Ex-Linzer Madsen zurück in Dänemark, Bickel-Wunschspieler nach Watford

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Mads Emil Madsen

ZM, 24, DEN | Slavia Prag – > Aarhus GF

Nach zwei Jahren im Ausland kehrt der zentrale Mittelfeldspieler Mads Emil Madsen nach Dänemark zurück. Im Sommer 2020 war der mittlerweile 24-Jährige um eine Million Euro von Silkeborg zum LASK gewechselt, hatte bei den Oberösterreichern aber nur eine untergeordnete Rolle inne. Für die Linzer bestritt Madsen 32 Spiele, stand insgesamt aber nur etwas mehr als 1.500 Minuten auf dem Platz. Auch ein Tor und zwei Assists entsprachen nicht unbedingt den Erwartungen, weshalb er nach nur einem Jahr an Slavia Prag abgegeben wurde. Auch dort spielte der junge Däne kaum, kam auf ein Tor und drei Assists in 17 Spielen. Nun wechselt Madsen langfristig nach Dänemark zurück, unterschrieb bis zum Jahresende 2026 bei Aarhus, das knapp 700.000 Euro Ablöse für den ehemaligen U21-Teamspieler bezahlte.

Ko Itakura

IV, 25, JAP | Manchester City – > Borussia Mönchengladbach

In der abgelaufenen Saison der zweiten deutschen Bundesliga war Ko Itakura wohl der stärkste Innenverteidiger der Liga. Der japanische Nationalspieler spielte leihweise für Schalke 04 und war einer der Garanten für den Meistertitel der „Knappen“. Da der Abwehrspieler bei seinem Klub Manchester City aber keine große Zukunft hatte, wurde er nun fix nach Deutschland verkauft. Borussia Mönchengladbach bezahlte fünf Millionen Euro Ablöse, um Itakura bis 2026 zu binden. Gladbach war nach dem Abgang von Matthias Ginter nach Freiburg auf der Suche nach einer Verstärkung für die Innenverteidigung und landete mit Itakura wohl ein Schnäppchen.

Vakoun Issouf Bayo

ST, 25, CIV | RSC Charleroi – > Watford FC

Einst wollte der ehemalige Rapid-Sportchef Fredy Bickel den heute 25-jährigen Vakoun Issouf Bayo zu Rapid holen. Der ivorische Angreifer entschied damals allerdings für einen Wechsel zu Celtic. Nachdem er sich aber in Glasgow – auch wegen einiger Verletzungen – nie durchsetzen konnte, begannen für den zweifachen Nationalspieler die Wanderjahre. Zuerst stürmte er leihweise für Toulouse, wo er in 36 Spielen 13 Tore erzielte. Danach ging es ein halbes Jahr nach Gent, wo Bayo floppte und in sieben Spielen kein einziges Mal traf – und schließlich die Leistungsexplosion beim belgischen Klub Charleroi, wo er in 16 Partien gleich elfmal netzte. Gent bezahlte für Bayo 1,6 Millionen Euro Ablöse, verkaufte ihn dann um dieselbe Summe nach Charleroi und diese wiederum verkaufen den Stürmer nun um fast sechs Millionen Euro nach England. Der Premier-League-Absteiger Watford bindet den Ivorer bis Sommer 2027 und möchte mit ihm möglichst schnell wieder in die lukrativste nationale Liga der Welt zurückkehren.

Joao Palhinha

DM, 26, POR | Sporting Lissabon – > Fulham FC

Der Premier-League-Aufsteiger aus Fulham verpflichtet den portugiesischen Nationalspieler Joao Palhinha langfristig. Der 26-Jährige kostet 20 Millionen Euro Ablöse und unterschreibt bei den Cottagers bis 2027. Mit Ausnahme von drei Leihen mit Moreirense, Belenenses und Braga verbrachte Palhinha seine gesamte Karriere beim Sporting Clube de Portugal. Hier durchlief er den Nachwuchs, wurde zum Nationalspieler und erzielte in 94 Partien sieben Tore. Zuletzt hatten auch Bayer Leverkusen, die Wolverhampton Wanderers, Napoli und Tottenham Interesse an einer Verpflichtung des 190cm großen defensiven Mittelfeldspielers.