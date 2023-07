Rapid-Fans: „Gegen LASK-Neu die richtigen Antworten finden“

Der SK Rapid trifft heute zum Eröffnungsspiel der österreichischen Bundesliga auswärts auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer...

Der SK Rapid trifft heute zum Eröffnungsspiel der österreichischen Bundesliga auswärts auf den LASK. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten, die in den Vorbereitungsspielen nicht den besten Eindruck hinterließ, dafür aber das Auftaktspiel im Cup gegen Donaufeld souverän bestritt. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Ich habe keine Ahnung wo wir stehen und den LASK kann ich mit dem neuen Trainer und gefühlten 37 neuen Spielern noch weniger einschätzen. Daher bin ich gespannt wie wir uns tun.“

Schleicha: „Bin sehr gespannt wie der LASK auftreten wird. Die haben ja einen neuen Trainer mit neuen Vorstellungen. Der alte „Didi-Kick“ lag uns ja gar nicht so schlecht letzte Saison. Mal schauen wie es heuer unter Sageder aussieht, und ob wir die richtigen Antworten finden. Bei uns erwarte ich mir einen seriösen Auftritt über 90 Minuten, dann sollte man durchaus einen Punkt (oder gar mehr) mitnehmen. Man kann ja auch als individuell schwächere Mannschaft aufzeigen, wenn man als Einheit funktioniert.“

Berbatov: „Bin schon sehr gespannt, ob es ein 4-2-3-1 oder ein 3-4-2-1 werden wird. Aus den Interviews mit Barisic konnte man ja raushören, dass man die Dreierkette vor allem wegen den Spielen gegen die stärkeren Gegner einstudieren möchte. Außerdem sehe ich aktuell Hofmann – Querfeld – Cvetkovic alle auf einem ähnlichen Level. Das wäre eine spielerisch und körperlich sehr starke Dreierkette. Oder Zoki riskiert gar nichts und setzt auf Querfeld – Moormann. Denn alle anderen möglichen IV-Paare sind ja überhaupt nicht eingespielt.“

hyks: „Das erste Saisonspiel der Bundesliga ist immer eine kleine Standortbestimmung. Klar kann man nicht sagen, wie der weitere Verlauf ist in dieser Saison, allerdings wird man sehen, wo wir stehen. Wie gut das Trainingslager war bzw. wie gut die Vorbereitung war. Wichtig wäre natürlich eine ordentliche Leistung abzuliefern und Punkte mitzunehmen. Ob es einer oder gar drei werden, wird man sehen, wie motiviert die Linzer agieren werden. Man muss fast (traurigerweise) sagen, dass wir Außenseiter sind. Mit einer guten Leistung kann man vielleicht sogar überraschen. Wäre wichtig hinsichtlich der ECL-Aufgaben, ein wenig Selbstvertrauen zu tanken.“

Wolti: „Ich persönlich denke, dass der LASK nicht so weit über uns zu stellen ist. Sie haben einen neuen Trainer, viele neue Spieler, wir sind denke ich wenig berechenbarer als noch letzte Saison – ich glaub da geht etwas…Da dies der Tag meiner eigenen Hochzeit ist werde ich nichts mitbekommen – ich hoffe Rapid macht mir ein schönes Geschenk.“

orßit: „Hoffentlich wird Hofmann bis Freitag fit, ansonsten wirds eh die gleiche Aufstellung wie im Cup! Wenn wir da was mitnehmen, wäre es ein stabiler Saisonauftakt!“

MarkoBB8: „Hoffe die Mannschaft konnte einige Spielzüge einstudieren und Zoki an den nötigen Schrauben drehen, dass das nicht so chaotisch wird wie in der Vorbereitung, die Linzer werden nach dem Trainerwechsel auch nicht bei 100% sein.“

Severus: „Morgen geht’s los! Fantechnisch wirds ein Erlebnis, sportlich – mal schauen! Wenn wir nicht liefern beginnt die Diskussion um Zoki, den fehlenden zentralen Mittelfeldspieler usw. von Neuem. Ich hoffe wir ersparen uns das. Tippe auf ein 1:1.“

