Nachwuchs: Friedl und Schmid steigen ab, Svoboda kurz vor Serie-A-Aufstieg

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 21 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 32 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Beim 4:2-Auswärtssieg bei Werder Bremen spielte Hannes Wolf bis zur 84. Minute im offensiven Mittelfeld, sah Gelb und bereitete das zweite Tor seines Teams durch Marcus Thuram vor.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 31 Spiele – 6 Tore – 5 Assists

Christoph Baumgartner fehlte beim 2:1-Sieg über Hertha BSC aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 23 Jahre (Jg. 98) – 32 Spiele

Marco Friedl spielte beim 2:4 von Werder Bremen gegen Mönchengladbach als Linksverteidiger durch. Werder stieg mit dieser Niederlage aus der Bundesliga ab und Friedl wird die Bremer somit voraussichtlich verlassen.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 22 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Romano Schmid spielte im 4-4-2 der Bremer gegen Mönchengladbach vor Marco Friedl im linken Mittelfeld durch. Schmids Vertrag in Bremen läuft noch bis 2023 und es ist gut denkbar, dass er Werder in die zweite deutsche Bundesliga folgen wird.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 32 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Bei der 2:3-Niederlage bei Greuther Fürth spielte Kevin Danso in der Innenverteidigung durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Bei der 2:3-Niederlage bei Greuther Fürth spielte Christoph Klarer in der Innenverteidigung durch.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 23 Spiele – 1 Tor

Beim 1:1 im Playoff-Halbfinale bei Lecce spielte Michael Svoboda in der Innenverteidigung durch. Auch beim 1:0-Sieg im Hinspiel des Playofffinals gegen Cittadella spielte Svoboda in der Innenverteidigung durch und sah Gelb. Am Donnerstag kommt es zum Rückspiel und es entscheidet sich, ob Svoboda nächstes Jahr in der italienischen Serie A spielen wird.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen Girondins Bordeaux spielte Dario Maresic in der Innenverteidigung durch.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 23 Spiele – 1 Tor

Beim 3:2-Auswärtssieg in Lyon saß Flavius Daniliuc auf der Bank des OGC Nizza.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 19 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (10/2/0 für FC Zürich II)

Einmal mehr spielte Silvan Wallner am vergangenen Wochenende für die zweite Mannschaft des FC Zürich. Beim 2:2 gegen den SC YF Juventus Zürich spielte er in der Innenverteidigung durch.

Chukwubuike Adamu (FC St. Gallen)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 14 Spiele – 6 Tore

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Servette Genf stand Junior Adamu nicht im Kader des FC St. Gallen. Im Cup-Finale gegen den FC Luzern kam er bis zur 74. Minute als Mittelstürmer zum Einsatz und erzielte den Treffer für sein Team.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:4-Niederlage beim FC Zürich wurde Elvin Ibrisimovic nach 71 Minuten eingewechselt.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 20 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Ivan Sarcevic verpasste die 21 Frühjahrspartien des FC Wil.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 15 Spiele (2/0/0 für FC Wil II)

Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Thun stand Leo Mätzler nicht im Kader des FC Wil 1900.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 19 Spiele

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Schaffhausen wurde Anes Omerovic nach etwa einer Stunde eingewechselt.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Für Heracles Almelo und Melih Ibrahimoglu ist die Saison bereits beendet und der Spieler befindet sich im Urlaub.

Muhammed-Cham Saracevic (Vendsyssel FF)

RM – 20 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 2:0-Auswärtssieg bei Hobro spielte Muhammed-Cham Saracevic im linken Mittelfeld durch und erzielte das 2:0 für sein Team. Noch steht Vendsyssel auf einem Abstiegsplatz, die Entscheidung fällt in der letzten Runde am 30. Mai.

Fabian Ehmann ( Vendsyssel FF )

TW – 22 Jahre (Jg. 98) – 7 Spiele

Beim 2:0-Sieg bei Hobro stand Fabian Ehmann nicht im Kader von Vendsyssel.

Raul Florucz (Hrvatski Dragovoljac)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele – 2 Tore (12/0/1 für NK Sesvete)

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Dubrava begann Raul Florucz und wurde zur Halbzeit ausgewechselt.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 19 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 1 Tor

Beim 2:2 bei Cibalia kam Mateo Karamatic nicht für Osijek II zum Einsatz.

Adrian Gale (Kustosija Zagreb)

DM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Beim 3:3 bei BSK kam Adrian Gale nicht für Kustosija zum Einsatz.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 27 Spiele – 7 Tore – 3 Assists

Beim 1:1 gegen Aluminij spielte Arnel Jakupovic bis zur 60. Minute und sah nach 32 Minuten Gelb. Domzale beendete die Saison als Vierter.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Aluminij holte Denis Adamov doch noch seinen ersten Scorerpunkt in dieser Saison. Der Mittelfeldspieler wurde zur Pause eingewechselt und bereitete in der 86. Minute den Ausgleich seines Teams vor.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:0-Sieg bei Smartno stand Randy Montie nicht im Kader von Drava Ptuj.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Beim 1:0-Sieg bei Smartno stand Aldin Aganovic nicht im Kader von Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 20 Spiele – 0 Tore – 5 Assists

Beim 5:3-Auswärtssieg bei Chrudim saß Jonas Auer auf der Bank von Viktoria Zizkov.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 23 Jahre (Jg. 98) – 29 Spiele – 5 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Pardubice B)

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Pribram spielte Emil Tischler im zentralen Mittelfeld von Pardubice durch.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 27 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Die Saison in der zweiten türkischen Liga ist bereits vorüber. Eskisehirspor stieg mit nur acht Punkten in die dritte Leistungsklasse ab.

Sergen Yilmaz (Menemen Spor)

RV – 20 Jahre (Jg. 00)

Mitte Jänner wechselte Sergen Yilmaz aus der zweiten Mannschaft der SV Ried zum türkischen Zweitligisten Menemen Spor. Bisher stand der Rechtsverteidiger in keinem Matchkader.

Manuel Botic (Metaloglobus Bukarest)

ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 10 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (5/1/0 für Petrolul Ploiesti)

Die Saison in der zweiten rumänischen Liga ist bereits vorüber und Metaloglobus Bukarest konnte sich vor dem Abstieg retten.

Aleksa Markovic (Sepsi OSK)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten 20 Spielen stand Aleksa Markovic in keinem Matchkader des Sepsi OSK. Sepsi ist aktuell Vierter in Rumänien und kämpft am letzten Spieltag am kommenden Wochenende noch um eine Europacupteilnahme.

Daniel Mandl, abseits.at