Legendenalarm! Das sind die besten Torschützen in der Geschichte der Premier League

Die englische Premier League ist zweifellos eine der prestigeträchtigsten und stärksten Fußballligen der Welt und in ihrer Geschichte haben einige der größten Stürmer aller Zeiten in dieser Liga ihre Tore erzielt. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Allzeit-Torschützen in der englischen Premier League – seit ihrer offiziellen Gründung im Jahr 1992 –, ihre bemerkenswerten Karrieren und die Spuren, die sie in der Fußballgeschichte hinterlassen haben.

1. Alan Shearer – 260 Tore

Alan Shearer ist zweifellos eine Legende der Premier League. Mit 260 Toren ist er der Rekordtorschütze in der Geschichte der Liga. Shearer spielte für die Blackburn Rovers und Newcastle United und war bekannt für seine außerordentliche Schusstechnik und seine Fähigkeit, aus jeder Situation Gefahr auszustrahlen. Seine phänomenale Karriere wurde mit der goldenen Generation der englischen Nationalmannschaft gekrönt und er wird immer als einer der größten Stürmer Englands in Erinnerung bleiben. Seine 260 Premier-League-Tore sind bis heute unangefochten.

2. Harry Kane – 213 Tore

Bis zu seinem überraschender Transfer zum FC Bayern München gelangen Harry Kane 213 Treffer für Tottenham Hotspur. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft war über viele Jahre der „Wandspieler“ der Spurs, der aber auch mit technischer Klasse überzeugte und immer wieder gut seine Mitspieler in Szene setzte.

3 . Wayne Rooney – 208 Tore

Wayne Rooney ist eine weitere Ikone der Premier League und der drittbeste Torschütze aller Zeiten. 208 Tore erzielte Rooney für Manchester United und den FC Everton, für den er einst schon im Alter von 16 Jahren debütierte. Er war bekannt für seine Vielseitigkeit, seine Schusskraft und seine leidenschaftliche, kämpferische Spielweise. Rooney war bis vor kurzem – bis er von Harry Kane abgelöst wurde – auch der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft und hat in seiner Karriere zahlreiche Titel gewonnen.

4 . Andy Cole – 187 Tore

Andy Cole war ein Torjäger der Extraklasse und belegt den vierten Platz in der Liste der Allzeit-Torschützen der Premier League. Er spielte speziell für Newcastle United, Manchester United, aber auch andere Vereine und erzielte 187 Tore im Laufe seiner Karriere. Coles Instinkt vor dem Tor und seine Fähigkeit, selbst schwierige Chancen in Tore umzumünzen, machten ihn zu einem der gefährlichsten Stürmer in der Geschichte der Liga.

5. Sergio Agüero – 184 Tore

Die Manchester-City-Legende Sergio Agüero ist fünfter in der Liste der besten Torschützen der Ligageschichte. Der Argentinier und einstige Schwiegersohn von Diego Maradona galt als moderner Angreifer, der im Strafraum eine echte Wucht war. Leider musste der sympathische Südamerikaner seine Karriere aufgrund von Herzproblemen frühzeitig beenden, was ihm weitere Treffer verwehrte.

6 . Frank Lampard – 177 Tore

Frank Lampard ist der höchstplatzierte Mittelfeldspieler in der Liste der Allzeit-Torschützen der Premier League. Mit 177 Toren überzeugte er jahrelang FC Chelsea, aber auch bei West Ham United und Manchester City. Lampard war bekannt für seine Fähigkeit, aus der Distanz zu treffen und hatte zudem beeindruckende Qualitäten als Elfmeterschütze. Er war ein herausragender Spielmacher und führte Chelsea zu zahlreichen Erfolgen. Später wurde Lampard auch Trainer in der Premier League.

7. Thierry Henry – 175 Tore

Der französische Stürmer Thierry Henry ist eine lebende Legende des FC Arsenal und der Premier League. Mit 175 Toren belegt er den siebten Platz in der Liste der Allzeit-Torschützen. Henry war bekannt für seine Schnelligkeit, seine Eleganz und seine Fähigkeit, Tore aus den unmöglichsten Winkeln zu erzielen. Er führte Arsenal zu unvergesslichen Erfolgen, darunter die legendäre Saison ohne einer einzigen Niederlage 2003/04.

8 . Robbie Fowler – 163 Tore

Robbie Fowler, von den Liverpool-Fans auch schlicht „God“ genannt, war ein weiterer herausragender Torschütze und erzielte 163 Tore in der Premier League. Fowler spielte für Liverpool, Leeds United, Manchester City und vor allem gegen Ende seiner Karriere für einige weitere Vereine. Seine Instinkte vor dem Tor und sein Gespür für den Abschluss machten ihn zu einem gefürchteten Stürmer.

9 . Jermain Defoe – 162 Tore

Jermain Defoe hat sich im Laufe seiner Karriere als konstanter Torschütze erwiesen und belegt mit 162 Toren den neunten Platz in der Liste der Allzeit-Torschützen der Premier League. Defoe wird vor allem mit Tottenham Hotspur, Sunderland und Portsmouth assoziiert. Der flinke und durchsetzungsstarke Angreifer hatte mehrere Saisonen, in denen er ein absoluter Torgarant war, traf etwa in der Saison 2009/10 stolze 18-mal.

10 . Michael Owen – 150 Tore

Michael Owen, einst ein Wunderkind des englischen Fußballs, erzielte 150 Tore in der Premier League. Er spielte für Liverpool, Newcastle United, Manchester United und 89-mal für die englische Nationalmannschaft. Owen war für seine Geschwindigkeit und seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu treffen, bekannt. Er wurde zum Weltklasse-Stürmer, wechselte zu Real Madrid, wo er allerdings nur eine Saison verbrachte und gewann den Ballon d’Or im Jahr 2001.

11 . Les Ferdinand – 149 Tore

Les Ferdinand war ein kraftvoller Stürmer, der in seiner Karriere 149 Tore in der Premier League erzielte. Er spielte für Vereine wie Newcastle United, Queens Park Rangers und Tottenham Hotspur. Ferdinand war bekannt für seine Kopfballstärke und seine Fähigkeit, physische Verteidiger zu überwinden. Das machte den heute 56-jährigen Stürmer aus Acton zum perfekten Zielspieler.

Diese Liste der Allzeit-Torschützen in der englischen Premier League verdeutlicht die Vielfalt und Qualität der Stürmer, die in dieser Liga gespielt haben. Diese Spieler haben nicht nur ihre Vereine, sondern auch die gesamte Fußballwelt inspiriert und begeistert. Ihre Leistungen werden für immer in den Annalen des Fußballs verankert sein, und ihre Tore sind ein Vermächtnis, das weiterlebt. Übrigens: Der aktuell noch aktive Premier-League-Spieler mit den meisten Treffern ist Mohamed Salah vom Liverpool FC, der bisher 139 Tore erzielte und damit auf Platz 14 der ewigen Bestenliste liegt.