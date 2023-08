Austria-Fans: „Es wird von Spiel zu Spiel schlechter“

Die Wiener Austria trat gestern zum Bundesliga-Spiel gegen den LASK an und hoffte auf den zweiten Saisonsieg in der Meisterschaft. Es sollte allerdings anders...

Die Wiener Austria trat gestern zum Bundesliga-Spiel gegen den LASK an und hoffte auf den zweiten Saisonsieg in der Meisterschaft. Es sollte allerdings anders kommen, denn die Oberösterreicher gewannen dank eines Zulj-Doppelpacks mit 2:0. Was sagen die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft nach der Niederlage gegen den LASK? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hutz: „Erste Halbzeit eigentlich gut. Über die 2. Halbzeit wäre normal der Mantel des Schweigens zu breiten, allerdings darf man das nicht einfach so abhaken, das gehört aufgearbeitet. Diese Halbzeit war irgendwas zwischen desaströs, inferior und zum Speiben.“

DaMarkWied: „Alter Schwede. Das wird momentan von Spiel zu Spiel schlechter. Halbzeit 1 ok, aber defensiv zu schlampig, 2. Halbzeit unfassbar peinlich. Das war ein neuer Tiefpunkt. Furchtbar.“

fermin: „Es wird gut, sein, dass wir in ein paar Tagen wissen, mit welcher Mannschaft wir in den Herbst gehen, und was für Adaptionen es im Spielsystem braucht. So ist das aktuell phasenweise herzig, aber ohne Biss und höchst anfällig. Wir wollen ein körperliches anspruchsvolles System spielen, können es aber physisch offenbar nicht durchziehen. Ja, Wimmer ist in den nächsten Wochen definitiv gefordert, die Mannschaft entsprechend umzumodeln und neu auszurichten. Was mir das Spiel wieder gezeigt hat: bist du körperliche keine Maschine, hast du im Profifußball leider nix mehr verloren.“

Groovee: „Wenn ich nicht wüsste, dass das ein Bundesliga-Spiel war, würde ich sagen wir haben Im Trainingslager gespielt und die Spieler haben zum ersten Mal zusammengespielt. Unfassbar lächerliche „Leistung“ von allen außer Früchtl. So ein Match muss eigentlich Konsequenzen haben.“

Hurricane: „Wir sind halt auch weit weg von einem Lauf. Jetzt heißt es mal irgendwie gegen Klagenfurt einen Dreier zu holen. Ersten 30 Minuten waren meiner Meinung nach auch richtig gut. Geht der Schuss von Fitz rein sind wir nochmals in der Partie drinnen. Mit dem 2:0 war das Spiel gelaufen.“

zico74: „Ehrlich gesagt, meine Geduld ist am Ende. Wenn ich mich an letzten Sommer/Herbst erinnere und welche Euphorie und Zusammenhalt da waren. Danke für den Umbruch letzten Winter. Hat sich voll ausgezahlt. Ich sehe leider gar keine positive Entwicklung.“

Decay26: „Keine Entwicklung zu erkennen und wieder mal die Defensivleistung unter aller Sau. Das muss Konsequenzen haben! Auch wenn ich sonst kein Forderer bin, wenn Wimmer das nicht schleunigst abstellt muss er gehen! So wirds auch nix mit dem oberen Playoff!“

Wanderstock: „Man muss auch bedenken, wir haben die ersten Runden jetzt alle gegen die vermeintlich starken Gegner gespielt, wie Salzburg, Sturm und LASK. Gegen diese Mannschaften hast als Austria vom Spielermaterial leider nichts zum Dagegenhalten. Jetzt kommen die leichteren Gegner und da musst du punkten. Wird wohl eine Saison im Mittelfeld der Tabelle.“

schickimicki: „Ortlechners Idee die Austria ein Stück weit neu zu erfinden ist voll in die Hose gegangen. Was ist da im ersten Schritt gut gelungen? Von 15 möglichen Punkten ganze 4 geholt Tordifferenz -5. Wer möchte die Schuld auf sich nehmen, die Spieler, der Trainer oder doch der, der beim großen Umbruch vor die Mikrofone getreten war um zu verkünden, dass es zum Wohl des Vereins sein muss?! Peinlich grauslicher Auftritt gegen müde Linzer.“

Lokus2: „Naja, wir hatten am Donnerstag ein schweres Spiel und konnten uns dementsprechend nicht g’scheit vorbereiten und waren auch nicht so frisch wie der Gegner. Oh, wait, das trifft ja nicht auf uns, sondern auf unseren Gegner zu… Ab jetzt gibt es null Ausreden mehr. Von fünf Gegner in den ersten drei Runden waren die stärksten 3 Teams der letzten Saison dabei. Ab jetzt müssen wir punkten, punkten, punkten.“

