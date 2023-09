Sturm Graz fand neuen Innenverteidiger offenbar im belgischen Mechelen

Auch beim SK Sturm Graz geht es am letzten Tag der Sommertransferperiode drunter und drüber. Es ist zu erwarten, dass Gregory Wüthrich beim FC Augsburg unterschreibt, weshalb die Grazer noch auf der Suche nach einem Innenverteidiger sind. Den soll man aber nun nicht in Schweden, sondern in Belgien gefunden haben.

Der kosovarisch-stämmige Schwede Edvin Kurtulus von Hammarby IF galt zuletzt als der aussichtsreichste Kandidat auf die Wüthrich-Nachfolge. Der Transfer scheint nun aber nicht zustande zu kommen, weshalb Sturm sich beim belgischen Klub Mechelen bedienen dürfte.

Wie der renommierte und bestens informierte belgische Sportjournalist Sacha Tavolieri auf seinem Twitter-Account vermeldete, ist der Transfer von Dimitri Lavalée zu den Grazern bereits durch. Der 26-jährige Belgier soll leihweise und mit Kaufoption zum österreichischen Vizemeister und Cupsieger wechseln.

Lavalée ist ein 187cm großer Linksfuß, der in seiner Karriere bereits zahlreiche spannende Stationen durchmachte. Er spielte im für seine starke Defensivspielerausbildung bekannten Nachwuchs von Standard Lüttich, wechselte für ein Jahr leihweise ins niederländische Maastricht und wurde 2020 nach Mainz transferiert, wo er jedoch nicht Fuß fassen konnte und auf keine Einsätze für die Kampfmannschaft kam.

Ab 2021 spielte er 1 ½ Jahre lang leihweise für Sint-Truiden und die vergangene Saison 2022/23 verbrachte er bei der KV Mechelen. Dort war der Innenverteidiger jeweils Stammspieler, auch wenn ihn in Mechelen ein gebrochener Fuß und eine Muskelverletzung zurückwarfen und insgesamt drei Monate außer Gefecht setzten. Im Sommer 2022 war er auch als möglicher Neuzugang bei den Top-Klubs Union Saint-Gilloise und KAA Gent im Gespräch.

🇦🇹✅ DONE DEAL.

🇧🇪 Dimitri Lavalée just signed for #SturmGraz. The Belgian defender officially leaves #KVMechelen on loan with an option to buy.

🇪🇺 Lavalée chooses for a team which plays UEFA Europa League. #mercato #KVM #JPL pic.twitter.com/PjrEVCFK9E

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 1, 2023