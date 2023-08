ECL-Vorschau: Austria heute auch ohne Tabakovic Favorit

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auf zwei Partien und verfassen eine kleine Vorschau für euch. Heute schauen wir unter anderem was die Wiener...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auf zwei Partien und verfassen eine kleine Vorschau für euch. Heute schauen wir unter anderem was die Wiener Austria in Banja Luka erwarten wird, wo sie einen dünnen 1:0-Vorsprung verteidigen will.

FK Austria Wien – FK Borac Banja Luka

Donnerstag, 3.8. 2023, 20:30 Uhr

Das Hinspiel gegen den FK Borac Banja Luka war eine Partie wie auf einer schiefen Ebene. Die Wiener Austria kam auf 73% Ballbesitz und dominierte das Spielgeschehen. Wenn die Gäste gefährlich wurden, dann aus einer der wenigen Kontersituationen. Die Expected-Goal-Werte von 2.37:0.5 sprechen auch für die Hausherren, doch am Ende musste die Mannschaft von Trainer Wimmer froh sein, dass die Partie nicht mit einem torlosen Unentschieden endete. Haris Tabakovic erzielte nämlich erst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer, sodass man mit einem knappen Vorsprung nach Banja Luka reist.

Die Wiener mussten aber nach dieser Partie zwei Rückschläge verkraften. Einerseits verlor man die Meisterschaftspartie gegen den SK Sturm mit 0:3 und war in dieser Partie vollkommen chancenlos. Andererseits verabschiedete sich Goalgetter Haris Tabakovic in die 2. deutsche Bundeliga, da er bei Hertha BSC Berlin einen Vertrag unterzeichnete, nachdem die Berliner von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machten.

Das Spiel der Veilchen war sehr auf den körperlich starken Mittelstürmer ausgerichtet, der nicht nur viele Tore erzielte, sondern auch in der Offensive viele Bälle festmachte. Trainer Wimmer wird schon im heutigen Rückspiel die Spielausrichtung etwas adaptieren müssen, da aktuell kein Stürmer mit diesen körperlichen Attributen im Kader steht. Eine Variante wäre Andreas Gruber als Sturmspitze aufzustellen, zumal Banja Luka angesichts des Rückstands offensiver agieren muss und sich Räume für schnelle Gegenstöße ergeben könnten. Auch eine Doppelsturmspitze wäre natürlich möglich. Huskovic ist einsatzbereit, wobei er aufgrund seiner Verletzungspause eher von der Bank ins Spiel kommen wird. Ein Einsatz in der Startelf ist laut Austria-Presseaussendung noch zu früh.

Neuzugang Hakim Guenouche steht im Kader und ist einsatzbereit. Matan Baltaxa hingegen wird angeschlagen fehlen. Ansonsten fehlen die Langzeitverletztzen Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguz.

Trotz des Vorsprungs dürfen die Veilchen Banja Luka keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Der bosnische Vizemeister, der vergangene Saison mit 20 Punkten Rückstand auf Zrinjski Mostar auf Platz 2 landete, gilt als eine sehr heimstarke Mannschaft, die in der vergangenen Saison 13 ihrer 17 Heimspiele gewann! Im Sommer 2021 besiegte man zuhause den rumänischen Favoriten Cluj mit 2:1, schied aber aus, da das Auswärtsspiel zuvor mit 1:3 verloren ging.

Ansonsten bekleckerte man sich bei den Europacup-Qualifikationsspielen in der jüngeren Vergangenheit nicht mit Ruhm. Vergangene Saison schied man gegen B36 Torshavn aus den Färöer Inseln aus und eine Saison davor scheiterte man klar am Linfield FC.

Der FK Borac Banja Luka wird nicht von Beginn weg alles auf eine Karte setzen. Trainer Vinko Marinović gilt als ein eher vorsichtiger Coach, was man ja auch schon im Hinspiel beobachten konnte. In der Offensive meldeten sich einige Spieler wieder fit, sodass er ein wenig mehr Optionen hat. Ein Offensivfeuerwerk sollte man allerdings nicht erwarten, dazu ist die Kaderqualität einfach nicht vorhanden. Im Laufe des Spiels werden die Bosnier jedoch mehr riskieren müssen, womit sich auch Räume für die Veilchen öffnen werden.

