GAK-Fans: „Am Ende sind die Linzer verdient aufgestiegen!“

Wegen eines 1:1 in Dornbirn verpasste der GAK den Aufstieg in die Bundesliga in letzter Minute. Wir haben nach dem filmreifen Finish der 2....

Wegen eines 1:1 in Dornbirn verpasste der GAK den Aufstieg in die Bundesliga in letzter Minute. Wir haben nach dem filmreifen Finish der 2. Liga die enttäuschten Kommentare der GAK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

RogueRouge: „Freuen wir uns auf die nächste Saison. Wir sind auch so wieder da! Vizemeister mit einem Punkt Rückstand. Auch darauf kann man stolz sein! Vor allem wir!“

MarcoG6: „War eine geile Saison, danke dafür. Würde aber mit dem Trainer nicht verlängern, auch die heutigen Auswechslungen wo wir gerade im Flow waren verstehe ich nicht…“

Rothaut: „So bitter das ganze jz auch ist – Elfer / Tor hin oder her… Wir haben’s uns mit dem abwartenden Grottenkick (über die ganze Saison) einfach nicht verdient.“

para: „Unglaublich was wir heute für eine Chance liegen lassen haben….kann es noch immer nicht fassen. Aber ehrlich gesagt habe ich mir heute ein anderes Auftreten vorgestellt. Mit Biss eine schnelle 2:0-Führung und dann nur mehr feiern… Leider kam es anders und das muss erst mal sacken.“

DerRoteRächer: „Es tut einfach weh. Nicht nur das Ergebnis sondern auch die Spielweise! Niemand hat leider heute den Willen gezeigt aufsteigen zu wollen! Es kann nicht sein das man vor diesem Spiel so viel Angst hat! Ein bisschen Nervosität ist okay aber heute ist jedem Spieler der Hintern auf Grundeis gegangen! Und das ausgerechnet gegen die schwächste Heimmannschaft der Liga! Und wenn man sich dieses Gesamtpaket anschaut, wäre ein Aufstieg ehrlich gesagt ein Wunder gewesen! Wir haben „leider“ einfach von unseren Standards gelebt! Heute hat man einfach gesehen das wir mit unserem Spiel wahrscheinlich oben herumgereicht worden wären (Wenn da nichts gravierend verändert worden wäre)! Das allgemeine Problem ist, dass es nächste Saison nicht leichter wird! Ried als Absteiger, St. Pölten mit verbessertem Kader und eine Überraschungsmannschaft die es eh jede Saison gibt! Also zusammengefasst: Wir brauchen nächste Saison einen fixen Matchplan der nicht auf Standards und Hoffen beruht! Zusammenhängende Abläufe ist das Stichwort!“

Feigling10: „Wir müssen jetzt ordentlich am Kader basteln und Typen finden. Wir hatten eigentlich genug Routine, aber es liegt anscheinend nicht immer nur an der Routine. Die nötige Intensität hat man heute ja auch wieder komplett liegen gelassen. Das war auch gegen den Ball viel zu wenig.“

LOK III: „Es geht weiter und hoffentlich schaffen wir es irgendwann. Die letzten drei Wochen waren jedenfalls Hammer und man hat gesehen, was für einen Hype wir entfachen können. Heute hat sich aber leider eine alte Weisheit wieder bewahrheitet: Zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.“

Grazer Athletiksport Klub: „Trotzdem: es war eine tolle Saison, v. a. im Frühjahr. Nächstes Jahr greifen wir dann richtig an!“

RotesGraz!: „Vergessts’ nicht: Die Spieler selbst sind auch Menschen und scheinbar ist man dem Druck nicht gewachsen gewesen, man braucht sich auch nicht auf den Schiri ausreden – wir sind an uns selbst gescheitert. Jetzt heißt’s Mund abputzen, aufstehen und den GAK Spirit nächste Saison wieder aufleben lassen! Wir kommen wieder!“

mip: „Es war gestern einfach eine Kombination aus Pech und Unvermögen. Hätte der Bohdan das Tor gemacht, hätte es auch anders ausgehen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette… Letztendlich hat Linz über die gesamte Saison gesehen den besseren Fußball gespielt und wer gegen die direkten Konkurrenten gewinnt, steht auch verdient ganz oben. Man muss einfach das Positive sehen und das waren ganz klar die Fans. Die letzten Wochen waren einfach geil, man hat gesehen, dass es da draußen noch genug Rote gibt, die ihren Klub unterstützen. Wir hatten 2004 bei unserer Meisterfeier 7000 Rote in Wien, jetzt waren es über 2000 (für LigaZwa und die Entfernung ein Wahnsinn). Da ist etwas wirklich Großes entstanden. Die Euphorie ist bei mir noch immer da, die Dauerkarte für mich und meinen Sohnemann wird noch bestellt und ich glaube es wird jetzt auch endlich Zeit für eine Mitgliedschaft. Danke GAK für diese tolle Saison!“

gakfan: „Diese Auswärtsfahrt hat gezeigt welches enorme Potential unsere Roten haben, das war die mit Abstand beste Auswärtsfahrt ever…da war Mailand, Monaco, Utrecht, Grieskirchen und alles andere nichts dagegen. Da fahren gefühlt 2.500 Grazer hin und retour 1250km um ihre Roten anzufeuern und ein Fest zu feiern. Die Leute mit denen man geredet hat sind teilweise 4 Tage da, andere sind um 3 In der Früh weggefahren mit dem Auto um am gleichen Abend wieder nach Hause zu fahren, andere sind in der Früh mit einem 9-sitzer Charter-Jet um 1.000€ pro Person mit Rolex auf der Hand geflogen, es war jegliches Klientel gestern vor Ort…der Fanmarsch war (abgesehen von diversen Bölleridioten) ein Wahnsinn. Das Spiel geprägt von Nervosität und ja, es hat nicht gereicht, es hat gestern das Glück gefehlt, was wir teilweise im Frühjahr wohl schon aufgebraucht haben (Eigentor Rapid2, Liefering-Tor von Kalajdzic), die Stürmerwechsel muss man nicht machen, aber wenn die beiden nicht getroffen hätten, hätte man Messner vorgeworfen nichts versucht zu haben (gegen Amstetten hat es funktioniert). Den Aufstieg haben wir sicher nicht gestern vergeben, da gab’s ganz andere Spiele (rund ums Derby im Herbst, die vielen X,…). Was nach dem Spiel passiert ist, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Obmann, Spieler, Fans alle traurig, mit Tränen in den Augen friedlich vereint, viele Umarmungen, tröstende und aufmunternde Worte…das was uns vor 10 Jahren in Hartberg zerstört hat, kann uns jetzt nicht mehr zerstören…wir sind stärker als je zuvor und wir werden wieder angreifen. Wir sind eineinhalb Stunden nach Spielende Richtung Auto gegangen, noch immer hunderte Rote vor Ort, enttäuscht, aber vereint gemeinsam für unseren GAK!“

Casino Stadion: „Ich und mein alter Herr haben schon die Dauerkarte verlängert. Ich hoffe viele folgen oder haben es bereits getan. GAK ist kein bloßes Spiel, der GAK ist für viele eine Lebenseinstellung. Ich freu mich jetzt schon wieder auf das neue Trikot welches ich für meine ganze Familie kaufen werde. Gehen wir weiter ins Stadion und wir haben bereits einen guten Kader. Ich hoffe auf namhafte Verstärkungen für die zweite Liga. Vielleicht findet sich noch der eine oder andere Sponsor der uns unterstützt. Es ist es wert uns zu helfen, so viele Herzen sind Rot und derzeit auseinandergebrochen, aber es wird wieder nach oben gehen. We are GAK. Ich liebe diesen Verein.“

AllRed: „In Summe ein Trip von himmelhoch jauchzend bis zum Tode betrübt. Dornbirn war, bis auf diesen idiotischen Platzsprecher, ein super Gastgeber, so viele nette Leute, einfach toll.

Die Fans inklusive der Capos haben sich fantastisch präsentiert, selbst als 2-3 Ausreißer sich wiedermal daneben benehmen wollten haben sie sofort eingegriffen und sie gestoppt. Top! Der Marsch zum Stadion war einfach legendär und für Dornbirn sicherlich einzigartig. Das müssen wir mit nehmen, der GAK lebt, die Fans sind bereit alles zu geben und auch nach allem was passiert ist solche Strapazen auf sich zu nehmen um die Reise an zu treten. Ob das nun in Linz ein Tor war oder nicht, ob wir einen Elfer bekommen hätten müssen oder nicht, das ist alles Makulatur. Die Linzer haben sich das genauso verdient und waren unterm Strich einfach die konstantere Mannschaft. Leid tut mir am meisten die Mannschaft, wenn man gesehen hat was da bei denen passiert ist, Schriebl war kaum zu beruhigen, hat minutenlang geweint, da war so viel Druck auf den Jungs, das muss man auch mal sehen. Für Liendl war es die Chance sich in r/w ein Denkmal zu setzen und und und… Jetzt heißt es aufstehen, Krone richten, zu sehen das man vielleicht einen top Sponsor findet, Werbung war das wohl die Beste gestern und dann wieder angreifen. Auch die 2. Liga hat viele interessante Spiele zu bieten.“

Roter Murpott: „Wenn wir nächstes Jahr wieder um den Aufstieg mitspielen wollen, brauchen wir einen einen Ersatz für Liendl, einen schlagkräftigen Stürmer, der zumindest in LigaZwa aus jedem Scheißball ein Tor machen kann, und noch einen zweiten Mittelfeldspieler, der ebenfalls weiß wie man Bälle verteilt. Und was Gernot Messner betrifft, tendiere ich auch dazu zu sagen, dass er zwar kein schlechter Trainer ist, aber halt kein Aufstiegstrainer. Bei ein paar Spielen, vor allem bei den wichtigen, hat einfach das entscheidende Etwas in der Mannschaft gefehlt. Wir haben im Frühjahr weder Linz noch Sankt Pölten schlagen können, und die erste Halbzeit gegen Dornbirn war vielleicht bemüht, aber zwingende Torchancen waren halt Mangelware…“

Mehr Fanmeinungen zum GAK findet ihr im GAK-Forum des Austrian Soccer Board.