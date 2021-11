Rapid-Fans: „Feldhofer passt zu Zokis Philosophie“

Seit Sonntagabend steht der neue Rapid-Trainer auch offiziell fest. Ferdinand Feldhofer wird Didi Kühbauer als Cheftrainer nachfolgen und soll dem Verein in spielerischer Hinsicht...

Seit Sonntagabend steht der neue Rapid-Trainer auch offiziell fest. Ferdinand Feldhofer wird Didi Kühbauer als Cheftrainer nachfolgen und soll dem Verein in spielerischer Hinsicht ein neues Gesicht verschaffen. Nachdem wir uns die Vor- und Nachteile dieser Entscheidung analysierten, wollen wir uns nun anschauen, wie glücklich die Rapid-Fans mit ihrem neuen Coach sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Starostyak: „Ablösefrei, kennt den Verein, hat schon in der Bundesliga erfolgreich trainiert, kennt das Umfeld, hat aber keinen Stallgeruch à la Kühbauer oder Herzog, kostet nicht viel Gehalt und passt zu Zokis Philosophie.“

schimli: „Löst zwar keine Jubelstürme aus, aber unter unseren „klassischen, logischen Lösungen“ hätte ich mich auch am ehesten für Feldhofer entschieden. Alles Gute Ferdl, bring uns wieder auf ein ordentliches Niveau.“

Silva: „Ich verfolge generell andere Mannschaften zu wenig um mir ein gutes Urteil über den Spielstil von Trainern bilden zu können. Daher kann ich nur das ganze oberflächlich betrachten und werde mich in keine Richtung festlegen. Freudensprünge löst es keine aus, wobei ich da seit Canadi sowieso vorsichtiger bin. Umgekehrt war ich aber bei Kühbauer skeptischer, ob das passt. Positiv ist auf jeden Fall, dass man bei der Verkündung klar von einer Philosophie im ganzen Verein spricht und diese als Begründung für die Entscheidung sieht. Dazu kommt noch, dass Feldhofer weder seit Jahren von den Fans als künftiger Trainer gefordert wurde (wie es z.B. bei Herzog und Kühbauer war), noch aktuell mit einem kleineren Verein in aller Munde ist (wie z.B. Kühbauer oder Canadi). In Summe ergibt das zumindest das Bild, dass hier keine populistische kurzfristige Entscheidung getroffen wurde, sondern eine große Idee vorhanden ist. Ob die Idee gut ist, wird man sehen. Aber ich sehe keinen Grund, wieso Feldhofer nicht das nötige Vertrauen bekommen sollte. Deshalb: Herzlich Willkommen.“

derfalke35: „Ferdl alles Gute, lass einen leiwanden und erfolgreichen Fußball spielen, damit wir viel Freude haben.“

Wachtelmeister: „Ich war anfangs sehr enttäuscht als Feldhofer das erste Mal als wahrscheinlichste Lösung genannt wurde, vor allem, weil ich mir Tomić gewünscht habe. Wenn der nicht leistbar ist dann ist das schade aber zu akzeptieren. Von den übrigen ist mir Feldhofer gefühlsmäßig am liebsten, auch wenn ich ihn nicht ganz einschätzen kann. Aber immerhin gabs halbwegs konkretes Interesse aus drei ausländischen Ligen, es wird wohl nicht nur Zoki ein Potential in ihm erkennen. Also bin gespannt, hoffe das Beste und geben wir ihm eine Chance bevor alle herumraunzen.“

MiKa7*8: „Nun gut, es ist also Ferdinand Feldhofer geworden und obwohl es anders gekommen ist als erhofft, ertappte ich mich selbst dabei, die Lösung gut zu finden und irgendwie gefällt mir nur eines nicht mehr: Ich hätte ihn am Sonntag gerne mit Applaus im Stadion begrüßt. Alles Gute Ferdinand Feldhofer, bei Deiner neuen Aufgabe als Trainer bei unserem Verein!“

Billie: „Von den verfügbaren österreichischen Trainern ist er mir noch am liebsten, nichtsdestotrotz hätte ich auf mehr Kreativität bei der Trainersuche gehofft. Feldhofers Vita ist nicht gerade beeindruckend, aber ich werde ihm Zeit geben. Klar ist, dass der Födhofa Ferdl sofort funktionieren muss. Scheitert das Projekt, ist auch Barisic schwer angezählt.“

Fox Mulder: „Herzlich Willkommen zurück lieber Ferdl! Vom Spieler Feldhofer war ich immer ein großer Fan und aufgrund des Meistertitels hat er, wie auch die andere, ohnehin einen Stein bei mit im Brett. Zeig uns bitte, dass du die beste und nicht die günstigste Wahl warst! Alles, alles Gute!“

1899% BornGreen: „Didis sportliche Erfolge wird er nicht überbieten können, aber ein schöneres Rapid-Spiel traue ich ihm zu. Alles Gute, Ferdl!“

RapidDevelopment: „Also es freut mich, dass der Verein ausreichend Einblicke über den Auswahlprozess gegeben hat. Was mich positiv stimmt ist, dass ich in all den Jahren, die Barisic mit Rapid an der Spitze beschäftigt ist, noch nie so überzeugt von einer Entscheidung auftreten gesehen habe. Wenn Fragen begannen kritisch zu werden, wurde er fast emotional. Wäre ja wirklich eine schöne Sache, wenn es passt.“

skyline: „Ich bin grundsätzlich dafür jedem eine Chance zu geben und werde die auch Feldhofer geben, aber es spricht halt echt nicht viel für ihn. Seine bisherigen Leistungen als Trainer waren nichts Herausragendes. Gerade beim WAC hatte er eine Mannschaft in Überform, die von seinen Vorgängern aufgebaut wurde.“

schleicha: „Die Pressekonferenz gibt mir ein eher positives Gefühl – leicht wird er es nicht haben mit diesem Start (Derby, drohendes unteres Playoff, kein Budget). Das Beste ist, dass er von Kühbauer eine grundsätzlich talentierte Mannschaft übernimmt, die schon auch gewisse Tugenden auf den Platz bringen kann.“

harry1312: „Ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis und beobachte den Werdegang von Herzog und Kulovits derweil genauer, um die nächsten Trainer schon besser beurteilen zu können.“

Boidi: „Herzlich Willkommen beim geilsten Verein ich hoffe du hast Erfolg. Von den verfügbaren „logischen“ Kandidaten mir mit Abstand der liebste. Hat schon bewiesen, dass er mit der Doppelbelastung umgehen kann, die Auftritte vom WAC in der Europa League waren schon sehr stark. Hat beim Hearing anscheinend überzeugt, will das Projekt einheitliche Philosophie mit Zoki gemeinsam angehen und sie dürften ähnlich denken was Fußball betrifft. Das stimmt mich mal positiv.“

zahi: „Wenn ich auf die Trainerverpflichtungen in den 2000ern zurückblicke, war ich eigentlich nur bei Hicke und Pacult bei der Bestellung zufriedener als bei Feldhofer jetzt und bei Zoki im Nachhinein betrachtet positiv überrascht. Insofern: Warum nicht. Auf geht’s und mach alle Rapidler glücklich Ferdl! Herzlich willkommen Ferdinand Feldhofer!“

Kambiz: „Bin enttäuscht. Null Erfahrung für den wichtigsten Posten im Verein. Da hätte man gleich den Kühbauer weiter machen lassen sollen, wenn das die Alternative ist und wir kein Geld haben.“

bfmv19: „Kann’s echt nicht mehr hören diese Negativität, lasst ihn mal arbeiten und man wird sehen was dabei rauskommt. Für einen Trainer mit mehr Reputation reicht einfach die Kohle nicht, trotzdem ist das kein Grund jemanden sofort die Kompetenzen abzusprechen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Ferdinand Feldhofer zu Zokis Philosophie passt – er bekommt von mir zumindest mal die Geduld etwas zu bewirken. Man wird spätestens nach der Winterpause zumindest schon einmal einen Ansatz sehen wo der Weg hingehen soll.“

sulza: „Sollte Feldhofer – wie von Barisic bzw. dessen Statement – zu vernehmen ist tatsächlich Trainer und Entwickler dieses Vereins sein wollen, bin ich gar nicht unzufrieden mit seiner Bestellung. Dann sehe ich durchaus Potenzial, den Verein nach vorne zu bringen.“

