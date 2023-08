Serie-A-Auftakt: Rapid-Gegner Fiorentina gewinnt klar bei Aufsteiger Genua

Die AC Fiorentina, Gegner des SK Rapid im Playoff zur UEFA Europa Conference League, ist der erste Tabellenführer in der neuen Serie-A-Saison. Die Florentiner...

Die AC Fiorentina, Gegner des SK Rapid im Playoff zur UEFA Europa Conference League, ist der erste Tabellenführer in der neuen Serie-A-Saison. Die Florentiner setzten sich auswärts gegen den Aufsteiger CFC Genua locker mit 4:1 durch.

Bereits zur Pause führten die Violetten komfortablen mit 3:0. Obwohl mit Kouamé, Ikoné, Barak, Castrovilli und Mina fünf potentielle Stammspieler ausfielen, zeigte sich die Fiorentina souverän und vor allem effizient. Bereits nach knapp vier Minuten eröffnete Kapitän und Linksverteidiger Cristiano Biraghi mit einem sehenswerten Abschluss ins kurze Kreuzeck den Torreigen. Nach nur elf Minuten stand es nach einem Abstauber von Giacomo Bonaventura 2:0 für die Gäste. Kurz vor der Pause war es der argentinische Weltmeister Nicolás González, der nach einer Ecke per Kopf auf 3:0 stellte.

4:0 bereits nach 56 Minuten

Das zweite Kopfballtor des Tages gelang Rolando Mandragora nach 56 Minuten. Bei nahezu allen Gegentreffern war die Abwehrleistung des CFC Genua äußerst mangelhaft und es wurde der Fiorentina nie wirklich schwer gemacht. Vier von fünf Schüssen aufs gegnerische Tor waren drin – am Ende vergab die argentinische Neuverpflichtung Beltrán die Chance aufs fünfte Tor. Zwischenzeitlich hatte Genua durch Davide Biraschi noch den Anschlusstreffer erzielt.

Der Sieg der Fiorentina fiel klar, aber auch glanzlos aus, wie die Live-Graphen von Overlyzer zeigen.

Dass der Sieg des letztjährigen Conference-League-Finalisten zu hoch ausfiel, zeigt ein Blick auf die Expected Goals. In dieser Wertung „gewann“ die Fiorentina nur mit 1.15 : 0.67 und so konnte man insgesamt relativ wenige klare Tormöglichkeiten aus der klaren Ballbesitzstatistik herausarbeiten. Die Fiorentina hatte am Ende 68% des Ballbesitzes.

Starkes Pressing, solide Defensivleistung

Entsprechend sahen auch die Passstatistiken aus: Die Fiorentina brachte fast genau 90% ihrer Bälle gegen eine tiefstehende Genua-Mannschaft an den Mann, gewann allerdings nur 44% der Zweikämpfe und biss sich vor allem rund um den Sechzehner häufig die Zähne aus. Gleichzeitig war man allerdings in den Defensivduellen sehr akkurat und konsequent, weshalb auch Genua nur wenig Gefahr ausstrahlen konnte. Zudem wies die Fiorentina mit einem PPDA-Wert von 5.97 ausgezeichnete Pressingwerte auf und ließ Genua kaum sauber das Spiel aufbauen.

Am Donnerstag ist die Fiorentina zu Gast in Wien-Hütteldorf. Am kommenden Sonntag kommt es in der Serie A zur Saison-Heimpremiere gegen die US Lecce. Drei Tage nach dem Rückspiel in Florenz wird die Fiorentina auswärts auf Inter Mailand treffen.

Aufstellung Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode (81. Dodo); Mandragora (81. Duncan), Arthur Melo; N. González (72. Sottil), Bonaventura (88. Infantino), Brekalo; Nzola (82. Beltrán).