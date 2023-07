Kein Sieger im Testspiel zwischen Rapid und Polissya Zhytomyr

Bei hochsommerlichen Temperaturen bestritten die Grün-Weißen heute Nachmittag in Grafenschachen, wenige Fahrminuten vom AVITA Resort entfernt, das dritte Testspiel der Sommervorbereitung. Der Gegner am...

Bei hochsommerlichen Temperaturen bestritten die Grün-Weißen heute Nachmittag in Grafenschachen, wenige Fahrminuten vom AVITA Resort entfernt, das dritte Testspiel der Sommervorbereitung. Der Gegner am heutigen Tag war der ukrainische Vertreter FC Polissya Zhytomyr. Trotz intensiver Trainingseinheiten in den vergangenen Tagen, waren die Hütteldorfer von Anfang an bemüht das Spielgeschehen zu kontrollieren. Nach rund einer halben Stunde musste Neuzugang Nenad Cvetkovic mit muskulären Problemen vorsichtshalber vom Platz genommen werden. Es dauerte bis zur 45. Spielminute bis eine grün-weiße Torchance erfolgreich verwertet werden konnte. Guido Burgstaller sorgte nach schöner Vorarbeit von Matti Seidl für die 1:0 Pausenführung!

Zur zweiten Spielhälfte wurde, wie gewöhnlich für ein Testspiel, ordentlich durchgetauscht. Bis auf Michael Sollbauer, welcher in Hälfte eins anstelle von Nenad Cvetkovic ins Spiel kam, wurde auf allen Positionen durchgetauscht. Erfreulich, Maxi Hofmann feierte nach mehrmonatiger Verletzungspause in der zweiten Spielhälfte sein Comeback. Sportlich fanden die Grün-Weißen auch nach dem Seitenwechsel die ein oder andere Torchance vor, diese blieben aber ungenutzt. In der Schlussphase jubelten die Ukrainer nach einer Freistoßflanke über den Ausgleichstreffer. Bei diesem Ergebnis blieb es auch – 1:1 Unentschieden!

SK Rapid : FC Polissya Zhytomyr 1:1 (1:0)

FUßBALLARENA, Grafenschachen

SR Sara Telek

Tore: Burgstaller (45.), Hitchenko (78.)

Rapid spielte mit:

1. Halbzeit: Hedl; Koscelnik, Cvetković (34. Sollbauer), Moormann, Auer; Kerschbaum, Bajlicz; Grüll, Seidl, Kühn; Burgstaller

2. Halbzeit: Gartler; Schick, Hofmann, Sollbauer, Dijaković; Greil, Oswald (67.Sattlberger); Strunz, Kaygin, Bajic; Mayulu

(Pressemeldung SK Rapid)