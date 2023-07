RB Salzburg gewinnt gegen den HSV und verliert gegen den FC Slovacko

FC Red Bull Salzburg – Hamburger SV 4:1 (3:1). Tore: Konate (8.), Hadzikadunic (13./Eigentor), Forson (23.), Nene (55.) bzw. Pherai (29.) Im ersten von...

FC Red Bull Salzburg – Hamburger SV 4:1 (3:1). Tore: Konate (8.), Hadzikadunic (13./Eigentor), Forson (23.), Nene (55.) bzw. Pherai (29.)

Im ersten von zwei Testspielen am heutigen Samstag holt der FC Red Bull Salzburg gegen den deutschen Zweitligisten Hamburger SV einen deutlichen 4:1-Erfolg. Die Treffer der Roten Bullen fallen durch Karim Konate, Dennis Hadzikadunic (Eigentor), Amankwah Forson und Dorgeles Nene.

ZUM SPIEL:

Die Jaissle-Truppe startete bei schon um 10:30 Uhr sehr hohen Temperaturen auch richtig heiß ins Match. Nach acht Minuten eroberte Amar Dedic den Ball, der dann über links und Maurits Kjaergaard von Karim Konate zur Führung verwertet wurde. Beim 2:0 war erneut Dedic der Ausgangspunkt, dessen gefährlichen Querpass von rechts ein Hamburg-Akteur ins eigene Tor lenkte. In der 23. Minute markierte Amankwah Forson mit einem herrlichen Weitschuss den dritten Salzburger Treffer. Nach einem Abspielfehler in der Defensiv verkürzte der HSV durch Immanuel Pherai vor der Pause. Bis zum Seitenwechsel sorgte Konate noch zwei Mal für Aufsehen. Ein herrlicher Seitfallzieher hatte wegen Abseits keine Gültigkeit, ein Stangenschuss aus kurzer Distanz blieb ebenfalls ohne Wertung.

Und auch Halbzeit zwei begann der österreichische Serienmeister hochwertig. Bei einem Sprint von Dorgeles Nene aus der eigenen Hälfte heraus hatte die HSV-Defensive kein Gegenmittel, der Malier verwertete trotz Hitze eiskalt zum 4:1. Mit Fortlauf des intensiven Spiels merkte man den Mannschaften die Temperaturen dann doch ein wenig an, beide agierten etwas energieeffizienter. Es blieb letztlich bei einem deutlichen Testspielerfolg der Roten Bullen mit vielen Lichtblicken.

AUFSTELLUNG:

Schlager; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Forson, Gourna-Douath, Nene (65. Kameri), Kjaergaard; Konate, Ratkov

SCHIEDSRICHTER:

Sebastian Gishamer

WISSENSWERTES:

• Nicht zur Verfügung standen für dieses Spiel Mamady Diambou und Oscar Gloukh (Urlaub) bzw. Bernardo, Nicolas Capaldo, Fernando, Daouda Guindo, Douglas Mendes, Noah Okafor, Justin Omoregie, Kamil Piatkowski, Luka Sucic, Lukas Wallner und Moussa Yeo (alle verletzt oder rekonvaleszent).

• Am heutigen Nachmittag findet in Eugendorf (15:00 Uhr) noch ein weiteres Testmatch statt, bei dem die Roten Bullen auf den FC Slovacko treffen (live auf RBS-TV bzw. YouTube).

• Danach folgen zwei trainingsfreie Tage, ehe es am Dienstag wieder mit der Vorbereitung weitergeht.

STATEMENTS:

Matthias Jaissle: „Das war heute in Summe ein sehr, sehr guter Test. Wir haben gegen einen guten Gegner viele Dinge umgesetzt, die wir die letzten fast vier Wochen intensiv trainiert haben. Es war ein couragierter Auftritt von uns, was bei diesem Wetter keine Selbstverständlichkeit ist. Von dem her also: Daumen hoch!“

Alexander Schlager: „Das war ein gelungenes Testspiel, bevor es nächste Woche im ÖFB-Cup weitergeht. Wir haben von der ersten Minute an genau das auf den Platz gebracht, was wir zuletzt trainiert haben. Wir können daraus sehr viele positive Schlüsse ziehen, befinden uns auf einem guten Weg und wollen genau so weitermachen. Aber die Arbeit hört ja jetzt nicht auf, es geht eigentlich ja erst so richtig los.“

Niederlage im Testmatch gegen den FC Slovacko

FC Red Bull Salzburg – FC Slovacko 0:3 (0:3). Tore: Sinyavskiy (2.), Petrzela (8.), Juroska (64.)

Im zweiten Testduell am heutigen Tag muss sich der FC Red Bull Salzburg dem tschechischen Erstligaklub FC Slovacko mit 0:3 geschlagen geben.

ZUM SPIEL:

Beim letzten Testmatch vor dem Anpfiff der Pflichtspielsaison, der am kommenden Sonntag mit der 1. Cup-Runde gegen die SG Ardagger/Viehdorf erfolgt, stand eine bunt gemischte, extrem junge Mannschaft auf dem Feld. Diese tat sich gegen clevere Tschechen, die mit Michal Kadlec (39 Jahre) und Milan Petrzela (40) viel Routine am Platz hatten, sehr schwer und geriet schnell mit 0:2 in Rückstand. In der 30. Minute war es dann Sekou Koita, der mit einem Freistoß erstmals anklopfte, ehe der malische Stürmer, weil erst kurz im Trainingsbetrieb, ausgewechselt wurde.

Nach der Pause machten es die Salzburger Youngsters vor allem auch defensiv deutlich besser, ließen kaum etwas zu und versuchten, auch offensiv Akzente zu setzen. Und doch war es der FC Slovacko, der aus einem Konter den nächsten Treffer zum Endstand von 0:3 erzielen konnte (64.).

AUFSTELLUNG:

Mantl; Morgalla, Baidoo (46. Baran), Okoh, Van der Brempt (46. Schablas); Paumgartner, Tijani (78. Sulzbacher), Jano, Sadeqi; Koita (32. Simic), Lechner (46. Reischl)

SCHIEDSRICHTER:

Florian Jäger

WISSENSWERTES:

• Nicht zur Verfügung standen für dieses Spiel Mamady Diambou und Oscar Gloukh (Urlaub) bzw. Bernardo, Nicolas Capaldo, Fernando, Daouda Guindo, Douglas Mendes, Noah Okafor, Justin Omoregie, Kamil Piatkowski, Luka Sucic, Lukas Wallner und Moussa Yeo (alle verletzt oder rekonvaleszent).

• Morgen gibt es am Vormittag noch eine weitere Trainingseinheit, Montag hat das Team dann frei.

STATEMENTS:

Matthias Jaissle: „Die beiden Gegentore gleich zu Beginn waren unnötig, wir waren da nicht clever genug und müssen daraus lernen. Ansonsten haben es unsere jungen Spieler bei diesen hohen Temperaturen aber ordentlich gemacht. Einige der Liefering-Spieler hatten ja auch schon gestern einen Testspieleinsatz. In Summe war es, wenn man das heutige Testspieldoppel sieht, aber ein geglückter Tag, vor allem weil das erste Match hervorragend war.“

(Pressemeldung RB Salzburg)