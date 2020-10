CL-Gruppenphase: „Schwere Aufgabe im Wanda Metropolitano“

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase. Atletico Madrid...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag bieten wir eine kleine Vorschau auf die interessantesten Begegnungen. Heute blicken wir auf zwei interessante Partien der Champions-League-Gruppenphase.

Atletico Madrid – RB Salzburg

Dienstag, 27.10.2020, 21:00 Uhr

Atletico-Stürmer Luis Suarez ist nicht zu beneiden. Mitte August kassierte er mit dem FC Barcelona die historische 2:8-Niederlage im Viertelfinale der Champions League. Anschließend wechselte er den Verein, nur um mit seinem neuen Arbeitgeber abermals ohne Chance auszuscheiden. Es war das 100. Europacup-Spiel des Vereins unter Trainer Diego Simeone, der eine seiner deutlichsten Niederlagen hinnehmen musste und mit 0:4 verlor. Der Coach meinte nachher: „“Das Ergebnis tut weh. Aber es gibt wichtige Dinge, die wir für die Zukunft mitnehmen können.“ Zumindest in der Meisterschaft hinterließ die Schlappe gegen den FC Bayern München keine Spuren, denn am Wochenende feierte man einen 2:0-Sieg gegen Betis. In der Liga ist Atletico noch ungeschlagen und weist nach fünf Spieltagen drei Siege und ein Unentschieden auf. Gegen RB Salzburg stehen die Spanier nach der Schlappe gegen den FC Bayern München schon etwas unter Druck und wollen natürlich drei Punkte einfahren.

RB Salzburg ist in der heimischen Liga bisher nicht zu bezwingen und feierte trotz ein wenig Rotation einen 2:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria, bei dem der Klassenunterschied schon deutlich spürbar war. Nach fünf Spielen hat die Mannschaft von Jesse Marsch 15 Punkte und eine Tordifferenz von +15 auf dem Konto stehen. Beim ersten CL-Gruppenspiel kam man nach einer schwachen ersten Halbzeit gegen Lok Moskau nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Salzburg muss gegen die Spanier keinen Schlüsselspieler vorgeben, während die Heimmannschaft auf Sime Vrsaljko, Saúl Ñíguez und Diego Costa verzichten muss. Wir erwarten eine spannende Partie zwischen zwei Mannschaften, die heute Abend zum ersten Mal in ihren Vereinsgeschichten aufeinandertreffen werden.

Atalanta – Ajax

Dienstag, 27.10.2020, 21:00 Uhr

Heute Abend treffen bei der Begegnung zwischen Atalanta und Ajax zwei enorm interessante Mannschaften aufeinander. Atalanta sorgt mit einer erfrischenden und erfolgreichen Spielweise sowohl international als auch national für viel Aufsehen und schied vergangenes Jahr knapp im Viertelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain aus. Auch Ajax ist natürlich immer für zahlreiche Tore gut und stellte erst am Wochenende einen neuen Rekord in der Eredivisie auf. Die Niederländer deklassierten die VVV-Venlo und schrieben mit dem 13:0-Auswärtssieg auch internationale Schlagzeilen.

Atalanta schonte am Wochenende beim Meisterschaftsspiel gegen Sampdoria zahlreiche Stammspieler und kassierte prompt eine 1:3-Niederlage. Mit Pierluigi Gollini und Mattia Caldara

fallen zwei Spieler fix aus gegen Ajax, Ruslan Malinovskiy ist noch fraglich. Auf der Gegenseite hat Coach Erik ten Hag die Qual der Wahl, da sich beim 13:0-Sieg einige Spieler stark aufdrängten, die sonst vielleicht nicht in der ersten Elf gegen Atalanta gestanden wären. Mittelstürmer Lassine Traore erzielte stolze fünf Tore und dürfte vermutlich abermals im Sturmzentrum starten. Ajax will nach der 0:1-Niederlage gegen den Liverpool FC im ersten Gruppenspiel auswärts gegen Atalanta nun den ersten Punkt machen. Die Italiener erledigten am ersten Spieltag ihre Pflichtaufgabe und gewannen auswärts gegen den FC Midtjylland klar mit 4:0.

