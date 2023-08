SK Sturm reagiert: Bayern-Talent und schwedischer Nationalspieler im Visier

Bereits vorgestern berichteten wir, dass mit Alexander Prass und Gregory Wüthrich zwei Leistungsträger des SK Sturm vor dem Abgang stehen. Nun wurden die ersten...

Bereits vorgestern berichteten wir, dass mit Alexander Prass und Gregory Wüthrich zwei Leistungsträger des SK Sturm vor dem Abgang stehen. Nun wurden die ersten Namen bekannt, die als Ersatz für die beiden Sturm-Schlüsselspieler im Raum stehen.

Wir berichteten, dass Alexander Prass ein Angebot des SC Freiburg erhielt und auch noch mit Ligue-1-Klub Lorient verhandelt. Wie die KRONE berichtet, wird der Mittelfeldmotor eher zu den Franzosen wechseln, die die kolportierte Ablösesumme von sieben Millionen nach Graz überweisen.

Während der Abgang von Alexander Prass, der auch in der Vergangenheit immer wieder interessante Angebote erhielt, keine Überraschung für Sportchef Schicker ist, wird er knapp vor Ende der Transferzeit zudem einen Ersatz für Innenverteidiger Wüthrich beschaffen müssen. Die Grazer lassen den Abwehrspieler zum FC Augsburg ziehen und wollen seinem Traum von einem Engagement in der deutschen Bundesliga nicht im Weg stehen. Der Schweizer lehnte in der Vergangenheit nämlich ein lukratives Angebot aus dem Ausland ab und verlängerte seinen Vertrag in Graz. Als Belohnung darf er nun gegen die relativ geringe Ablösesumme von zwei Millionen Euro gehen.

Auch wenn der Transfer des Abwehrchefs überraschend kommt, ist es klar, dass Sportchef Andreas Schicker auch für solche Fälle gerüstet ist und eine Schattenmannschaft in der Hinterhand hat. Das Problem ist allerdings, dass das Transferfenster am Freitag schließt und bis da hin alles unter Dach und Fach sein sollte.

Ein möglicher Prass-Ersatz soll Bayern-Talent Paul Wanner sein. Dafür spricht auch, dass der 17-Jährige zuletzt nicht im Kader der Bayern-Amateure stand und die Partie gegen den DJk Vilzing verpasste. Dass der deutsche Rekordmeister einer Leihe nicht abgelehnt ist, sah man auch schon in der Vergangenheit, da er immer wieder mit österreichischen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Wanner ist der jüngste Bayern-Spieler der Vereinsgeschichte, der jemals ein Pflichtspiel absolvierte. Bei seinem Einsatz war er 16 Jahre und 15 Tage alt und wenn es nach dem Klub geht, dann sollte er nun Einsätze in einer Profiliga sammeln.

Der hochtalentierte Spieler wäre ein interessanter Transfer, allerdings wäre es nicht typisch für den SK Sturm einen Spieler ohne Kaufoption auszuleihen und es ist eher nicht vorstellbar, dass die Bayern bereit sind den vielversprechenden Spieler abzugeben. Zudem besteht die Frage, ob der 17-Jährige von Anfang an eine Verstärkung für die Blackies wäre. Sollte es zu einer Leihe kommen, wäre es zumindest sinnvoll, wenn diese zwei Jahre betragen würde.

Ein wenig logischer als diese Leihe hört sich der Kandidat für die Nachfolge von Gregory Wüthrich an, den die schwedische Zeitung Aftonbladet ins Rennen wirft. Der 23-Jährige Innenverteidiger Edvin Kurtulus bei Hammarby Stammspieler in der Innenverteidigung und debütierte vergangenes Jahr für die schwedische Nationalmannschaft, für die er seitdem vier Partien bestritt. In der höchsten schwedischen Spielklasse bestritt der Abwehrspieler 75 Partien und steuerte dabei zwei Tore und drei Assists bei. Vor seinem Wechsel zu Hammarby stand er beim Halmstads BK unter Vertrag, mit dem er 2020 in die oberste Spielklasse aufstieg und nach dem darauffolgenden Abstieg bei seinem jetzigen Verein unterkam, wo er eine tolle Entwicklung hinlegte.

Bei einem groben Statistikvergleich der beiden Innenverteidiger sieht man, dass Wüthrich die besseren Zweikampfwerte aufweist, der schwedische Nationalspieler aber deutlich mehr in den Spielaufbau seiner Mannschaft eingebunden ist und fast doppelt so viele Pässe über 90 Minuten spielt, wie der Innenverteidiger. Auch seine Passquote ist wesentlich besser, sodass man in spielerischer Hinsicht einiges vom potentiellen Neuzugang erwarten darf, wenn es Schicker gelingt den Spieler von seinem aktuellen Arbeitgeber loszueisen.