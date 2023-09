LASK-Fans vor Liverpool: „Einfach alles geben und genießen!“

Der LASK feiert heute Abend ein Highlight: Der Liverpool FC ist zu Gast in Linz! Wir haben die Meinungen und Erwartungen der LASK-Fans im...

Der LASK feiert heute Abend ein Highlight: Der Liverpool FC ist zu Gast in Linz! Wir haben die Meinungen und Erwartungen der LASK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum für euch eingefangen!

Der Athletiker: „Sportlich gesehen kann man ihnen mit unserer giftigen Offensive um Ljubicic und Havel sicher den einen oder anderen Nadelstich versetzen, aber bekanntermaßen hat Liverpool auch einen ganz guten Sturm und da wird die Frage sein, wie man das nur halbwegs verteidigt bekommt. Nichtsdestotrotz so ein Spiel ist ein Feiertag für jeden Schwarz-Weißen und man kann nur Stolz darauf sein, dass man so einen Gegner und Trainer in einem Pflichtspiel auf der Linzer Gugl begrüßen darf. Auf den Rängen kann es nur heißen 90+ Minuten 1908% geben.“

Bohemian Flexer: „Wenn einfach ein Salah einen Luckeneder zum Duell fordert. Es ist noch alles so surreal. Auf allen Ebenen dieses Match genießen, so gut es geht Gegenwehr leisten und Österreich, speziell Linz, in Europa zu Hause gut präsentieren – Basel, Eindhoven, Lissabon, Alkmaar, Tottenham, Prag lassen grüßen.“

Strafraumkobra: „Highlights wie United oder Tottenham wurden uns genommen [wegen Corona, Anm.]. Nun kann man endlich einen Gegner dieser Gewichtsklasse live in Linz erleben. Die Mannschaft spielt nicht mehr so inferior wie zu Saisonbeginn und das Spiel findet in einer tollen, nagelneuen Arena statt. Auch wenn beim LASK (wie so oft) gerade nicht alles perfekt läuft, ist die Vorfreude groß.“

Studiosus: „Ich gehe davon aus, dass Klopp den einen oder anderen arrivierten Spieler rausrotieren wird, aber grundsätzlich schon mit der ersten Garde antritt. Deren Ziel wird sein, Platz 1 so schnell wie möglich abzusichern, dann könnte Klopp in den letzten Spielen immer noch Youngsters zum Einsatz bringen. Nachdem die UEL-Saison für die Reds aber am Donnerstag mit einer Niederlage startet, wird das wohl auch nichts.“

Hörschinger: „Statt Bello (der mich nicht wirklich überzeugt bis jetzt) würde ich gerne Ba in der Startelf sehen es sein denn bei Renner geht es schon wieder.“

Bohemian Flexer: „Bin gespannt welche taktischen Überlegungen es bei den eher langsameren Spielern wie Ziereis oder Luckeneder gibt. Die werden in der Bundesliga schon oft gefordert und dann erst gegen Liverpool…“

Der Athletiker: „Leider hat man aktuell keinen Trauner, Wiesinger und Filipovic in ihrer prime. Die Verteidigung war sicher um eine Klasse stärker als jetzt. Luckeneder macht es nicht schlecht, ist aber einfach qualitativ limitiert und Ziereis ist auf der Seite aktuell nicht sattelfest. Mit den Fehlpässen vom letzten Samstag kassierst da mal locker 1-2 Tore. Persönlich würd ich ja vielleicht Luckeneder rausstellen, aber jetzt wieder die Formation umstellen, bringt wahrscheinlich mehr Wirbel rein, als es bringt.“

Chrisu6: „Wenn z.B. ein Salah auflaufen würde, fände ich es schon sehr fein. Vielleicht verkackt er ohnedies gegen Luckeneder & Co. und wenn nein… auch kein Drama. Zu verlieren haben wir nichts, solange die Burschen 1908% für unsere Farben geben.“

Bohemian Flexer: „Eines muss man auch sagen: Unter Sageder ist die Möglichkeit einer Überraschung deutlich höher als unter Kühbauer! Das Pressing wird immer besser und bekommt jetzt mit Liverpool den ersten hochkarätigen Härtetest.“

Hörschinger: „Ich hoffe nur, dass der Sturm vorne unverändert bleibt und er nicht auf die Idee kommt, Mustapha beginnen zu lassen. Ljubicic-Zulj-Havel funktioniert einwandfrei.“

Steve McManaman: „Ich gestehe, auch wenn es mir der LASK schwer macht, in der Zwischenzeit packt mich das Fieber doch schon langsam. Freue mich schon, wenn ich morgen die Arbeit Arbeit sein lasse und mich in die schwarz-weiße Zwirn werfe (ohne irgendwelche gelbe oder pinke Farbtöne). Erwarten tu ich mir nix, dafür werde ich umso kräftiger einstimmen.“

Strafraumkobra: „Der LASK hat in den letzten Jahren gegen Tottenham remisiert und eine EL-Gruppe gewonnen. Fraglos ein besonderes Spiel, aber kein „Bonusspiel“ oder „Spiel des Lebens“. Klopp hat eh bei der Pressekonferenz gesagt, dass es das erste EL-Match ist und sie das seriös angehen werden.“

Mehr Fanmeinungen zum LASK findet ihr im LASK-Forum des Austrian Soccer Board.