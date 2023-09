Sturm-Fans vor Sporting: „Hoffentlich unterschätzen sie uns!“

Der SK Sturm Graz trifft heute Abend auf den Sporting CP aus Lissabon. Wir haben im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum die Erwartungen...

Der SK Sturm Graz trifft heute Abend auf den Sporting CP aus Lissabon. Wir haben im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum die Erwartungen und Meinungen der Sturm-Fans eingeholt!

quaiz: „Ich denke mit einem X könnte man durchaus zufrieden sein und es wäre wohl auch eine Sensation. Sporting ist mindestens um eine Klasse besser als wir. Ich hoffe man verschläft nicht den Start und fängt sich nicht in den ersten Minuten schon ein dummes Tor ein.“

GrazTiefschwarz: „Sporting ist wohl ähnlich stark wie RB, heißt für mich: wie gegen Salzburg von Beginn weg früh im Spielaufbau stören, ja nicht hinten einigeln und mit hohen Bällen versuchen. Daheim können wir das sehr gut und das waren immer die Phasen, als wir gegen RB Druck machen konnten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches System die Portugiesen spielen, aber macht wohl bei unserer Spielweise eh keinen Unterschied, wie Ilzer immer sagt. Mit mehr Genauigkeit bei den Pässen im letzten Drittel können wir uns sicher wieder die eine oder andere Torchance erarbeiten, die man dann auch effizient nutzen muss. Hinten brauchen wir wieder einen Glanztag von Scherpen. Auf geht’s! Ich wittere die Sensation.“

Schwoaza Kärntner: „Sporting ist sicher besser als Salzburg. Verfolge jetzt die Liga nur am Rande, aber die portugiesische Liga hat schon Qualität. Wird richtig schwer, aber ich freue mich einfach drauf, Spieler wie Goncalves, Edwards (den ich schon mit 17 verfolgt habe) oder Fresneda, der ohne Zweifel mal ein richtig starker Rechtsverteidiger wird, zu sehen. Und wenn wir einen super Tag erwischen, dann holen wir unter Umständen auch ein X oder mehr.“

toreandreflo: „Rechne mir nix aus. Ist eine andere Hausnummer. Ein Punkt wäre eine kleine Sensation.“

graz_fan: „Die haben richtige gute Fußballer. Die einzige Chance die ich sehe, ist dass sie in der Liga hohes Anpressen nicht gewohnt sind. Wenn wir also in viele Zweikämpfe kommen, sehe ich schon eine Möglichkeit. Wenn wir sie so wie PSV spielen lassen, wird’s es ein langer Abend. Dann rennen wir dem Ball nur hinterher.“

Vöslauer: „Dass wir mit Sporting und Atalanta womöglich sogar Teams mit nominell noch stärkeren Kaderspielern in unserer Gruppe haben, mögen sich bitte am Donnerstag auch alle in Erinnerung rufen. Sportings letzte Pflichtspielniederlage datiert meiner Recherche nach aus dem April 2023, einer Auswärtsniederlage (0:1) bei Juventus. Davor hat man in der Europa League übrigens Arsenal ausgeschaltet im Elfmeterschießen. Es wird eine Wahnsinnsleistung am Donnerstag benötigen über Matchplan, System und Formation mach ich mir überhaupt keine Gedanken. Ich denk die machen sich gerade eh andere in der Sekunde und die nächsten Tage… und trotzdem muss man es als Chance sehen: Es gibt heuer zumindest noch vier Gelegenheiten echte Weltklassemannschaften zu besiegen und alleine damit vielleicht sogar etwas durchaus „Historisches“ zu schaffen.“

steinzeit: „Flutlichtspiele können wir und mein Bedauern jetzt schon denjenigen, die sich das Donnerstag nicht live geben können. Freu‘ mich jedenfalls auf diesen nächsten Highlight mit einem Feuerwerk am RASEN!“

lovehateheRo: „Auf jeden Fall sollte man jetzt nicht schon wieder im Vorhinein die Gegner in den Himmel heben, nur damit man sich nachher jedes Ergebnis schönreden kann. Vor ein paar Jahren waren die portugiesischen Edelkicker beispielsweise mit dem Pressing des LASK heillos überfordert und sind untergegangen. Und wer mit Salzburg, einer Champions League Mannschaft, mithalten kann, der braucht auch nicht Angst vor anderen Gegnern haben, nur weil sie vielleicht bekannte Namen haben und aus anderen Ligen kommen.“

Juran: „Das wird morgen ein sehr schweres Spiel. Wichtig wird sein das wir einfach frei aufspielen und uns einfach nichts scheißen. Punkte wären sehr schön gegen Sporting, hoffe sie unterschätzen uns.“

Ich_muss_einen_Community-Namen_haben: „Ah, wäre doch geil, wenn Sturm morgen auch 2:0 gewinnt und sich die portugiesische Hauptstadt mit den eigenen Tränen überschwemmt!“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.