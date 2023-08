Rapid-Fans: „Ein extrem unglücklicher Punkteverlust“

Zwischen den beiden Europacup-Partien gegen Fiorentina wartete auf den SK Rapid das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol. Die Mannschaft von Zoki Barisic, die auf...

Zwischen den beiden Europacup-Partien gegen Fiorentina wartete auf den SK Rapid das Meisterschaftsspiel gegen die WSG Tirol. Die Mannschaft von Zoki Barisic, die auf einigen Positionen verändert war, kam nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und ließ trotz zahlreicher Chancen damit zwei Punkte liegen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Zwei verlorene Punkte, aber ganz anderes Gefühl als nach Hartberg. Solche Partien gibt es einfach, normal gewinnst 5:1, und einmal alle 20 Partien nimmt der Gegner den Punkt mit.“

Lichtgestalt: „Normalerweise gewinnt man so ein Spiel 4:0. Ende der Analyse.“

Fox Mulder: „Einfach ein komplett enttäuschendes Ergebnis dank einer Leistung, die kaum besser war. Wenn heute alle die Einstellung von Seidl gehabt hätten, hätten wir gewonnen. Solange es bei uns Spieler gibt die glauben gehen solche Gegner reicht Halbgas, solange werden wir gegen diese Gegner Probleme haben. Schade, Riesenchance auf drei Punkte leichtfertig vertan.“

RomanHammer: „Durch einen Tausend-Gulden-Schuss in Rückstand geraten, dann aber brav zurück gekämpft und schließlich fast ein Powerplay auf das gegnerische Tor. Bis auf die Chancenauswertung kann ich da nicht meckern. So will ich das Rapid auftritt und da habe ich auch mit dem Punkt weniger ein Problem.“

Vizelein: „Gegen Hartberg war ich sauer. Heute sicher nicht. Eine sehr starke zweite Halbzeit wo einfach viel Pech dabei war. Es wurde gut, druckvoll gespielt und auch der Einsatz war da. WSG wusste selbst auch nicht wie sie die zweite Halbzeit überstanden haben, das war schon sehr stark. Also Kopf hoch. Wenn wir so weiterspielen bin ich mehr als nur zufrieden.“

baeckerbua: „Zu wenig. Da gibt es keine zwei Meinungen (im Normalfall). Wieder schafft es das Team nicht aufkeimende Euphorie zu nutzen und verkorkst ein Heimspiel völlig selbst verschuldet.“

TomTom90: „Es wird die erwartete Berg-Tal-Saison. Wir werden Top-Partien sehen und dann so Spiele wie gegen Hartberg oder heute. Wobei man die heutige Leistung nicht mit Hartberg vergleichen kann. In Wahrheit war es eine Top-Leistung vier Tage nach einem kräftezehrenden Spiel gegen Fiorentina. Und ja unpopuläre Meinung, aber wenn ich sehe, dass sich die Mannschaft fußballerisch deutlich weiterentwickelt, dann kann ich auch mit solchen Ergebnissen leben. Es gibt einfach so Tage wo dir alles aufgeht, wie gegen Altach und BW und dann eben nix wie heute. Und das werden wir heuer noch öfters sehen. Die Richtung stimmt, trotz dieser zwei Spielen.“

SCR-1899: „Ein Punkt gegen Wattens und Hartberg daheim ist eine Frechheit, egal wie die Leistung heute war.“

SandkastenRambo: „Wennst die Chancen nicht machst bist am Ende selbst schuld. Vercoacht war es nicht. Es waren genug Möglichkeiten da für den Dreier. Dazu noch der Tausend-Gulden-Schuss.“

buffalo66: „Sattlberger und Seidl top heute. Oswald sehr engagiert. Kühn und Mayulu leider schwach. Dieses halbherzige hinlaufen beim Pressing geht gar nicht. Bitte eine Woche lang Burgi-Pressingsituationen auf Video studieren. Schade um die Punkte, Halbzeit 2 war sehr ok.“

Fußball_liebhaber: „Was für ein unglücklicher Punkteverlust. Waren klar überlegen, haben mehr als genug Chancen und sind viel zu stümperhaft plus Pech mit der Stange zwei Mal. Sehr bitter, der Mannschaft kann man nicht viel vorwerfen. Müssen wir halt gegen Salzburg und Sturm gewinnen.“

Phil96: „Leistung war über weite Strecken ok, aber da musst einfach drei Punkte holen. Chancen hätten wir für 6 Tore gehabt, aber hilft halt nix. Bajic, Seidl, Sattlberger, Oswald sehr stark, Koscelnik, Strunz, Auer nicht.“

Hugo_Maradona: „Chancen für zehn Tore und erfrischend gespielt. Wenn das unsere Jammertal-Spiele sind, dann ist das wirklich sehr ok. Wenn ich mich da ein Jahr zurückversetze. Kein Vergleich.“

