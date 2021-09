UEFA Youth League: „Jungbullen“ unterliegen Sevilla

Unsere Jungbullen können sich gegen die U19 von Sevilla nicht durchsetzen und beginnen die UYL-Gruppenphase ohne Punktegewinn. SPIELBERICHT...

[ Presseinformation Red Bull Salzburg ]

Unsere Jungbullen können sich gegen die U19 von Sevilla nicht durchsetzen und beginnen die UYL-Gruppenphase ohne Punktegewinn.

SPIELBERICHT

Inhaltlich gehörte das Spiel in der Anfangsphase beiden Teams. Während Sevilla mit seinen quirligen Stürmern punktete, intensivierte die Aufhauser-Elf das Geschehen über ihre Physis. So kamen Roko Simic und Raphael Hofer nach rund zehn Minuten zu ersten guten Chancen, ehe Elias Havel mit seinem Versuch, den Keeper zu umkurven, scheiterte oder Dijon Kameri mit einem Fernschuss das Ziel knapp verfehlte. Vier Chancen, aber kein Tor. Auf der Gegenseite gab Sevilla bis dahin noch keinen kontrollierten Torschuss ab. Ihr erster war aber gleich erfolgreich. Ein Stangler fiel Fernandez Gomez vor die Füße, der die Kugel an Stejskal vorbei zur Führung scherzelte (35.). Die Dynamik veränderte sich dadurch grundlegend. Sevilla zog nun so richtig ihr Ballbesitzspiel auf und stellte vor der Pause sogar noch auf 2:0. Wie schon beim ersten Treffer brach ein Spanier plötzlich auf der linken Seite durch und passte zur Mitte, wo diesmal Zarzana am zweiten Pfosten unbewacht einschießen konnte (45.+1).

Die Spielkontrolle, die die Spanier gegen Ende der ersten Halbzeit ausgeübt hatten, behielten sie auch nach Wiederanpfiff. Mit Beginn der zweiten Halbzeit zirkulierte das Spielgerät in den Reihen der Hausherren. Jeder Ballverlust wurde mit schauspielerischen Einlagen zu einem Freistoß gewandelt. Die Luft war draußen. Die Maßnahmen von Rene Aufhauser konnten am Grundtenor dieser mauen zweiten Halbzeit nichts verändern. Bis zur 82. Minute gab es im zweiten Durchgang keinen Torabschluss. Aufseiten der Jungbullen wurde nur Roko Simic ein Mal gefährlich. So ließ sich die Niederlage nicht abwenden. Für die Jungbullen war es ein enttäuschender Auftakt, der bei fünf weiteren Spielen in der Gruppenphase aber noch keinen Beinbruch darstellt.

STATEMENT

Rene Aufhauser: „Wir haben gut begonnen. In den ersten 20 Minuten haben wir auch einige Chancen vorgefunden, die wir leider nicht genutzt haben. Mit Fortdauer waren wir zu passiv, was Sevilla die Chance gegeben hat, in ihren Situationen sicherer zu werden. Schade, dass wir so kurz vor der Pause auch noch den zweiten Gegentreffer bekommen haben. In der zweiten Halbzeit war es eigentlich kein Fußballspiel mehr. Es gab eine Menge Unterbrechungen. Nichtsdestotrotz haben die Burschen alles gegeben. Es ist ihnen heute kein Vorwurf zu machen.“

DATEN & FAKTEN

Aufstellung: Stejskal – Atiabou, Wallner, Okoh, Böckle – Omoregie, Sahin (61. Schiestl) – Havel (61. Crescenti), Kameri, Hofer (69. Reischl) – Simic

Gelbe Karten: Omoregie (50./Foul), Simic (90+1./Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Peter Kralovic (SVK)