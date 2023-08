Neuer Klub für Ex-Austrianer Palmer-Brown, Fraisl wechselt nach Dänemark

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 hat nun offiziell begonnen, aber es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Marin Jakolis

LA, 26, CRO | Angers SCO – > Melbourne City FC

Der Ex-Admiraner Marin Jakolis wechselt leihweise nach Australien. Der 26-Jährige verließ die Admira im Sommer 2019 in Richtung Hajduk Split, schaffte den Sprung zum Stammspieler nicht, überzeugte danach aber in einem Leihjahr bei Sibenik mit zehn Saisontoren. Danach wechselte Jakolis nach Frankreich zu Angers, wo er 1 ½ Jahre lang ebenfalls nur Ersatzmann war. Das vergangene halbe Jahr kickte der Kroate auf Zypern für AEK Larnaca, allerdings auch mit überschaubarem Erfolg und nur drei Assists in 17 Pflichtspielen. Beim Melbourne City FC, aktueller australischer Vizemeister und Kooperationsklub von Manchester City, soll sich der Linksaußen wieder rehabilitieren.

Martin Fraisl

TW, 30, AUT | Arminia Bielefeld – > FC Midtjylland

Nach dem Abstieg von Arminia Bielefeld fand Torhüter Martin Fraisl einen neuen Klub in Dänemark. Der 30-Jährige, der Österreich vor fünf Jahren verließ und in Rumänien für Botosani, in den Niederlanden für ADO Den Haag und in Deutschland für Sandhausen, Schalke und Bielefeld zwischen den Pfosten stand, wechselt zum Top-Klub Midtjylland und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag. Zuletzt war Fraisl auch als zweiter Torhüter beim 1. FC Köln im Gespräch gewesen. Aber auch bei Midtjylland dürfte Fraisl vorerst nur als Nummer Zwei eingeplant sein: Der 34-jährige Däne Jonas Lössl ist Kapitän des Teams und derzeit auf der „Eins“ gesetzt.

Erik Palmer-Brown

IV, 26, USA | ESTAC Troyes – > Panathinaikos Athen

Der Ex-Austrianer Erik Palmer-Brown wechselt um 1,5 Millionen Euro Ablöse nach Griechenland. Panathinaikos stattet den Innenverteidiger mit einem Vierjahresvertrag aus. Die Austria hatte „EPB“ im Sommer 2019 von Manchester City ausgeliehen und der US-Amerikaner blieb für zwei Saisonen in Wien-Favoriten, wo er in 55 Spielen zwei Tore erzielte. Danach wechselte Palmer-Brown zunächst leihweise, dann fix zum französischen Klub Troyes, wo er ebenfalls zum Stammspieler avancierte, in der abgelaufenen Saison allerdings in die Ligue 2 abstieg. Panathinaikos gab in der laufenden Transferperiode mit Sarlija und Poungouras zwei Innenverteidiger ab und holte vor Palmer-Brown bereits den 26-fachen kroatischen Teamspieler Tin Jedvaj leihweise von Lok Moskau.

Rafael Devisate

DM, 18, BRA | Atlético Mineiro – > SC Austria Lustenau

Austria Lustenau bastelt weiterhin an seinem Kader für die neue Saison, nachdem man in der Vorbereitung nur 18 Spieler im Kader hatte. Aus Brasilien kommt nun das Defensivtalent Rafael Devisate, der im defensiven Mittelfeld zu Hause ist, aber auch in der Viererkette zum Einsatz kommen kann. An seinem gestrigen 18. Geburtstag unterschrieb der brasilianisch-deutsche Doppelstaatsbürger einen Zweijahresvertrag im Ländle. Der Youngster ist nach Leo Mätzler, Namory Cissé und Baila Diallo der vierte Neuzugang bei den Lustenauern, die demgegenüber zwölf Spieler abgaben.