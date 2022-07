Probetraining: Klagenfurt schaut „Nationalspieler und Rapper“ genauer auf die Beine

Der große Kaderumbruch bei Austria Klagenfurt geht in die nächste Runde. Derzeit spielt der deutsche Stürmer Stanley Ratifo bei den Kärntnern vor. Der 27-Jährige...

Der große Kaderumbruch bei Austria Klagenfurt geht in die nächste Runde. Derzeit spielt der deutsche Stürmer Stanley Ratifo bei den Kärntnern vor. Der 27-Jährige ist aktuell eine feste Größe im Nationalteam von Mosambik.

Ratifo wurde im deutschen Halle an der Saale geboren und verbrachte sein gesamtes Leben in Deutschland. Im Nachwuchs kickte er für Lok Leipzig und über Umwege kam er 22-jährig in die zweite Mannschaft des 1.FC Köln, für die er sechs Tore und drei Assists in 42 Partien beisteuerte.

Zuletzt spielte der 190cm große Angreifer vier Jahre lang für den 1.CfR Pforzheim, der zuletzt in der baden-württembergischen Oberliga, also der fünften Spielklasse spielte. In der vergangenen Spielzeit brachte er es auf fünf Tore in 25 Partien. Obwohl Ratifo nur unterklassig spielt, ist er aktuell eine Stütze im Nationalteam Mosambiks, der Heimat seines Vaters. Dort bestritt er bisher 19 Spiele und erzielte drei Tore, zuletzt auch beim Afrika-Cup.

Ratifos Vertrag beim Amateurklub aus Pforzheim läuft noch ein Jahr. Allerdings hat der 27-Jährige noch ein anderes Standbein. Unter dem Namen „Ratifo“ macht er Musik, rappte sich bereits in die Charts. Auf seiner Spotify-Seite heißt es, er mache Musik mit Herz. Einige seiner Tracks wurden bereits mehrere hunderttausend Mal aufgerufen.

Deshalb bekommt der Stürmer, der nur vier Spiele in der 3. Liga absolvierte und ansonsten nur in niederen Klassen spielte, durchaus viel Öffentlichkeit, wird immer wieder aufgrund seiner „fußballerisch-künstlerischen Doppelfunktion“ vor die Kamera gebeten. Wir haben hier zwei Videos zu Stanley Ratifo – eines zur Kunst, eines mit einem Best-Of!