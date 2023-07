Rapid-Fans: „Gegen Donaufeld braucht es einen guten Start!“

Der SK Rapid startet morgen mit dem Spiel gegen den SR Donaufeld am Sportclub-Platz in die neue Saison. Wir haben die Erwartungen und auch...

Der SK Rapid startet morgen mit dem Spiel gegen den SR Donaufeld am Sportclub-Platz in die neue Saison. Wir haben die Erwartungen und auch Wünsche der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

schleicha: „Völlig egal wer spielt bei uns, man wird den Saisonstart sicher gut über die Bühne bringen wollen – somit wird das ein am Ende lockerer Sieg mit 3 oder mehr Toren Unterschied. Eine Standortbestimmung wird das definitiv noch keine. Die kommt dann erst in den weiteren Pflichtspielen um zu sehen wie weit wir tatsächlich sind und wo wir stärker sind als noch letztes Jahr.“

Greenspan: „Die Stimmung ist am Boden, auch in der Mannschaft – auch eine Blamage gegen Donaufeld ist daher sicherlich möglich. Burgstaller werden’s für die Meisterschaft noch schonen.“

zackzack43: „Wichtig wäre es, wie immer gegen solche Kleinen, einen Topstart hinzulegen und in den ersten 20 Minuten vielleicht 1/2:0 in Führung gehen und dann kontrolliert das ganze runterspielen. Jedoch befürchte ich, dass die offensive Abstimmung nicht zu 100% gegeben sein wird, da einfach viel zu viel probiert wurde in den Tests und wir vermutlich die Einserpanier noch nicht gesehen haben. Wenn der gewünschte und erhoffte Spielverlauf so nicht eintritt, dann könnte es ein sehr schwieriger, mühevoller Verlauf werden, der an Treibach erinnern wird, wo es einen Kraftanfall Burgis benötigte, um das ohne Verlängerung zu schaffen. Umso länger nichts gelingt, desto schwieriger wird es, zumal unsere Defensive in JEDEM Test für Böcke gut war und dumme Tore einheimste. Es mag lächerlich anmuten, aber ich sehe uns weder in der Form, noch in der Eingespieltheit derzeit dort, dass wir einfach so drüberfahren werden.“

Grambamboli: „Falls Burgi nicht fit ist, könnte das Spiel echt eine enge Kiste werden. Das haben wir letztes Jahr schon miterlebt (auch mit Burgi war es eine Kiste, da die Mannschaft echt gut auf uns eingestellt war). Ich hoffe nur, dass Donaufeld in der Defensive nicht stark ist und sich nur hinten reinstellt und auf ein Kontertor setzt. Wenn sie das Durchziehen und Burgi nicht fit, könnte es in die Verlängerung oder in ein Elfmeterschießen gehen und da ist dann alles möglich. Fein wäre ein Rapid-Sieg 4:0, 5:0 oder ein 6:0 würde mal ein feiner Start in die Saison sein und fürs Auswärtsspiel ein wenig Ruhe reinbringen.“

Sterz: „Ab Sonntag zählt es. Ich bin gespannt ob Rapid im sturen 4-2-3-1 spielt oder das 3-4-2-1 praktiziert, das als neues „System“ geübt wurde. Seidl und Mayulu kennen zweiteres aus ihrer Linz Zeit bestens. Unter normalen Umständen ist dieses Spiel eine „gmahte Wiesn“. Barisic, weil er zu diesem Spiel mehrmals erwähnt wurde, sitzt in einem brodelnden Topf. Stellen sich Ergebnisse ein wird dieser Topf abkühlen. Bei ausbleibendem Erfolg sind nicht nur Barisic, sondern auch alle die an diesem Trainer festgehalten haben die Deppen (Thematik Freunderlwirtschaft). Mit dem jetzigen Kader wird es für Rapid (sehr wahrscheinlich) die nächste zache Saison.“

Hiasl99: „Der Sportclubplatz war letztes Jahr schon Endstation für zwei Bundesligisten. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Von einem einfachen Spiel für uns geh ich ohnehin nicht aus. Mein Tipp: 1:3.“

Zidane85: „Ich glaube es zwar nicht, hoffe aber auf einen relativ hohen Sieg der Selbstvertrauen bringt. Wichtiger als das wäre wenn auch spielerisch was weitergehen würde und man Eingespieltheit sehen könnte. Dann ein Sieg gegen den LASK und das könnte einen wichtigen positiven Spin starten!“

DonAndres: „Als Trainer von Rapid kann ich mich vor einem Spiel gegen Donaufeld nicht hinsetzen und über den Rasen sudern. Peinlich. Damit liefert er den Spielern gleich eine angenehme Ausrede.“

valderama: „Ich bekenne mich schuldig, dass ich mich auf morgen ziemlich freue. Endlich wieder Pflichtspiele. Und dann noch dazu der Start im tollen Hernals. Ich werde es genießen und den Fußball von der blauen Tribüne aus riechen.“

Da Oide Bimbo: „So, Schluss mit der Jammerei, wir werden die wegputzen, wir werden noch einen zentralen Mittelfeldspieler kriegen, wir werden einen guten Saisonstart hinlegen und wir werden wieder Spaß im Stadion haben.“

