Zwei Sturm-Leistungsträger vor Absprung in die deutsche Bundesliga?

Der SK Sturm gewann am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen Blau-Weiß Linz klar mit 4:1 und ist nach fünf Spieltagen abermals der erste Verfolger von...

Der SK Sturm gewann am Wochenende das Meisterschaftsspiel gegen Blau-Weiß Linz klar mit 4:1 und ist nach fünf Spieltagen abermals der erste Verfolger von Red Bull Salzburg. Auch wenn das klare Aus gegen die PSV Eindhoven in der Champions-League-Qualfikation enttäuschend war, kann man insgesamt von einem gelungenen Saisonauftakt sprechen. Nun droht den Blackies allerdings der Abgang von zwei absoluten Leistungsträgern.

Um Mittelfeldspieler Alexander Prass gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte. Der Mittelfeldmotor der Grazer ist aufgrund seines aufopferungsvollen Spielstils ein begehrter Mann und in der Vergangenheit wurde er einige Male mit Vereinen wie Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Straßburg, Udinese, Monza und dem FC Lorient in Verbindung gebracht. Nun berichtet die KRONE von einem neuen Interessenten, der vielleicht sogar der idealste Klub für die erste Auslandsstation wäre. Die Rede ist vom SC Freiburg, der sich in den vergangenen Jahren einen herausragenden Ruf in der deutschen Bundesliga erarbeitete und in die beiden vergangenen Saisonen auf Platz 6 und 5 abschloss.

Der SC Freiburg holt aus den bestehenden Mitteln seit dem Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse in der Saison 2015/16 das Maximum heraus und kann zudem mit einer familiären Atmosphäre punkten, die man im Profifußball nur selten findet. Verantwortlich dafür ist natürlich in erster Linie Freiburgs Kulttrainer Christian Streich, der mit seinen durchdachten menschlichen Ansichten seit seinem Amtsantritt in Freiburg im Jahr 2012 viele Sympathiepunkte sammelte und auch fachlich einer der besten Trainer Deutschlands ist, der es zudem perfekt versteht junge Spieler zu entwickeln.

Alexander Prass wäre nach Innenverteidiger Philipp Lienhart und den beiden Angreifern Junior Adamu und Michael Gregoritsch bereits der vierte ÖFB-Legionär im Kader. Seine Landsleute werden dem Sturm-Mittelfeldspieler sicherlich nur gutes vom Vereinsumfeld berichten – die Verhandlungen zwischen dem SK Sturm und dem SC Freiburg laufen laut KRONE auf Hochtouren. Laut unseren Informationen ist ein Wechsel zum FC Lorient aber auch noch nicht vom Tisch.

Verliert der SK Sturm seinen Abwehrchef

Ein Transfer von Alexander Prass wäre aufgrund der zahlreichen Gerüchte keine große Überraschung – dass mit Gregory Wüthrich nun aber auch der Abwehrchef des österreichischen Vizemeisters vor einem Wechsel in die deutsche Bundesliga stehen soll, kommt etwas unerwartet. Der FC Augsburg ist laut dem Sportportal Laola1 schuld daran, dass sich die Anhänger des österreichischen Vizemeisters sorgen um ihren Innenverteidiger machen müssen.

Angeblich sucht der FC Augsburg noch nach einer Verstärkung in der Abwehrzentrale, da Reece Oxford aufgrund von muskulären Problemen ausfällt und einige Spieler aktuell ihrer Form hinterherlaufen.

Wir werden in den kommenden Tagen sehen, ob dieser Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen wird. Einerseits wird Schicker dem Abwehrchef keine Steine in den Weg legen wollen, wenn er sich den Traum von einem Engagement in der deutschen Bundesliga erfüllen will, andererseits ist aber der Zeitpunkt so knapp vor dem Schließen des Transferfensters suboptimal, da wenig Zeit bleibt einen Ersatz zu verpflichten. Somit ist es gut vorstellbar, dass der SK Sturm sich diesen schmerzhaften Wechsel einiges kosten lassen wird.