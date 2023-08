LASK-Fans: „Ein Befreiungsschlag, der Hoffnung macht“

Der LASK gewann gestern das Heimspiel gegen die Wiener Austria verdient mit 2:0 und fuhr damit einen wichtigen Dreier ein. Nachdem wir uns die...

Der LASK gewann gestern das Heimspiel gegen die Wiener Austria verdient mit 2:0 und fuhr damit einen wichtigen Dreier ein. Nachdem wir uns die Kommentare der Austria-Fans ansahen, wollen wir nun schauen, wie die LASK-Anhänger die Leistung ihrer Mannschaft einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Die zweite Hälfte war ein kräftiges Lebenszeichen – natürlich ist nicht alles aufgegangen, aber wie heute aggressiv mit voller Leidenschaft verteidigt und gekämpft wurde, so muss das sein! Man hat sich generell viel mehr getraut, flach und schnell nach vorne zu spielen, auch wenn die Austria uns mit ihrer offensiven Taktik vermutlich eher entgegengekommen ist. Lawal ist und bleibt ein super Rückhalt; es ist eine Wohltat, einen so schnellen Innenverteidiger wie Andrade zu haben, der gemeinsam mit Ziereis und Luckeneder eine abgeklärte Innenverteidigung bildet; Renner und Flecker fühlen sich in der Dreierkette offenbar wohl; Horvath schaut man ohnehin gerne zu; Zulj liefert einfach mit seiner Torquote; und Havel bekommt auch ein Sonderlob, der hat mir wie in der Vorbereitung und gegen Tirol sehr gut gefallen nach seiner Einwechslung – er bringt meiner Meinung nach alles mit, um uns noch viel Freude in der Zukunft zu machen: Größe, Schnelligkeit, guter Antritt und viel Einsatz! Endlich eine Leistung, auf der man aufbauen kann! Endlich einmal hatte ich das Gefühl, dass die Mannschaft selbstbewusst spielt! Hoffentlich kann man daran in den nächsten Spielen anschließen! Und zu guter Letzt noch: Ich finde es toll, dass sich die neue Gugl, anders als etwa das Stadion in Hütteldorf, sofort zu einer echten Heimfestung entwickelt hat – bisher nur gegen Salzburg verloren, gegen Rapid ein Remis und sonst alles gewonnen – so soll es sein!“

MaDDog90: „Systemumstellung geglückt…und vor allem heute mal das Pressing bis zum Schluss durchgezogen, heute gibts wenig zu kritisieren.“

Strafraumkobra: „Andrade und Zulj „Men of the match“. Havel zeigte wieder sein Potenzial und hat derzeit eine Lockerheit, die Ljubicic momentan fehlt. Der kann uns noch viel Freude bereiten. In der ersten Halbzeit war es ein relativ ausgewogenes Match, in der zweiten Halbzeit regierte nur der ASK. In Summe ein Auftritt wie man ihn sich vom Saisonstart weg erwarten durfte. Bitte weiter so.“

Steve McManaman: „Zweite Halbzeit hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir gepresst und sind in den Zweikampf gegangen.“

LASK1965: „Heute muss man Mannschaft und Trainerteam zur 2. Halbzeit gratulieren. Das war das Beste was man unter Sageder bisher zu sehen bekommen hat. Allgemein stand da auch die gesamte Mannschaft höher, konnte dementsprechend besser ins Pressing gehen und hatte oftmals bei den zweiten Bällen eine Überzahl. Das war in der ersten Halbzeit sicher eines der größten Probleme, da hätte man Probleme mit dem Zugriff auf die Partie, einfach auch, weil gefühlt jeder zweite Ball bei der Austria landete. Wie gesagt, großen Respekt für die Reaktion in Halbzeit zwei. Das war wirklich großartig. Um Pintor ist mir leid, der brachte guten Schwung, wenngleich die Hereingaben noch ausbaufähig waren. Aber da hat man dennoch sehen können, wie wichtig der für unser Spiel werden kann. Wermutstropfen heute: Michorl auf der Tribüne und die Geste nach dem Schlusspfiff. Ich ahne Schlimmes und das Unaussprechliche würde mir das Herz brechen.“

Ich-Mensch: „Heute muss man mal im Sageder auch loben, der hat sich heute 98 Minuten reingehängt für die Mannschaft, hat extrem viel Impulse von außen gesetzt und generell so wird er von außen von der Mannschaft gebraucht. Auch wenn ich kein Sageder-Fan bin. Weiter so vielleicht haben wir noch Freude mit dir.“

lasso: „Ein Befreiungsschlag, der mir wieder etwas Hoffnung zurückgibt. Aber von Beginn an. In den ersten 30 Minuten sah ich dasselbe Bild wie in der bisherigen Saison. Die Austria in der Spielanlage wesentlich reifer und auch signifikant spritziger und agiler. Im Grunde sind wir in der anfangs halben Stunde der Austria mehr schlecht als recht hinterherlaufen. Der Führungstreffer wurde im Grunde aus der ersten vernünftigen Aktion erzielt. Ab diesen Zeitpunkt hatte man die Austria zumindest unter Kontrolle. Meine Hoffnung keimt aus den zweiten 45 Minuten. Im Zweikampf sehr präsent mit spielerischen Mitteln der Austria Schaden zuzufügen. Nach dem 2:0 auch weiter versucht das Heil in der Offensive zu suchen. So stelle ich mir einen LASK in einem Heimspiel auch vor. Welche Worte Sageder auch zur Halbzeit gefunden hat, hier muss angesetzt werden. Es war jetzt kein Feuerwerk aber wenn man heute die Atmosphäre im Stadion gespürt hat braucht es das in dieser Phase der Saison auch nicht um das Publikum mit auf die Reise zu nehmen. Ein aufopfernd agierender LASK der versucht offensiv zu spielen reicht hier zumeist völlig aus.“

