Saisonrückblick England: Liverpool-Spieler dominieren Expected-Goal-Wertung

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen wir einen Blick nach England und sehen uns die Expected-Goal-Wertung an. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern!

Obwohl der Liverpool FC stolze 92 Punkte holte, reichte es am Ende nur für den Titel des Vizemeisters, da die Citizens um einen Zähler mehr holten. Die Mannschaft von Pep Guardiola erzielte fünf Treffer mehr als die Reds, dennoch befinden sich in den Top-5 der Expected-Goal-Wertung drei Liverpool-Spieler und kein einziger Akteur von Manchester City.

Mohamed Salah führt mit 23.07 Toren die xG-Wertung an und traf damit fast haargenau nach Erwartung. Auf Platz 2 liegt Vorjahressieger Harry Kane vor einem weiteren Liverpool-Spieler. Cristiano Ronaldo reiht sich vor Sadio Mané auf Platz 4 ein.

Heung-min Son, der so wie Salah 23 Treffer erzielte, benötigte für diese Marke nur einen xG-Wert von 13.95 und präsentierte sich damit als äußerst effektiv in der Premier League Saison 2021/22.

Mit Raheem Sterling befindet sich nur ein Manchester-City-Spieler in den Top-10 dieser Wertung, womit wir einen großen Unterschied zwischen den beiden Tabellen-Spitzenreitern sehen.

Bei Liverpool waren in erster Linie Salah (23 Tore), Mané (16) und Diogo Jota (15) für das Toreschießen zuständig. Auf Platz 4 der internen Torschützenliste folgen bei den Reds die beiden Brasilianer Firmino und Fabinho, die beide jeweils fünf Tore beisteuerten. Bei den Citizens erzielten hingegen gleich acht Spieler mindestens sieben Treffer.

Interessant ist, dass der beste Torschütze von Manchester City, Kevin De Bruyne nicht in den Top 30 der xG-Wertung liegt. Der belgische Nationalspieler benötigte für seine 15 Treffer nur einen xG-Wert von 5.39!

Eine Diskrepanz in dieser Höhe kommt sehr, sehr selten vor und ist natürlich auch nicht von Dauer. Vergangene Saison sah man beispielsweise ein komplett anderes Bild, denn da ließ der belgische Nationalspieler zu viele Chancen aus und kam bei einem xG-Wert von 10.48 nur auf sechs Tore. Damit sieht man ganz gut, dass die Sample-Größe von nur einer Saison nicht immer ideal ist.