Die Stärken und Schwächen des Rapid-Neuzugangs Jonas Auer

Der SK Rapid gab vor einigen Tagen die Verpflichtung von Jonas Auer bekannt. Wir wollen uns diesen jungen Spieler, der einen durchaus ungewöhnlichen Karriereweg...

Der SK Rapid gab vor einigen Tagen die Verpflichtung von Jonas Auer bekannt. Wir wollen uns diesen jungen Spieler, der einen durchaus ungewöhnlichen Karriereweg einschlug, etwas genauer ansehen. Was dürfen sich die Rapid-Fans vom 20-jährigen Flügelspieler erwarten? Alle Statistiken und Bilder stammen von Wyscout S.p.a.



Der Umweg über Tschechien

Jonas Auer wechselte in der Saison 2014/15 von der Jugendmannschaft des 1. FC Leonhofen in die Akademie des SKN St. Pölten, wo er in die U15-Mannschaft einstieg und bis zum Sommer 2018 die weiteren Jahrgänge durchlief. Der linke Flügelspieler wurde immer wieder in die Nachwuchs-Nationalmannschaften einberufen und erhielt die Möglichkeit für ein Probetraining bei Slavia Prag. Trotz einiger Angebote aus Deutschland nahm er das Offert der Tschechen an, da er möglichst schnell im Erwachsenen-Fußball spielen wollte und nicht in einer Nachwuchsmannschaft eines deutschen Bundesligisten. Slavia feierte bald darauf im Europacup einige Achtungserfolge und aufgrund der großen Konkurrenz wurde er an Viktoria Žižkov verliehen, ehe er fix zu Mladá Boleslav wechselte. Nach sechs Einsätzen in der Kampfmannschaft und einigen weiteren Auftritten für die zweite Mannschaft wurde er wieder an Viktoria Žižkov verliehen, wo er in der speziell gegen Ende der vergangenen Saison zum Stammspieler in der zweiten tschechischen Liga avancierte. In den Nachwuchs-Nationalmannschaften zeigte Jonas Auer inzwischen starke Leistungen und bereitete beispielsweise bei der 3:4-Niederlage im U20-Freundschaftsspiel gegen die Schweiz die ersten beiden Treffer vor, die ihr euch hier ansehen könnt:

Den ersten Treffer seht ihr bei Minute 12:40, das 2:0 findet ihr bei Minute 51:25

Ebenfalls sehenswert ist Jonas Auers Treffer beim U21-Länderspiel gegen die Slowakei:

Rapid statt Admira

Nach der Saison 2020/21 stand eine Luftveränderung im Raum. Der SK Rapid hatte neben Konkurrenten aus dem Ausland auch die Admira als Nebenbuhler, wo Trainer Andreas Herzog den Spieler mit mehr Einsatzzeiten lockte und beinahe zu einem Wechsel in die Südstadt überreden konnte. Ein Telefonat von Rapid-Cheftrainer Didi Kühbauer überzeugte Auer letztendlich dann doch von der schwierigeren Aufgabe und die Einigung mit dem SK Rapid kam zustande. Die Rapid-Fans reagierten zufrieden auf den Vollzug. Der Tenor ist, dass man dem Spieler sicher ein wenig Zeit geben müsse, aber dass man auch wenig falsch machen kann mit der Verpflichtung eines flexiblen U21-Teamspielers.

Flexibel am linken Flügel

Jonas Auer absolvierte in der vergangenen Meisterschaftssaison 20 Partien für Viktoria Žižkov, wobei er 13-mal in der Startaufstellung stand. Rund zwei Drittel der Spiele bestritt er im linken Mittelfeld, meist in einem 4-2-3-1-System, wobei er nicht extrem offensiv agierte, sondern auch viele Defensivaufgaben löste. Zwischen der 13. und der 16. Runde wurde er viermal hintereinander als linker Außenverteidiger aufgestellt, dreimal kam er zudem im rechten Mittelfeld zum Einsatz.

Beim SK Rapid sind mehrere Rollen denkbar, wobei Auer zunächst als Backup eingeplant sein dürfte. Sollte Maximilian Ullmann ins Ausland wechseln, wird Rapid-Sportchef Zoki Barisic wohl einen weiteren Ersatz für die linke Abwehrseite organisieren, da ein Spieler alleine den Dauerbrenner nur schwer ersetzen wird können. Jonas Auer könnte in einem 4-2-3-1 beide Rollen am linken Flügel einnehmen, aber auch in einem 3-5-2 wäre die Position des Flügelverteidigers wie maßgeschneidert für ihn. Mehr dazu ein wenig später – sehen wir uns vorerst die wichtigsten Statistiken der vergangenen Saison genauer an.

Fünf Assists und gute Standards

Auers Treffer gegen die Slowakei sollte sein einziges Tor in der abgelaufenen Saison bleiben. Der Neo-Rapidler erwies sich aber als starker Vorlagengeber und bereitete in der vergangenen Spielzeit fünf Treffer für seine Mannschaft vor. Der SK Rapid erhält einen starken Standard-Schützen, denn Auers Eckbälle kamen in der vergangenen Saison oftmals gefährlich in die Mitte. Zwei seiner fünf Assists in der Liga fielen nach einem Corner.

Anhand dieser Grafik seht ihr wie die Assists von Jonas Auer zustande kamen. Die durchgehend schwarzen Linien resultierten in Tore, die gestrichelten hatten einen Torschuss zur Folge, der keinen Erfolg nach sich zog.

Hoher Expected-Assist-Wert

Es gab nicht viele Spieler die auf einen ähnlich hohen Expected-Assist-Wert pro 90 Minuten kamen. In der oberen Grafik sehen wir die xA-Verteilung von allen Spielern der zweiten tschechischen Liga. Jonas Auer liegt mit einem Wert von 0.29 Expected-Assists pro 90 Minuten im Spitzenfeld. Mit diesem Wert würde er in der österreichischen Bundesliga in den Top 10 liegen, wie ihr anhand dieser Grafik sehen könnt:



Hier seht ihr vergleichsweise die Spieler mit dem höchsten Expected-Assist-Wert der österreichischen Bundesliga in der vergangenen Saison.

Ergänzend dazu wollen wir uns ansehen von wo aus Jonas Auer seine Zuspiele in den gegnerischen Strafraum tätigte:

Die schwachen grauen Linien stehen für normale Pässe, Schlüsselpässe werden rot dargestellt. Flanken erkennt ihr an den gestrichelten Linien, während die Dribblings in den Strafraum blau gekennzeichnet sind. Hier erkennen wir schon einen Punkt, den wir später noch einmal ansprechen werden. Jonas Auer ist kein Spieler, der sehr oft per Dribbling in den gegnerischen Strafraum eindringt. Er sucht eher Kombinationen mit seinen Mitspielern und schlägt sehr viele Flanken.



Auch was die Anzahl der Pässe pro 90 Minuten in den gegnerischen Strafraum betrifft, schneidet Auer im Vergleich zu seinen letztjährigen Ligakonkurrenten gut ab. Mit 4.95 liegt er nicht weit von den absoluten Bestwerten entfernt. Was die Genauigkeit der Zuspiele in den Strafraum betrifft, liegt er mit 44.62% der angekommenen Zuspiele in den gegnerischen Strafraum im Mittelfeld.

Flanken-Maschine

Die Rapid-Anhänger können sich darauf einstellen, dass sie zahlreiche Auer-Flanken von der linken Seite sehen werden. In Österreich war in den vergangenen Jahren stets LASK-Flügelspieler Reinhold Ranftl der mit Abstand fleißigste Flankengeber, der in der vergangenen Saison 5.81 Flanken pro 90 Minuten tätigte. Die zweitmeisten Flanken steuerte Admira-Linksverteidiger Lukacevic bei, der auf 4.1 Flanken pro 90 Minuten kam. Beim SK Rapid tätigte Ritzmaier mit 3.35 Flanken die meisten Hereingaben pro 90 Minuten, knapp vor Ullmann, der 3.29 Flanken pro 90 Minuten beisteuerte.

Jonas Auer kam in der vergangenen Saison auf 5.02 Flanken pro 90 Minuten, womit er in Österreich mit deutlichem Abstand auf Ranftl, aber ebenso mit klarem Vorsprung auf Lukacevic auf Platz 2 in der Liga stehen würde. Ob er beim SK Rapid ebenso oft flanken wird, hängt natürlich auch vom zukünftigen Kader und der damit verbundenen taktischen Ausrichtung ab. Sollte Ercan Kara doch bei den Grün-Weißen verbleiben, oder ein kopfballstarker Mittelstürmer als Ersatz verpflichtet werden, dann wäre es durchaus möglich, dass Auer in der kommenden Saison in dieser Statistik erneut weit vorne auftaucht.

Hier sehen wir alle Flanken von Jonas Auer in der Meisterschaftssaison 2020/21. Mit einer tiefen Flanke ist eine flache Hereingabe gemeint.

Verhalten bei Dribblings, gute Zweikampfwerte

Jonas Auer ist kein Flügelspieler, der ununterbrochen in Dribblings geht. Er tätigte vergangene Saison nur 2.66 Dribblings pro 90 Minuten, womit er beispielsweise im Vergleich zu Ullmann (3.63) und Arase (3.79) deutlich hinten liegt. Dass Auer vorzugsweise Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, bei denen die Erfolgschancen hoch sind, merkt man an der Erfolgsquote der Dribblings. Hier hat er mit sehr starken 68.57% gewonnenen Duellen klar die Nase gegenüber Ullmann (48.55%) und Arase (44.44%) vorne. Richtig stark ist Auer auch bei den Offensivzweikämpfen, wo er mit 61.33% gewonnen Duellen klar die beiden oben genannten Rapid-Spieler übertrifft. Auch bei den defensiven Zweikämpfen liegt Auer mit einer Erfolgsquote von 60% knapp vor Ullmann, der bei 59.63% liegt. In den Luftduellen hat Auer mit einem gewonnenen Zweikampfwert von 46.88% passable Werte. Ullmann kommt nur auf 34.72%, Arase aufgrund seiner Körpergröße sogar nur auf 27.03%. Auer erreicht mit 8.75 erfolgreichen Defensivaktionen pro Spiel ebenfalls mehr als Ullmann (6.72) und Arase (7.2).

Fazit

Der SK Rapid sicherte sich die Dienste eines interessanten und jungen Flügel-Allrounders, der allerdings seine Entwicklungsphase noch nicht abgeschlossen hat. Bei den Statistik-Werten in diesem Artikel darf man nicht vergessen, dass zwischen der zweiten tschechischen Liga und der österreichischen Bundesliga durchaus große Qualitätsunterschiede vorliegen und man dem Spieler auf jeden Fall Eingewöhnungszeit zugestehen muss. Dass Jonas Auer schon in jungen Jahren das Auslandsabenteuer in Tschechien wagte, ist sicherlich ein Pluspunkt, denn in Wien wird das Umfeld ein wenig einfacher für den 20-Jährigen werden.

Didi Kühbauer weiß Allrounder zu schätzen und gute linke Außenverteidiger mit österreichischem Pass sind ohnehin nicht einfach zu finden. Rapid geht mit dieser Verpflichtung kein großes Risiko ein, zumal einige der Statistiken durchaus vielversprechend erscheinen. Auer arbeitet gut gegen den Ball und kommt auf starke Zweikampfwerte, die sein Trainer schätzen wird. Sollte der Neuzugang als linker Flügelstürmer in einem 4-2-3-1 agieren, dann wird er eher in der Rolle des Vorbereiters gefallen. Jonas Auer ist kein Spieler der mit spektakulären Dribblings glänzt, mehrere Gegner überspielt und dann abschließt. Er scheut zwar keine offensiven Eins-gegen-Eins-Duelle, bestreitet diese allerdings meist nur, wenn die Erfolgschancen recht groß sind oder es keine bessere Option gibt. Zudem wird er noch ein wenig an seinen Qualitäten im Abschluss arbeiten müssen, denn von den 21 Schussversuchen in der vergangenen Meisterschaftssaison fand kein einziger den Weg ins gegnerische Tor. Speziell gegen stärkere Mannschaften wie Red Bull Salzburg könnte Auer offensiv am Flügel beginnen, da er seinen Hintermann auf der linken Abwehrseite in der Defensive gut unterstützen könnte. Ansonsten wäre die Position des linken Flügelverteidigers in einem 3-5-2 ideal, da er dort gut die Balance zwischen seinen offensiven und defensiven Fähigkeiten ausspielen kann. Die Rolle von Jonas Auer wird aber noch stark von der weiteren Kaderplanung abhängen, doch aufgrund seiner spielerischen und taktischen Flexibilität werden wir den jungen Spieler sicherlich einige Male zu Gesicht bekommen.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!