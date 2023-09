Trotz guter erster Hälfte: LASK unterliegt Liverpool mit 1:3

Der LASK unterliegt trotz einer starken kämpferischen Leistung dem Favoriten aus Liverpool mit 1:3. In der Anfangsphase des Spiels übernahm der FC Liverpool frühzeitig...

In der Anfangsphase des Spiels übernahm der FC Liverpool frühzeitig die Kontrolle. Der LASK wehrte sich, machte die Räume eng und versuchte es selbst mit Nadelstichen nach vorne. Die erste große Möglichkeit hatten dann auch die Hausherren. Nach einem Vorstoß von Sascha Horvath kommt der Ball auf den linken Flügel zu Rene Renner, dessen flache Hereingabe bei Robert Zulj landet. Sein Schuss wurde zur Ecke geblockt, die jedoch Folgen hatte. Denn die Ecke, getreten von Sascha Horvath, kam an die Strafraumgrenze, wo Florian Flecker den Ball perfekt annahm und mit einem wuchtigen Schuss in der 14. Spielminute die Führung erzielte.

Die Gäste zeigten sich vom Gegentreffer unbeeindruckt, kontrollierten auch weiterhin das Spielgeschehen. Gefährliche Torchancen kamen dabei jedoch nicht heraus. Es dauerte bis zur 36. Spielminute, als Tobias Lawal zum ersten Mal eingreifen musste. Nach einem Eckball kam Darwin Nunez zum Kopfball, doch der Torhüter der Linzer war zur Stelle und parierte glänzend.

Dem Ende der ersten Hälfte näherkommend, wurden die Zweikämpfe intensiver und es folgten auf beiden Seiten jeweils zwei Gelbe Karten. An der LASK-Führung zum Pausenpfiff änderte sich aber nichts mehr.

Nunez und Diaz drehen die Partie

Beide Mannschaften starteten unverändert in die zweite Halbzeit. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verdeutlichte aber von Beginn, dass sie das Ergebnis korrigieren möchte. In der 54. Spielminute zeigte Schiedsrichter Marco Di Bello dann, nach einem Foul von Philipp Ziereis an Luis Diaz, auf den Elfmeterpunkt, Darwin Nunez verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich (56.). Und die Gäste wussten nachzulegen: In der 63. Spielminute verwertete Luis Diaz eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz zur Führung für die Reds.

Nach 68. Spielminuten wechselte LASK-Cheftrainer Thomas Sageder doppelt und brachte Moussa Kone und Ibrahim Mustapha für Marin Ljubicic und Elias Havel. Liverpool setzte sich weiter in der Hälfte der Linzer fest. Der LASK kam kaum noch zu Chancen. In der 80. Spielminute wechselte der LASK erneut: Ebrima Darboe feiert sein Pflichtspieldebüt für die Athletiker und kommt für Felix Luckeneder.

Die Hausherren versuchten in der Schlussphase noch entscheidend nach vorne zu gelangen aber konnten sich nicht belohnen. Auf der Gegenseite macht der zuvor eingewechselte Salah den Deckel drauf, und trifft zum eins zu drei Endstand.

Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und haben uns gewehrt. Uns war klar, dass wir Liverpool nicht 90 Minuten von unserem Tor fernhalten können. Am Ende können wir vieles aus diesem Spiel für die Zukunft mitnehmen.‘‘

Tore: Flecker (14.); Nunez (56.), Diaz (63.), Salah (88.)

Gelbe Karten: Havel (41.), Zulj (44.), Ziereis (54.); Konate (40.), Bajcetic (43.)

So startete der LASK: Lawal – Ziereis, Andrade, Luckeneder (80. Darboe) – Flecker (89. Ba), Jovicic, Horvath, Renner (89. Bello) – Ljubicic (68. Kone), Zulj (K), Havel (68. Mustapha)

( Pressemeldung LASK )