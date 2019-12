Offiziell: Ferdinand Feldhofer neuer WAC-Coach

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Ferdinand Feldhofer als neuen WAC-Trainer bekannt. Am 23.12.2019 war die Tinte trocken....

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Ferdinand Feldhofer als neuen WAC-Trainer bekannt. Am 23.12.2019 war die Tinte trocken. WAC-Präsident Ing. Riegler Dietmar, Vize-Präsident Ing. Christian Puff, sowie Ex-WAC Kicker und Feldhofer-Berater (Selection Fußballconsulting) Manuel Weber und Ferdinand Feldhofer trafen sich in Wolfsberg, wo die letzten Details geklärt wurden.

Feldhofer war als aktiver Spieler für den FC Wacker Innsbruck, für SK Rapid Wien und für den SK Sturm Graz am Feld und absolvierte in der Bundesliga insgesamt 277 Spiele.

Im Jahr 2015 übernahm der Steirer das Traineramt beim SV Lafnitz in der Regionalliga Mitte und führte seine Mannschaft in der Saison 2018/19 in die Zweite Liga, wo er mit guten Ergebnissen vorne mitspielte.

Ferdinand Feldhofer: „Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück in der Bundesliga zu sein – jetzt erstmals als Cheftrainer und das noch dazu bei einem der besten Clubs in Österreich. Das alles ist natürlich etwas ganz Besonderes. Im ersten Schritt ist es nun wichtig, das neue Umfeld kennenzulernen um dann, nach der Weihnachtspause so rasch wie möglich in einen geordneten Arbeitsrhythmus zu kommen. Dann geht es ausschließlich darum, den so erfolgreichen Weg des WAC der letzten Jahre fortzusetzen.“

Ferdinand Feldhofer wird das Training ab Jänner leiten und erhält einen Vertrag über 1,5 Jahre.

Riegler Dietmar: „Wir haben uns für Ferdinand Feldhofer entschieden, weil er ein junger und hungriger Trainer ist, der in der Vergangenheit sehr gute Ergebnisse geliefert hat. Seine Vorstellungen decken sich mit unserer Philosophie und wir wollen uns mit ihm weiterentwickeln und unseren eingeschlagenen Weg fortführen.“