Nachwuchs: Mehrere Teamdebüts für ÖFB-Junglegionäre

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 36 / 2023 + Montag, Dienstag KW 37

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Philipp Breit (SPAL U19)

IV – 20 Jahre (Jg. 03)

Der italienische Drittligist SPAL hatte in der vergangenen Woche keine Partie.

Emirhan Acar (FC Turin U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Emirhan Acar war beim Länderspiel-Triple der österreichischen U18-Nationalmannschaft nicht dabei.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

DM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Benedikt Huber absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Florian Micheler absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U19 )

ZM – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Tristan Osmani spielte vergangene Woche zweimal für die U19-Nationalmannschaft. In beiden Testspielen gegen Lettland, die mit einem 3:0 und einem 2:2 endeten, stand er in der Startelf und wurde etwa nach einer Stunde ausgewechselt.

U19 ) Christopher Olivier (VfB Stuttgart

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Stuttgart-Legionär Christopher Olivier kam beim 3:3 im U18-Länderspiel gegen Kroatien über die volle Spieldauer zum Einsatz und erzielte zwei Tore. Es war sein erstes Länderspiel für die U18-Auswahl.

Juri Kirchmayr (VfL Wolfsburg U19)

TW – 17 Jahre (Jg.05) – 4 Spiele

Juri Kirchmayr absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Kevin Lebersorger (VfL Wolfsburg U19)

RV – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der Rechtsverteidiger Kevin Lebersorger kam beim 2:2 gegen Lettland bis zur 78. Minute für die U19-Nationalelf zum Einsatz.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Luca Kerber absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Filip Milojevic (Bayer 04 Leverkusen U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 1 Tor

Filip Milojevic absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Leon Pertl ( SV Sandhausen U19 )

TW – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Leon Pertl absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Jakob Zickler debütierte vergangene Woche für die U18-Nationalmannschaft und kam in allen drei Tests gegen Saudi-Arabien, Kroatien und Polen zum Einsatz. Zweimal spielte er durch, einmal wurde er nach einer Stunde eingewechselt.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U19 )

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Matthias Wetschka fehlt aktuell aufgrund eines Muskelfaserrisses, der ihn wohl noch bis Ende September außer Gefecht setzen wird.

Justin Thönig (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 04)

Der gebürtige Münchner Justin Thönig spielt auch 2023/24 für 1860 München und wird dort zwischen der U19 und der zweiten Mannschaft, die in der Bayernliga Süd spielt, pendeln. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader und aktuell fehlt er verletzungsbedingt.

Ante Banden (TSV 1860 München U19 )

DM/IV – 16 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Genau wie Jakob Zickler kam auch Ante Banden vergangene Woche nicht nur zu seinem U18-Teamdebüt, sondern spielte auch in allen drei Tests. Zweimal wurde er eingewechselt, gegen Polen startete er und wurde zur Pause ausgewechselt.

Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Lasse Faßmann absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 2 Spiele

Clemens Lippmann absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Matej Mijic (1. FC Kaiserslautern U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Matej Mijic absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Magnus Dalpiaz debütierte vergangene Woche für die U17-Nationalmannschaft und spielte in beiden Testspielen gegen Griechenland, die mit 1:0 und 2:1 gewonnen wurden, von Beginn an. Einmal spielte er durch, einmal wurde er nach 70 Minuten ausgewechselt.

Leon Rexhaj (TSV 1860 München U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele – 1 Tor

Leon Rexhaj absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U17)

ST – 15 Jahre (Jg. 07)

Der talentierte Angreifer und U16-Nationalspieler Jayden Makwaya wechselte im Juli aus der Vorarlberger Akademie nach Freiburg, wo er in der U17 eingeplant ist. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader. Makwaya absolvierte auch in der Länderspielpause keine Partie.

Elias Klaus (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 07) – 5 Spiele – 2 Tore

Mit zwei Einwechslungen in der Schlussphase in den Testspielen gegen Griechenland debütierte Elias Klaus für die österreichische U17-Nationalelf.

Florian Hangl (FC Augsburg U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Auch Florian Hangl spielte beide Male gegen Griechenland. Beim 1:0-Sieg spielte er von Beginn an und wurde zur Pause ausgewechselt, beim 2:1 wurde er nach einer Stunde eingewechselt. Auch für ihn waren es die ersten beiden Länderspiele für die U17-Nationalmannschaft.

Silvio Zinner (Union Berlin U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel – 1 Tor

Nachtrag aus der Vorwoche: Silvio Zinner gab beim 2:1-Sieg bei der Blumenthal U17 sein Debüt für die B-Junioren von Union Berlin. Der 16-Jährige spielte als Innenverteidiger durch, sah Gelb und erzielte per Kopf nach einer Freistoßflanke das Siegtor für die „Eisernen“.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 07)

Erst vor wenigen Tagen wechselte der zentrale Mittelfeldspieler Yanik Spalt aus der U16 der Vorarlberger Akademie in die U17-Mannschaft des VfB Stuttgart. Spalt absolvierte in der Länderspielpause keine Partie.

Armin Sehic (FC Vaduz U18)

LA – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Auftakt in der Schweizer U18-Liga: Beim 2:6 der FC Vaduz U18 beim Team Zürich/Red Star begann Sehic in einem 4-4-2 als Rechtsaußen und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Aleksandar Becirovic (Concordia / Old Boys Basel U18 )

IV – 17 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Aleksandar Becirovic kam beim 1:2 bei der Rapperswil/Jona U18 über die volle Spieldauer als Innenverteidiger zum Einsatz.

Daniel Mandl, abseits.at