Rapid-Fans: „Auf diesem Saisonstart kann man aufbauen“

Der SK Rapid und der LASK trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden zum Bundesliga-Auftakt der Saison 2023/24. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen und fangen dabei bei den Rapid-Anhängern an, die in der ersten Hälfte eine der besten Leistungen ihrer Mannschaft seit langer Zeit sahen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LiamG: „Wurscht. Da ist noch einiges an Luft nach oben, aber Gratulation an die Mannschaft. Das war Großteils ein Auftritt wie ich ihn mir von Rapid wünsche. Bitte weiter so in den nächsten Wochen.“

Le_derp: „So kann ein perfekter Start in die Saison innerhalb 20 Sekunden vor Schluss zerstört werden.“

harry1312: „Guter Saisonstart, darauf kann man aufbauen. Wenn man das Spiel der ersten Halbzeit kontinuierlich weiterentwickelt und über 90 Minuten zusammenbringt macht das definitiv Spass zuzuschauen.“

Phil96: „Auf der Leistung kann man aufbauen, aber das ist grade ein schwacher Trost. Nie im Leben darf man dem LASK da heute einen Punkt schenken.“

Ernesto: „Eine tolle Leistung unserer Mannschaft. Ein Sieg wäre verdient gewesen aufgrund der Fülle unserer Chancen und auch der vielen Umschaltmomente, die wir oft nicht gut genutzt haben. Natürlich ist es schade, dass wir diese zwei Punkte liegen gelassen haben, aber anderseits bin ich super glücklich über das Gesicht, welches unsere Mannschaft gezeigt hat. Naja, das kommt raus wenn ein überholter Trainer gegen einen modernen Pressing-Trainer antritt. Ich bin durchaus sehr optimistisch für die weitere Zukunft. Ich denke heute hat jeder den Fortschritt gesehen und auch die Linie im Spiel.“

Starostyak: „Es ist wie üblich, man bekommt sogar einen Eiertritt, wenn man eigentlich ganz gut ist/war. Seit 15 Jahren. Man kann nur nur Masochist sein, wenn man Fan dieses Vereins ist, der selbst dann enttäuscht, wenn er mal überrascht.“

Oachkatzlschwoaf: „Insgesamt ein gutes Spiel. Wenn man jetzt noch vor dem Tor kaltschnäuziger wird und es schafft das 2:0 zu machen, dann wäre es doch etwas einfacher. Ich frage mich allerdings, wie man durch die Saison kommen will, wenn man sich in so einer intensiven Partie gegen den LASK nicht mehr als zwei Wechsel zutraut… Also ich hoffe schon, dass da noch Verstärkung kommt.“

Billie: „Ich bin ja auch ein Barisic-Kritiker, aber wer nach DIESER Leistung als erste Reaktion seinen Kopf fordert, hat sein Leben wirklich nicht unter Kontrolle.“

Weuna: „So bitter, aber 2. Hälfte waren wir schlechter und haben wieder mal unsere Umschaltmomente schlecht ausgespielt. Und dann kommt halt Pech dazu, wir machen das 2:0 nicht und bekommen nach Ende der Nachspielzeit noch das Türl, ich hoffe, wir treten aber zukünftig so auf und lassen uns nicht verunsichern, dann ist viel drinnen .“

servasoida: „Aber ja, vor der Partie hätte ich ein Unentschieden sofort genommen, jetzt nach der Partie tuts extrem weh, weil wir einfach die mit Abstand bessere Mannschaft waren und unsere Gegner vor große Probleme gesetzt haben. Ich hätte es mir nie erwartet Rapid heute so zu sehen, aber wenn es nicht nur ein kurzes Aufflammen war, sondern so weitergeht könnt die Saison doch halbwegs gut werden.“

The Wizzard: „Man muss heute auch sagen, dass eigentlich alle gut gespielt haben. Die Innenverteidigung richtig stark, Grüll und Kühn auch ständig auffällig gewesen, Seidl auch top. Erwähnen möchte ich aber auch noch Kerschbaum und Sattlberger. Das war schwer in Ordnung und macht Mut für die kommenden Spiele.“

jeichi: „Tolle Leistung. Was bleibt, sind trotzdem jetzt schon zwei Punkte, die wir gleich zu Beginn liegen lassen haben. Das nervt. Ich freue mich, dass alles mal wieder wie Fußball ausgeschaut hat. Aber einen Lauf startet man so halt kaum.“

schleicha: „Fand die erste Halbzeit sehr stark. Die zweite schwach und mMn die Konsequenz daraus der durchaus verdiente Ausgleich. Beim Schiri beschweren braucht man sich wirklich nicht. Da war man einfach nicht wach genug. Und das kennen wir vom letzten Jahr. Mal schauen wie es weiter geht. Die ersten 45 geben Hoffnung, aber die zweiten 45 erinnern an letztes Jahr.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:1-Unentschieden zwischen dem LASK und dem SK Rapid.