Meister der Taktik: Die Erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des Fußballs

Der Fußball ist nicht nur von talentierten Spielern, sondern auch von herausragenden Trainern geprägt. Diese Meister der Taktik haben ihre Mannschaften zu großem Erfolg geführt und Fußballgeschichte geschrieben. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des Fußballs und ihre unvergesslichen Errungenschaften.

1. Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson ist zweifellos einer der größten Fußballtrainer aller Zeiten. Während seiner beeindruckenden Amtszeit von 26 Jahren bei Manchester United führte er den Verein zu unzähligen Erfolgen, darunter 13 Premier-League-Titel und zwei UEFA Champions League Titel. Fergusons taktisches Genie und seine Fähigkeit, junge Talente zu entwickeln, sind legendär. Sein Erbe wird auf ewig in den Geschichtsbüchern des Fußballs verankert sein. Sein großes Hobby ist übrigens der Pferdesport, der natürlich auch bei bet sportwetten stets ein heißes Thema ist, wenn man den einen oder anderen Euro riskieren möchte.

2. Pep Guardiola

Pep Guardiola ist ein Trainergigant, der den modernen Fußball mitgeprägt hat. Seine Spielphilosophie und seine Taktik sind wegweisend. Guardiola führte den FC Barcelona zu großen Erfolgen, darunter zwei UEFA Champions League-Titel. Später wiederholte er diesen Triumph mit dem FC Bayern München und Manchester City. Seine Fähigkeit, Mannschaften in wahre Ballbesitz-Maschinen zu verwandeln, hat die Fußballwelt beeindruckt. Das hohe Pressing und das sofortige Ballkontrollieren als Mannschaft in hohen Zonen sind ein markantes Markenzeichen des Katalanen.

3. Arrigo Sacchi

Arrigo Sacchi ist bekannt für seine revolutionäre Arbeit mit dem AC Mailand in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren. Unter seiner Führung gewann Milan zweimal die UEFA Champions League und wurde als „Die Unbesiegbaren“ bekannt. Sacchis hochintensive Pressing-Taktik und sein Fokus auf die Verteidigung haben das moderne Verständnis der Verteidigungsarbeit im Fußball geprägt. Ohne Sacchi wäre Italien wohl nicht für sein legendäres Catenaccio bekannt.

4. Rinus Michels

Rinus Michels, der als „Der General“ bekannt ist, gilt als einer der Väter des modernen Totaalvoetbal (Totalen Fußball) in den Niederlanden. Seine Arbeit mit dem niederländischen Nationalteam in den 1970er Jahren führte zu erstaunlichen Erfolgen, darunter den Gewinn der Europameisterschaft 1988. Michels‘ Fähigkeit, eine Mannschaft zu einer harmonischen Einheit zu formen und Spieler in verschiedenen Positionen einzusetzen, hat das Spiel revolutioniert und einige Fußballer, wie etwa Marco van Basten oder Ruud Gullit, zu absoluten Weltstars gemacht.

5. José Mourinho

José Mourinho, oft als „The Special One“ bezeichnet, ist für seine taktische Cleverness und seine Erfolge mit verschiedenen europäischen Top-Clubs bekannt. Er führte den FC Porto völlig überraschend zum Gewinn der UEFA Champions League und führte den FC Internazionale Milano (Inter Mailand) zu einem „Triple“, also den Gewinn die UEFA Champions League, die Serie A und den Coppa Italia. Mourinho ist bekannt für seine pragmatische Taktik und seine Fähigkeit, eine starke Teammoral aufzubauen. Zahlreiche Spieler betonten im Laufe ihrer Karriere, dass sie für den exzentrischen Portugiesen „durchs Feuer“ gehen würden.

6. Ernst Happel

Der österreichische Trainer Ernst Happel hinterließ ein beeindruckendes Vermächtnis im Fußball. Er führte den FC Feyenoord zum Gewinn der UEFA Champions League 1970 und die niederländische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1978. Happels Fähigkeit, Teams zu organisieren und defensive Stärke zu entwickeln, machten ihn zu einem der besten Trainer seiner Zeit. Auch wenn er nie Weltmeister wurde, weil er 1978 mit den Niederlanden erst im Finale an Gastgeber Argentinien scheiterte, wird er in Österreich gerne als „Wödmasta“ bezeichnet.

7. Bill Shankly

Bill Shankly wird in den Geschichtsbüchern ewig seinen Platz als der Mann haben, der den FC Liverpool zu seiner Blütezeit in den 1970er Jahren führte. Er baute die Grundlagen für den späteren Erfolg des Klubs und gewann drei First-Division-Titel (der Vorgänger der englischen Premier League) und den UEFA-Cup, der heute weithin als UEFA Europa League bekannt ist. Shanklys Engagement für seine Mannschaft und seine Fähigkeit, Spieler zu motivieren, machten ihn in der Stadt Liverpool zu einer echten Legende.

8. Vicente del Bosque

Vicente del Bosque führte die spanische Nationalmannschaft zu einer beispiellosen Ära des Erfolgs, als etwa die Europameisterschaften 2008 und 2012, sowie die Weltmeisterschaft 2010 an Spanien gingen. Seine ruhige und gelassene Herangehensweise an das Training und die Spiele trug maßgeblich zum Erfolg des Teams bei. Der Spanier, der als echter „Sir“ zu bezeichnen ist, nahm nach seinem Aus beim spanischen Team im Jahr 2016 keinen Job mehr an. Schließlich hatte er alles erreicht, was es zu erreichen gab…

9. Sir Matt Busby

Sir Matt Busby ist eine Ikone von Manchester United und führte den Verein zu großen Erfolgen, darunter den Gewinn des Europapokals der Landesmeister (die Vorläufer der UEFA Champions League) im Jahr 1968. Er war bekannt für seine Vision, junge Talente zu fördern und eine offensive Spielweise zu fördern. Seine Spieler waren deshalb als die „Busby Babes“ bekannt.

10. Bob Paisley

Bob Paisley, ebenfalls eine Trainerlegende des FC Liverpool, ist einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des englischen Fußballs. Er führte Liverpool zu drei UEFA Champions League Titeln und sechs First Division Titeln in nur neun Jahren. Paisleys ruhige und besonnene Art, Teams zu führen, war ein Schlüssel zu seinem Erfolg. Er bildete eine Mannschaft, die absoluten Legendenstatus errang.

Diese Liste von erfolgreichen Fußballtrainern ist nur ein Ausschnitt aus einer beeindruckenden Liste von Legenden. Jeder dieser Trainer hat auf seine Weise das Spiel verändert und Meisterschaften gewonnen. Ihre taktische Intelligenz, ihre Führungsqualitäten und ihre Hingabe zum Fußball werden auf ewig in Erinnerung bleiben und noch weitere Generationen von Fußballtrainern maßgeblich mitprägen.