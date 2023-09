Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und...

Die Sommertransferzeit 2023 ist in vollem Gange und es wurden bereits zahlreiche Übertritte offiziell bekanntgegeben. Wir fassen regelmäßig die interessantesten Transfers der nationalen und internationalen Fußballbühne in kompakten Viererpaketen zusammen.

Wilfried Eza

ST, 26, CIV | Ararat-Armenia – > SV Ried

Nach dem schwachen Saisonstart und dem aktuell nur zehnten Platz in der 2. Liga war die SV Ried noch auf der Suche nach einem treffsicheren Mittelstürmer, den man mit Wilfried Eza nun in Armenien fand. Der ivorische Mittelstürmer spielte im Laufe seiner Karriere bereits in der Republik Moldau, in Weißrussland und zuletzt für drei verschiedene Klubs in Armenien. Für seinen letzten Klub Ararat-Armenia erzielte der 26-Jährige in 77 Spielen 27 Tore und sechs Assists. Die Rieder sollen gerade mal 90.000 Euro Ablöse für den Ivorer bezahlt haben und statteten ihn mit einem Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein weiteres Jahr aus. Zuletzt soll auch der Bundesligist Austria Klagenfurt an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert gewesen sein.

Niclas Füllkrug

ST, 30, GER | SV Werder Bremen – > Borussia Dortmund

Nach vier Jahren in Bremen schließt sich der neunfache deutsche Teamspieler Niclas Füllkrug Borussia Dortmund an. Der 30-Jährige kommt um 13 Millionen Euro und unterschrieb für drei Jahre. Füllkrug wurde in der vergangenen Saison mit 16 Toren Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga und war zudem eine der positiven Überraschungen in einer aktuell schwachen DFB-Nationalmannschaft. Der gebürtige Hannoveraner, der bereits im Nachwuchs für Werder Bremen spielte, war zuletzt auch in Frankfurt, Freiburg, Fulham und sogar beim AC Milan im Gespräch. Beim BVB ist Füllkrug nun nach Sabitzer, Nmecha und Bensebaini der vierte Neue in diesem Sommer. Bei den Schwarz-Gelben nimmt er den Kaderplatz des routinierten Franzosen Anthony Modeste ein, der weiterhin vereinslos ist.

Emanuel Aiwu

IV, 22, AUT | US Cremonese – > Birmingham City

Der lange vorbereitete Transfer von ÖFB-Innenverteidiger Emanuel Aiwu zu Birmingham City ist unter Dach und Fach. Allerdings kommt der 22-Jährige von der US Cremonese vorerst leihweise zum englischen Zweitligisten. Birmingham hält eine Kaufoption auf Aiwu, die etwa mit 3,5 Millionen Euro beziffert sein soll. Aiwu stieg in der vergangenen Saison mit Cremonese aus der Serie A ab und soll den dünnen Kader von Birmingham City ein wenig auffrischen. Da die „Blues“ bisher nur drei Innenverteidiger im Kader hatten, wird Aiwu, der zuvor auch bei Besiktas im Gespräch war, gute Chancen auf regelmäßige Einsätze haben.

Fredrik Gulbrandsen

ST, 30, NOR | Adana Demirspor – > Molde FK

Nach vier Jahren in der Türkei kehrt der Ex-Salzburger Fredrik Gulbrandsen zurück zu seinem Ex-Klub Molde, den er im Jahr 2016 verließ, um in die Mozartstadt zu wechseln. Der Stürmer, der kommende Woche seinen 31. Geburtstag feiern wird, bestritt in der Türkei zunächst 100 Spiele für Istanbul Basaksehir, wo er nicht nur 19 Tore erzielte, sondern auch einen Meistertitel feiern konnte. Danach wechselte er zu Adana Demirspor, wo er aber in der vergangenen Saison mit zwei Saisontoren und fünf Assists klar hinter den Erwartungen blieb. Für Molde erzielte Gulbrandsen noch vor seinem Wechsel nach Salzburg 23 Tore in 56 Spielen.