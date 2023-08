Arnautovic für den FAC eine „Cash-Cow auf Raten“

First Vienna FC

Der Transfer von Marko Arnautovic zu Inter Mailand steht kurz vor dem Abschluss – und das bedeutet, dass auch wieder einige österreichische Ex-Klubs des ÖFB-Stars per FIFA-Solidaritätsbeitrag mitschneiden werden.

In Österreichs Profigeschäft bestritt der mittlerweile 34-Jährige keine einzige Partie. Im Nachwuchs kickte Arnautovic allerdings für die Vienna, die Akademie der Wiener Austria, den Floridsdorfer AC und sogar ein Jahr im Nachwuchs von Rapid. Mit seinem neuesten Transfer zu Inter steigen die Ablösesummen, die seit 2010 für den 108-fachen Nationalspieler bezahlt wurden, auf über 70 Millionen Euro an.

Der neueste Arnautovic-Transfer spült demnach etwa 25.000 Euro in die Kassen von Rapid und der Vienna. Die Austria soll mit knapp 50.000 Euro mitschneiden und der FAC darf sich sogar über knapp 1% der Transfersumme, also 100.000 Euro freuen. Nicht die ersten Solidaritätszahlungen für die Ausbildung des exzentrischen Starspielers, der in Italien einen guten Ruf genießt.

Speziell der kleine Klub aus Floridsdorf hat über die Jahre richtig viel mit „Arnie“ verdient. In der Wiener Stadtliga absolvierte der damals 16-jährige Arnautovic 18 Spiele für den FAC, ehe er in die Niederlande zum FC Twente wechselte. Seine späteren Transfers machten ihn zum „Rekordverkauf“ des FAC auf Raten.

So viel lukrierte der FAC für Marko Arnautovic

Saison Transfer zu… Ablöse Anteil FAC 2010/11 Werder Bremen 6,2 Millionen Euro 62.000€ 2013/14 Stoke City 2,8 Millionen Euro 28.000€ 2017/18 West Ham United 22,3 Millionen Euro 223.000€ 2019/20 Shanghai SIPG 25 Millionen Euro 250.000€ 2021/22 FC Bologna 6 Millionen Euro 60.000€ 2023/24 Inter Mailand ~10 Millionen Euro 100.000€

Bei kolportierten zehn Millionen Euro Ablöse, die Inter Mailand an Bologna überweisen wird (wobei derzeit auch acht Millionen + Boni im Raum stehen), käme der FAC auf einen Gesamtgewinn von 723.000€, der sich über die Jahre durch die Arnautovic-Transfers aufbaute.

Auch die anderen Ex-Klubs des Stürmers konnten über die Jahre und Jahrzehnte die „Tausender“ zählen. So kommt die Austria insgesamt auf knapp 360.000€, Rapid und die Vienna immerhin auf 180.000€. Insgesamt flossen von den knapp 70 Millionen Euro Ablösen für Arnautovic also etwa 1,4 Millionen Euro zurück nach Wien.