League-Qualifikation warf man vergangene Runde Dinamo Zagreb aus dem Bewerb, wobei die Begegnungen durch die Ausschreitungen der Fans überschattet wurden.

