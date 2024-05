Rapid-Fans: „Der Enthusiasmus hält sich in Grenzen…“

Der SK Rapid trifft nach der bitteren Cup-Niederlage gegen den SK Sturm Graz heute auf Red Bull Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich...

Der SK Rapid trifft nach der bitteren Cup-Niederlage gegen den SK Sturm Graz heute auf Red Bull Salzburg. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

mrneub: „Bei uns ist Luft draußen, Red Bull braucht unbedingt Punkte.“

moerli: „Nach dieser Enttäuschung wird die müde Mannschaft wohl verlieren. Wenn wir gegen Klagenfurt und Hartberg gewinnen, was schwer genug ist, ist der vierte Platz fast fix.“

Green_White Anfield Devil: „Ich erhoffe mir rein gar nichts in dieser Partie, nach dem Cup-Finale sind sie endgültig hinüber. Würde aber auch irgendwie zu Rapid passen, wenn wir Sturm neben den Punkten und Pokal auch noch die Meisterschaft „schenken“. Wäre mir im Kampf um Platz 4 sehr recht!“

_UndertakeR_: „Ich bin und war ein absoluter Gegner vom Vorgehen gegen den LASK und finde es war sogar fast unverantwortlich, aber jetzt ist der Schaden ohnehin angerichtet. Ich würde genau jetzt gegen Salzburg nochmals richtig rotieren und alle Spieler, die nicht ganz fit sind schonen. Gegen Red Bull gewinnt man ohnehin nicht. Dieses Spiel irgendwie über die Runden bringen und dann mit Vollgas zu den zwei Endspielen um Platz 4.“

Sterz: „Ich erwarte mir ein jetzt erst recht. Für‘s Jammern und Selbstbemitleiden werden die Spieler nicht bezahlt. Natürlich sind die Spieler angeschlagen aufgrund der Cup-Niederlage. Ich will am Sonntag keinen sehen der mit gesenktem Kopf einläuft. Kopf hoch, Brust hinaus und Gemma!“

derfalke35: „Wir brauchen diesen vierten Platz, dann bin ich zuversichtlich, dass wir es auch in einen europäischen Hauptbewerb schaffen. Klar ist der Frust hoch nach so einer bitteren Niederlage, aber am Sonntag muss der Fokus wieder voll auf die Meisterschaft gerichtet sein.“

Crüehead: „Wird ein Unentschieden am Sonntag! Die Jungs bäumen sich noch einmal auf!“

schleicha: „Sinnloses Spiel. Punkten wir, macht man Sturm zum Meister, tun wir es nicht, haben wir gute Chancen den 4. Platz auch zu verspielen. Eigentlich null Interesse dieser Truppe am Sonntag zuzusehen. Der Auftritt hängt mir noch schwer nach. Unglaublich, welche Lustlosigkeit und Unfähigkeit bei uns auf dem Platz stehen darf. Was man so hört wird Grgic nicht spielen, und Kerschbaum packt ich einfach nicht mehr. Der ist wie Stephan Auer – der wird nach Rapid nirgends eine Rolle spielen.“

pironi: „Mein Enthusiasmus hält sich ebenfalls in Grenzen. Dennoch wäre ein Punkt wichtig, um nicht ganz aus dem Rennen um den vierten Platz geworfen zu werden. Ich tippe daher auf ein Unentschieden. Wenn ich da an den Auftritt in Salzburg denke, da wurde bis zuletzt gekämpft und wir wurden auch belohnt. Ich kann mir die letzten Spiele einfach nicht erklären.“

LiamG: „Ich gehe vom Schlimmsten aus. Entweder wir gehen völlig unter oder wir machen Sturm zum Meister. Ich will einfach nur noch kotzen.“

Ernesto: „Es ist ein mühsames spiel, denn jedes Ergebnis hat was Negatives. ich will auf keinen Fall Sturm zum Meister machen, aber verlieren will ich auch nicht. Wobei stand heute ist ein Punktegewinn ganz unwahrscheinlich. Unsere Spieler sind aufgerieben vom Cupspiel und ich befürchte auch moralisch eher am Boden. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, welches man aktuell so gar nicht braucht“

rabbitmountain: „Wir müssen nur auf uns schauen – am Sonntag gibts eine fast volle Hütte. Erwarte mir eine Topeinstellung und volle Präsenz bei Körpersprache und Zweikämpfen. Holen wir einen Punkt, bin ich mehr als happy.“

mike380: „Das wird fix leider eine Niederlage. Mental schwer angeschlagen, Müdigkeit, wieder einige Stammspieler, die fehlen werden. Red Bull ist sicher stärker als Sturm, es spricht rein gar nichts für uns, ich glaub auch an kein Wunder mehr.“

GrimCvlt: „Aus der langjährigen Erfahrung: Je schlechter die Vorzeichen, desto besser der Kick. Wird ein X.“

