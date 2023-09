Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Alex Timossi Andersson

RA, 22, SWE | SC Heerenveen – > Brommapojkarna

In der Saison 2021/22 war der trickreiche, schwedische Rechtsaußen Alex Timossi Andersson an Austria Klagenfurt verliehen und konnte bei den Kärntnern durchaus überzeugen. In der Bundesliga brachte es der heute 22-Jährige auf fünf Tore und sieben Assists in 29 Spielen. Unmittelbar nach seiner Zeit in Klagenfurt wechselte Timossi Andersson aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu Heerenveen, wo er jedoch keine große Rolle spielte, zumeist von der Bank kam und es unterm Strich nur auf 16 Pflichtspiele brachte. Nun kehrt der ehemalige Nachwuchsteamspieler zurück in seine schwedische Heimat und schließt sich Brommapojkarna an. Der letztjährige Zweitligameister ist nach 21 Spieltagen Zehnter in der schwedischen 16er-Liga.

Cole Palmer

OM, 21, ENG | Manchester City – > Chelsea FC

Chelsea vollzog am letzten Tag der Sommertransferzeit den nächsten langfristigen und auch erneut sehr teuren Transfer: Der offensive Mittelfeldspieler Cole Palmer kommt um 47 Millionen Euro von Manchester City und unterschrieb einen Vertrag bis 2030 mit Option auf eine weitere Saison. Palmer war bei den Citizens nur Ersatzkraft, traf aber in der neuen Saison bereits im Community Shield gegen Arsenal, sowie im europäischen Supercup gegen Sevilla. Insgesamt machte er in 41 Spielen für Man City sechs Tore und bereitete zwei vor. Zuvor war er der unumstrittene Topspieler in der U23-Mannschaft von City. Chelsea steigert seine Ausgaben in dieser Transferperiode hiermit auf unfassbare 465 Millionen Euro und ist damit der weltweit aktivste Einkäufer des Sommers 2023.

Martin Pecar

LA, 21, SVN | Young Violets Austria Wien – > NK Bravo

Die Wiener Austria gibt den slowenischen Transferflop Martin Pecar leihweise in seine Heimat ab. Der 21-Jährige, der im Februar 2022 von Eintracht Frankfurt nach Wien wechselte, wird die neue Saison beim NK Bravo verbringen. Für die Kampfmannschaft der Veilchen kam Pecar auf keinen einzigen Einsatz, für die Young Violets stand er in 31 Spielen auf dem Platz, erzielte aber nur drei Tore und drei Assists. Pecars Vertrag bei der Austria läuft noch bis Sommer 2026, aber es ist anzunehmen, dass er auch nach der Leihe keine Rolle mehr in Wien spielen wird.

Leonardo Bonucci

IV, 36, ITA | Juventus Turin – > Union Berlin

Der deutsche Champions-League-Teilnehmer Union Berlin feiert einen wahren Kulttransfer. Die „Eisernen“ verpflichten den 121-fachen italienischen Teamspieler und -kapitän Leonardo Bonucci – für seine womöglich letzte Saison als Profi! Der italienische Fußballer des Jahres von 2016 bestritt insgesamt 502 Spiele für Juventus Turin, erzielte dabei 37 Tore und gewann insgesamt neun italienische Meisterschaften. Bereits vor der Saison wurde bekannt, dass der beinharte Innenverteidiger seine Karriere im Sommer 2024 beenden möchte. Union Berlin schrieb jedoch eine einjährige Vertragsoption in seinen neuen Vertrag – für den Fall, dass er sich noch einmal anders überlegen will. Union Berlin trifft beim Champions-League-Debüt auf ausgesprochen attraktive Gegner: Die Deutschen spielen in Gruppe C gegen Napoli, Real Madrid und den SC Braga.