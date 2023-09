Europa League: Sturm und LASK empfangen Kapazunder

Heute Abend greifen der SK Sturm Graz und der LASK in die Europa League ein. Und beide ÖFB-Vertreter haben richtig schwere Heimspiele vor der...

Heute Abend greifen der SK Sturm Graz und der LASK in die Europa League ein. Und beide ÖFB-Vertreter haben richtig schwere Heimspiele vor der Brust. Wir liefern euch eine Vorschau auf die Partien der österreichischen Hoffnungsträger.

LASK – Liverpool FC

Gruppe E – Donnerstag, 21.9.2023, 18:45 Uhr, Raiffeisen Arena

Der LASK zog in der Gruppenphase der Europa League das große Los: Der Liverpool FC mit Startrainer Jürgen Klopp ist zu Gast in Linz und wird das Stadion natürlich aus allen Nähten platzen lassen. LASK-Trainer Thomas Sageder hatte schon bei der Nominierung für die Kaderplätze aufhorchen lassen und unter anderem Vereinsikone Peter Michorl nicht nominiert. Auch einige weitere Spieler wie Lenny Pintor und Philipp Wiesinger, die allerdings auch beide verletzt sind, wurden nicht für den Kader berücksichtigt.

Liverpool hingegen nominierte alle Stars und wird gegen den LASK wohl in einer der bestmöglichen Besetzungen auflaufen. Einzig der Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold dürfte mit einer Oberschenkelverletzung ausfallen – ansonsten muss man sich in der Linzer Defensive aber auf Namen wie Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Luis Díaz oder Diogo Jota einstellen. Zudem ist auch gut möglich, dass der uruguayische Zielspieler Darwin Nuñez nach einer schwierigen Phase wieder einmal die Chance bekommt, sich von Beginn an zu präsentieren.

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen die Wolverhampton Wanderers zeigte Liverpool am vergangenen Wochenende, wie stark man vor allem auf engem Raum agieren kann. In der zweiten Halbzeit standen die Wolves mit einer Führung im Rücken ausgesprochen tief, aber die „Reds“ fanden immer wieder Lösungen, spielten schnell und zielgerichtet. Auf den LASK kommt hier also geballte Offensivpower zu, die man wohl nur schwer über 90 Minuten in den Griff bekommen wird. In der Pressekonferenz vor dem Spiel betonte Jürgen Klopp zudem, dass man sich nicht erhoffen darf, dass seine Mannschaft arrogant auftreten wird. Die Briten werden die Partie sehr ernstnehmen, um auch in der Europa League eine klare Standortbestimmung abzugeben.

SK Sturm Graz – Sporting CP

Gruppe D – Donnerstag, 21.9.2023, 21:00 Uhr, Merkur Arena

Sturm Graz hat sich seit der Niederlage gegen die PSV Eindhoven und dem damit verbundenen Ausscheiden aus der Champions-League-Qualifikation nahezu makellos präsentiert. Es gab Siege gegen Austria Lustenau, Blau-Weiß Linz und Altach – die Grazer lassen also in den Spielen gegen die „Kleinen“ nichts anbrennen und machen ihre Punkte, auch wenn etwa in Altach eine Portion Glück dabei war. Danach folgte ein respektables 2:2 gegen Red Bull Salzburg, das dafür sorgte, dass man nahe am Tabellenführer dranbleibt.

Gegen Sporting, das sich in der Europa League Hoffnungen auf einen langen Turnierverbleib macht, wartet nun eine äußerst schwierige Aufgabe auf die Grazer. Die von Rúben Amorim trainierten Hauptstädter müssen nur auf den verletzten Innenverteidiger Jerry St. Juste verzichten und kommen sonst mit allen Stars nach Graz. Die interessantesten Spieler in der Defensive sind etwa Abwehrchef Goncalo Inácio, der junge spanische Rechtsverteidiger Ivan Fresneda oder der Ex-Admiraner Morten Hjulmand, der die Fäden im defensiven Mittelfeld zieht. Offensiv kann Sporting auf Top-Leute wie Linksaußen Pedro Goncalves, den englischen Rechtsaußen Marcus Edwards oder den schwedischen Mittelstürmer Viktor Gyökeres vertrauen.

Sturm Graz wiederum sieht in der Top-Form einiger wichtiger Akteure eine Chance. Otar Kiteishvili spielt bereits seit Wochen auf absolutem Topniveau und auch Manprit Sarkaria, der zu Saisonbeginn noch verletzungsbedingt fehlte, wird immer stärker. Der 27-Jährige hält nach nur fünf Pflichtspielen bereits bei zwei Toren und sechs Assists, benötigte demnach nur 45 Minuten pro Scorerpunkt. In der ausverkauften Merkur Arena wird natürlich auch die Stimmung eine wichtige Facette sein und so darf man sich auf einen spannenden Europacup-Abend freuen, an dem Sturm Sporting wohl alles abverlangen wird.

