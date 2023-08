RB Salzburg verlängert mit Karim Konate

Derr 19-jährige Shootingstar verlängert beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig Karim Konate und der FC Red Bull Salzburg haben einen neuen Vertrag fixiert. Der...

Derr 19-jährige Shootingstar verlängert beim FC Red Bull Salzburg vorzeitig

Karim Konate und der FC Red Bull Salzburg haben einen neuen Vertrag fixiert. Der erst 19-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste verlängert bei den Roten Bullen vorzeitig bis zum 30. Juni 2028.

39 Spiele mit 30 Toren

Karim Konate kam erst vor einem Jahr nach Salzburg und erreichte bei seinen bisherigen Einsätzen eine außergewöhnliche Torquote. Für den FC Liefering traf er als Kooperationsspieler in 18 Spielen 15 Mal (plus drei Assists). Für die Salzburger UEFA Youth League-Mannschaft waren es bei sieben Matches sechs Goals (plus zwei Assists). Und für den FC Red Bull Salzburg knipste er in 14 Spielen bereits neun Mal (plus drei Assists).

In der noch jungen Bundesliga-Saison liegt der achtfache Teamstürmer der Elfenbeinküste mit vier Treffern an der Spitze der Torschützenliste und hat auch in Cup-Runde 1 einen Doppelpack erzielt.

Statements

Bernhard Seonbuchner: „Karim ist erst recht kurze Zeit in Salzburg und hat dabei schon gezeigt, dass er über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt. Er ist ein extrem talentierter Spieler, von dem wir voll überzeugt sind und der sicher noch weitere Entwicklungsschritte machen wird. Wir freuen uns sehr, Karim auf seinem Weg zu begleiten und werden alles dafür tun, gemeinsam mit ihm die gewünschten Erfolge zu feiern.“

Karim Konate: „Ich bin noch ein junger Spieler, der sehr weit von seiner Heimat weg ist. Deshalb tut es mir sehr gut, dass ich beim FC Red Bull Salzburg so viel Vertrauen erhalte. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist ein weiterer Beweis dafür. Ich werde alles daransetzen, dass ich dieses Vertrauen zurückzahlen kann, um mit dem Klub erfolgreich zu sein.“

(Pressemeldung Red Bull Salzburg)