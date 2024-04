Ablösefrei zu haben: Rapid angelt nach 1860-Talent Ouro-Tagba

Rapid-Sportchef Markus Katzer arbeitet bereits intensiv am Kader für die neue Saison und wie so oft dürfte es auch im Sommer 2024 bei den...

Rapid-Sportchef Markus Katzer arbeitet bereits intensiv am Kader für die neue Saison und wie so oft dürfte es auch im Sommer 2024 bei den Hütteldorfer einige Änderungen geben. Für nahezu alle Positionen wird nach neuen Spielern gesucht und auf dem deutschen Fußballportal FuPa kam nun das Gerücht auf, dass die Wiener an einem Angreifer von 1860 München interessiert sind.

Mansour Ouro-Tagba heißt das Objekt der Begierde. Der 19-Jährige wurde in New York City geboren, wuchs in Deutschland auf und ist togolesischer und US-amerikanischer Staatsbürger. Zuletzt wurde der 190cm große Mittelstürmer auch erstmalig ins Nationalteam Togos einberufen.

Der „Straßenfußballer“ der Münchner Löwen

Neben dem SK Rapid soll auch der SV Darmstadt 98, praktisch Fixabsteiger aus der deutschen Bundesliga, Interesse am Angreifer haben, der im kommenden Sommer ablösefrei und nur gegen eine Ausbildungsentschädigung den Verein wechseln darf. 1860-Coach Giannikis forcierte den jungen Stürmer, nachdem ihn sein Vorgänger Jacobacci eher links liegen ließ. Der deutsch-griechische Coach der Löwen charakterisiert Ouro-Tagba so: „Wir haben den Mut, ihn in solchen Situationen zu bringen.. Er ist ein Typ Straßenkicker, den musst du einfach machen lassen. Er hat einen guten Körper, den er gut einsetzt. Er hat auch die technischen Möglichkeiten, das Ganze zu lösen.“

Nachdem er in der vergangenen Saison 18-jährig sein Debüt für 1860 München gab, kam er in der laufenden Saison immerhin schon auf 15 Einsätze und zwei Tore für den deutschen Drittligisten. Weiters brachte er es in der Bayernliga Süd, Deutschlands fünfter Spielklasse, auf drei Tore und vier Assists in 18 Partien.

Großes Potential, schwieriger Übergang in den Profifußball

Ouro-Tagba ist aktuell auf dem Sprung vom Nachwuchs- in den Erwachsenenfußball: In der Vorsaison hatte der Angreifer es noch auf acht Tore und sechs Assists für die U19-Elf der Münchner Löwen gebracht und war dabei auch Kapitän seines Teams.

Der 1860-Youngster gilt als unkonventioneller Spieler, der häufig auf unerwartete Mittel zurückgreift. Sämtliche Beobachter sagen ihm großes Potential nach, allerdings bleibt abzuwarten, wie flüssig der Übergang in den Profifußball vonstatten geht.

Mehrere Fragezeichen in Rapids Angriff

Rapid hat auf der Stürmerposition mehrere Fragezeichen: In der aktuellen Spielzeit war etwa sichtbar, dass Guido Burgstallers Körper nun erste Verschleißerscheinungen sichtbar macht. Der Kapitän verpasste 2023/24 zehn Spiele aufgrund von Verletzungen. Fally Mayulu präsentierte sich einerseits effizient, andererseits aber auch kaum bereit für die Rolle des Einserstürmers – speziell gegen den Ball. Oliver Strunz ist voraussichtlich nicht als Neuner eingeplant und den 19-jährigen Furkan Dursun will man wohl bedächtig an die Bundesliga heranführen. Er wäre auch einer der Starterkandidaten in der 2. Liga, falls Rapid den Aufstieg aus der Regionalliga Ost sichern kann.

Was passiert mit den Leihrückkehrern?

Weiters kehren zwei Stürmer von Leihen zurück: Bernhard Zimmermann konnte in Wolfsberg nicht überzeugen und Ferdy Druijf durchlebte ebenfalls eine eher durchwachsene Zeit beim niederländischen Klub Zwolle, fiel zuletzt außerdem vier Monate lang aus und wird wohl erst ab Juli wieder voll trainieren können. In beiden Fällen wird sich Rapid wohl gegen potentielle Abnehmer nicht wehren…