Austria-Fans: „Gehen als Favorit ins Wiener Derby“

Auf die Wiener Austria wartet heute das Wiener Derby und die Veilchen wollen nach dem Sieg gegen den SK Sturm nun auch in Hütteldorf punkten. Wir wollen uns ansehen wie optimistisch die Fans sind und ob sie glauben, dass die Serie von ungeschlagenen Spielen im neuen Stadion des SK Rapid Bestand hat. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Hurricane: „Gut, dass sich Huskovic gegen Sturm keine unnötige Gelbe abgeholt hat. Denke doch, dass Djuricin und er die Rapid-Verteidigung gut beschäftigen können.“

echter-austrianer: „Selten so optimistisch einem Derby entgegengesehen. Gerad einmal die Abschlussschwäche wäre zu beklagen.“

_Wurzelsepp_: „Pflichtsieg. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.“

hope and glory: „Erstes Away-Derby in ihrer Höhle, wo ich nicht dabei bin. Wir sind dort noch ungeschlagen. Favoriten gibt es mMn wie immer keinen. Wenn wir hinten gut stehen und vorne eiskalt sind, können wir wieder ungeschlagen bleiben. Auf Grüll, Fountas und Kara aufpassen. Das ist mMn schon die halbe Miete.“

veilchen27: „Feldhofer macht das Derby sicherlich nochmals ein wenig interessanter, wenn auch für uns schwieriger mit Hinblick auf die Spielvorbereitung. Feldhofer stand in Lafnitz und Wolfsberg für eine sehr pressingorientierte Spielidee, die jener von Ilzer ähnelt.“

Captain DohDoh: „Denke es wird ein überraschend klarer Auswärtssieg – 3:0, wobei wir das Spiel über die gesamte Länge dominieren werden, da der neue Rapid-Trainer von der grünen Unfähigkeit erst am Spieltag total überrascht werden wird und daher das Vorstadt Spiel-Konzept gegen uns sowas von in die Hose geht, dass postwendend die grüne Trainerfrage erneut aufs Tableau gebracht wird.“

viola lion: „Viel wird von der Tagesverfassung der Schlüsselspieler abhängen, aber ich vertraue Schmid, dass er die Mannschaft gut einstellt. Die Rückkehr von Braunöder wird uns guttun, auch wenn ich Jukic ungerne auf der Bank sehen würde.“

Norbert Lopper: „Ich würde uns – so wir halbwegs aus dem Vollen schöpfen können – nach den letzten gezeigten Leistungen derzeit in einer leichten Favoritenrolle sehen. Aber was bedeutet das schon im Derby.“

FANTOM: „Ich bin schon seit Tagen ganz im Derbymodus, hoffe und tippe auf einen Auswärtssieg, wäre allerdings mit einem X auch schon zufrieden.“

