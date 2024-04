Das sagen die Sturm-Fans nach dem 3:1-Auswärtssieg beim SK Rapid

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid mit 3:1 und übernahm damit die Tabellenführung von RB Salzburg, das gegen Austria Klagenfurt...

Der SK Sturm gewann das Auswärtsspiel gegen den SK Rapid mit 3:1 und übernahm damit die Tabellenführung von RB Salzburg, das gegen Austria Klagenfurt überraschend verlor. Nachdem wir uns angesehen haben, was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, wollen wir nun auf die Anhänger des SK Sturm blicken. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GORILLA: „Extrem geiler Sieg. Es ist einfach so geil zurzeit. Jetzt kommen die zwei absolut wichtigsten Spiele. Heute muss man Jaros und Böving hervorheben. Böving zwar wie immer nervös in der Nähe vor dem Tor, aber was der heute an Meter gemacht hat, irre.“

Jaisinho: „Aus diesem Spiel kannst, hinsichtlich des CUP-Finals, eigentlich nicht wirklich was Brauchbares mitnehmen. Abgesehen von den drei wichtigen Punkten und die Tabellenführung. Rapid mit einer 1B-Mannschaft, die sich defensiv vogelwild anstellte und eine Sturm-Mannschaft, die zweite Halbzeit merklich zurückschaltete. Dass Rapid dann weit besser wegkommt, ist also auch nicht verwunderlich, wenngleich die zwei Kopfbälle von Paraden von Jaros echt stark waren…“

Chr1s: „Erste Halbzeit sehr stark, zweite dann für Sonntag geschont. Reicht zum Glück gegen diese Rapid-Mannschaft. Nächsten Mittwoch mit Cvetkovic und vermutlich Grgic wirds sicher zacher. Trotzdem gewinnen wir den Schas, davon bin ich überzeugt.“

quaiz: Man hat einen oder zwei Gänge runtergeschalten. Trotzdem ist nicht viel passiert. Das ist nicht unwichtig, nur so viel zu investieren, wie bei einem 3:1 nötig ist“

OidaFoda: „Hab nie das Gefühl gehabt, dass da noch was passiert, sie (Anm. Rapid) schonen sich eh fürs Cupfinale.“

plieschn: „Ein Traum!! Verdienter Sieg! Jaros unglaublich stark und auch mannschaftlich war das wieder souverän! Erster Nicht-Dosen-Tabellenführer im oberen Playoff!“

Vöslauer: „Ilzer vs. Klauß könnte das Starek vs. Krankl unserer Zeit werden. Eine unfassbare Runde geht zu Ende.“

Schwarzweißblau: „Im Endeffekt souverän – hätte aber ungern gesehen, was passiert wäre, wenn Jaros nicht so Weltklasse gehalten hätte. Aber wurscht, im Endeffekt ist die passive Taktik in Halbzeit 2 aufgegangen – und nur das zählt. Spitzenreiter, Spitzenreiter hey, hey! Absoluter Wahnsinn, was gerade abgeht.“

MrColl: „Sehr, sehr geil und wichtig. Aber nur so eine kurze Sache – also Jatta und Camera als Sturmduo von Anfang an möchte ich eher nicht sehen bzw. das braucht glaub ich noch Zeit bis man mit den Beiden starten könnte.“

paytv23: „War schon ein reifer Auftritt. Gerade in solchen Spielen wo ein Ausrutscher bitter wäre, ist schon öfters was passiert. Deshalb war es top, auswärts gegen Rapid souverän zu bestehen.“

MK7: „Erste Halbzeit alles klar gemacht, zweite Halbzeit im Schongang kontrolliert fertiggespielt, so geht das.“

schwabdab: „Gut für Rapid, dass sie sich drauf rausreden können eine Woche vor der Cuppartie schon zu schonen. Ich hoffe es fällt ihnen am Kopf und sie verlieren den Cup und werden Sechster. Vom Spiel her finde ich auch dass den Grünen ein wenig zu viel Rosen gestreut werden. Sturm war über das gesamte Spiel schneller, giftiger – hat die Grünen teilweise schwindlig gespielt. Immer angepresst. Wenn Biereth einen besseren Tag erwischt schießt die richtig ab.“

af9911: „Verdienter Sieg, auch wenn man es spielerisch in Halbzeit 2 besser lösen muss, um nicht dauernd unnötig nachzulaufen. Abschlagen auf Jatta/Camara war zu 100% ein Ballverlust. Böving ist für mich ein Phänomen. Wird eigentlich für ganz andere Attribute verpflichtet (die er eher selten zeigt), entpuppt sich aber plötzlich als Lauf- und Pressingmonster (auch wenn er immer Typ „Hendl“ bleiben wird). Mich freut es aber, dass die meisten Spieler zum Saisonhöhepunkt sehr gut in Form sind. Nur der Sturm macht mir etwas Sorgen, auch wenn man es über das Kollektiv meist gut löst. Biereth ist der einzige Spieler mit herausragender Qualität, wirkte aber gestern, wie in letzter Zeit schon, überspielt. Jatta bekommt zwar jetzt regelmäßig seine Minuten nach der langen Verletzung, da fehlt aber noch sehr viel. Macht mir kurzfristig Sorgen, wir brauchen einfach die Alternative von der Bank, als auch langfristig. Die Einser-Stürmer Anlagen kann ich derzeit schwer erkennen).“