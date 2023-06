Matteo Bignetti unterschreibt beim SK Sturm

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Matteo Bignetti bekannt. Der 19-jährige Torhüter kommt von Eintracht Frankfurt II, wo er in der...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Matteo Bignetti bekannt. Der 19-jährige Torhüter kommt von Eintracht Frankfurt II, wo er in der abgelaufenen Saison in der Hessenliga sowie der UEFA Youth League zum Einsatz kam. Für den gebürtigen Steirer ist es eine Rückkehr nach Graz, wurde er doch vor seinem 2020 erfolgten Wechsel nach Frankfurt in der Jugend des SK Sturm ausgebildet. Bignetti ist aktueller U19-Teamspieler Österreichs und unterschreibt in Graz bis 2026.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Matteo Bignetti ist ein österreichisches Toptalent auf der Position des Torhüters und aktueller Nachwuchsteamspieler. Wir haben Matteo auch nach seinem Wechsel aus der Sturmjugend nach Deutschland nie aus den Augen verloren und seine Entwicklung genauestens verfolgt. Matteo wird unser Torhüterteam hervorragend ergänzen und bekommt beim SK Sturm in aller Ruhe die Möglichkeit, unter Tormanntrainer Stefan Loch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir sind von Matteos Potenzial absolut überzeugt und freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm.“

Auch Matteo Bignetti selbst meint: „Der SK Sturm ist mein Heimatverein und ein Topverein in Österreich, ich freue mich extrem, künftig wieder für Schwarz-Weiß auflaufen zu dürfen. Ich konnte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt wertvolle Erfahrung sammeln und bin hochmotiviert, in Graz den nächsten Schritt zu gehen und mich als Tormann weiterzuentwicklen.“ ­