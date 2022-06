Österreich hat zwei neue Junglegionäre, Nemeth wird ein „Kiezkicker“

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 eröffnet erst im Juli und dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Christopher Olivier

ST, 16, AUT | AKA Vorarlberg U16 – > VfB Stuttgart U17

Wir freuen uns immer, wenn junge österreichische Kicker den Weg ins Ausland suchen. Auch, weil wir diese dann wöchentlich im Rahmen unseres Nachwuchschecks verfolgen und über ihren Werdegang berichten. Ab der kommenden Saison wird einer dieser Jungen der Vorarlberger Christopher Olivier sein. Der 16-Jährige erzielte in der vergangenen Saison sechs Tore in acht Spielen für die U16-Mannschaft der AKA Vorarlberg und unterschrieb nun beim VfB Stuttgart, wo er in der U17 eingeplant ist und einen Vertrag bis 2025 erhielt.

Marco Rottensteiner

ZM, 17, AUT | AKA Salzburg U18 – > Eintracht Frankfurt U19

Der zweite Youngster, der diese Woche ins Ausland wechselte, heißt Marco Rottensteiner. Der junge Salzburger gilt als spielintelligenter, hart arbeitender Achter und wechselt aus der U18 von Red Bull Salzburg in die A-Jugend von Eintracht Frankfurt. Rottensteiner bestritt in der vergangenen Saison 19 Spiele für Salzburgs U18 und kam zudem einmal in der UEFA Youth League zum Einsatz, in der Salzburg bekanntlich bis ins Finale vorstieß. In Frankfurt erhält der 17-Jährige vorerst einen Einjahresvertrag.

Dejan Stojanovic

TW, 28, AUT | FC Ingolstadt – > Jahn Regensburg

In der abgelaufenen Frühjahrssaison hütete der 28-jährige Torhüter Dejan Stojanovic das Tor des FC Ingolstadt. Dabei stieg er zwar in die 3. Liga ab, aber der 196cm-Schlussmann wird auch in der kommenden Saison in der zweiten deutschen Bundesliga dabei sein. Stojanovic wechselt zum SSV Jahn Regensburg. Bis zuletzt gehörte der gebürtige Vorarlberger dem Middlesbrough FC, für den er aber nur neun Spiele bestritt. Österreich verließ Stojanovic bereits im August 2011. Seitdem stand er bei Bologa, Crotone, St.Gallen, Middlesbrough, St.Pauli und Ingolstadt unter Vertrag.

David Nemeth

IV, 21, AUT | FSV Mainz 05 – > FC St. Pauli

Der U21-Nationalspieler David Nemeth wird vom FSV Mainz 05 fix abgegeben. Die Saison 2020/21 verbrachte der Innenverteidiger im Zuge einer erfolgreichen Leihe beim SK Sturm Graz – ab der kommenden Saison wird er für den FC St. Pauli auflaufen. Zuletzt hatte sich auch Sturm intensiv um eine zweite Leihe des 21-Jährigen bemüht, aber Nemeth entschied sich für die zweite deutsche Bundesliga. Nemeths Vertrag in Mainz lief noch bis 2024, aber da er in der vergangenen Saison nur auf sieben Pflichtspiele für den Bundesligisten kam, trat St.Pauli gleich fix auf den Plan und bezahlte 1,5 Millionen Euro Ablöse für den Burgenländer.

Dominik Starkl

RA, 28, AUT | Admira Wacker Mödling – > SKU Amstetten

Nach seinem Aus bei der Admira wechselt Dominik Starkl eine Etage tiefer. Der 28-jährige Flügelstürmer wechselt ablösefrei nach Amstetten. Die letzten Jahre Starkls waren eher von Verletzungen, als von Erfolgen geprägt. Im Februar 2020 erlitt der Niederösterreicher einen Kreuzbandriss, in der vergangenen Saison war er aufgrund einer Knöchelverletzung länger out. In 15 Bundesligaspielen gelang ihm 2021/22 kein einziger Scorerpunkt und insgesamt stand er nur 650 Minuten auf dem Platz. Insgesamt erzielte Starkl in 165 Spielen für die Admira 20 Tore und 21 Assists. Bei Amstetten ist er nach Stripfing-Verteidiger Rosenbichler der zweite Neuzugang für die Saison 2022/23.