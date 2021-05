Nachwuchs: Adamu und Jakupovic treffen, Baumgartner trifft und verletzt sich

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 19-20 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 30 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Bei der glatten 0:6-Niederlage gegen Bayern München wurde Hannes Wolf zur Pause eingewechselt und sah in der Schlussminute Gelb.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 31 Spiele – 6 Tore – 5 Assists

Beim 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 spielte Christoph Baumgartner bis zur 89. Minute als Linksaußen in einem 4-2-3-1-System und erzielte dabei per Kopf das 3:2 für sein Team. Baumgartner zog sich zuletzt eine Sprunggelenksverletzung zu und wird zumindest zwei Wochen ausfallen.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 23 Jahre (Jg. 98) – 30 Spiele

Marco Friedl fehlte seiner Mannschaft beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen mit einer Beckenprellung.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Romano Schmid saß beim 0:0 von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen nur auf der Bank seines Teams.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 30 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Beim 2:2 gegen Eintracht Braunschweig spielte Kevin Danso in der Innenverteidigung durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 11 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Beim 2:2 gegen Eintracht Braunschweig saß Christoph Klarer auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 19 Spiele – 1 Tor

Beim 0:0 gegen Pordenone spielte Michael Svoboda in der Innenverteidigung des Venezia FC durch. Beim darauffolgenden 1:1 bei Cittadella begann Svoboda erneut in der Innenverteidigung und wurde nach 54 Minuten eingewechselt.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele

Beim 0:1 gegen Monaco saß Dario Maresic auf der Bank von Stade Reims.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 22 Spiele – 1 Tor

Beim 3:2-Sieg gegen Stade Brest begann Flavius Daniliuc als rechter Verteidiger und wurde nach 80 Minuten ausgewechselt.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 19 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (9/2/0 für FC Zürich II)

Silvan Wallner spielte am vergangenen Wochenende wieder in der U21-Mannschaft des FC Zürich. Beim 1:0-Auswärtssieg beim FC Köniz spielte er in der Innenverteidigung durch.

Chukwubuike Adamu (FC St. Gallen)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 4 Tore

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Sion spielte Junior Adamu bis zu seiner Auswechslung nach etwa einer Stunde im Angriff. Beim darauffolgenden 2:2 beim FC Zürich wurde Adamu nach einer Stunde eingewechselt und erzielte in der 85. Minute das 2:2 für sein Team.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Sowohl beim 2:0-Sieg in Lugano, als auch beim 0:2 gegen die Young Boys Bern stand Elvin Ibrisimovic nicht im Kader des FC Vaduz.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 20 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Ivan Sarcevic verpasste die bisherigen 19 Frühjahrspartien des FC Wil.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 14 Spiele (2/0/0 für FC Wil II)

Beim 2:2 bei Neuchatel Xamax spielte Leo Mätzler bis zur 83. Minute in der Innenverteidigung und sah in der Anfangsphase Gelb. Beim 3:2-Sieg gegen Chiasso saß er auf der Bank seines Teams.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 17 Spiele

Sowohl beim 1:2 gegen Chiasso, als auch beim 2:1-Sieg gegen die Grasshoppers saß Anes Omerovic auf der Bank seines Teams.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Sowohl beim 1:1 beim FC Twente, als auch beim 1:1 gegen Feyenoord saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank von Heracles Almelo.

Muhammed-Cham Saracevic (Vendsyssel FF)

RM – 20 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 3:0-Sieg über Kolding spielte Muhammed-Cham Saracevic bis zur 83. Minute im linken Mittelfeld von Vendsyssel FF.

Fabian Ehmann ( Vendsyssel FF )

TW – 22 Jahre (Jg. 98) – 7 Spiele

Beim 3:0 über Kolding saß Fabian Ehmann auf der Bank des Vendsyssel FF.

Raul Florucz (Hrvatski Dragovoljac)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 10 Spiele – 2 Tore (12/0/1 für NK Sesvete)

Beim 2:1-Heimsieg über Solin spielte Raul Florucz durch. Beim 2:0-Auswärtssieg bei Rudes wurde er nach 77 Minuten ausgewechselt.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 19 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 1 Tor

Seit unserem letzten Update hatte der NK Osijek II keine Partie mehr.

Adrian Gale (Kustosija Zagreb)

DM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Croatia Zmijavci wurde Adrian Gale in der Nachspielzeit eingewechselt. Beim 0:0 in Opatija kam er bereits nach 70 Minuten.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 25 Spiele – 6 Tore – 3 Assists

Beim 2:0-Heimsieg über Olimpija Ljubljana spielte Arnel Jakupovic bis zur 77. Minute und erzielte kurz vor der Pause das 2:0 für sein Team. Bei der darauffolgenden 1:2-Niederlage bei Gorica spielte er für den NK Domzale durch.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99) – 5 Spiele

Sowohl beim 2:0 über Olimpija Ljubljana, als auch beim 1:2 bei Gorica saß Denis Adamov auf der Bank seines Teams.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Krsko stand Randy Montie nicht im Kader von Drava Ptuj.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Beim 1:1 gegen Krsko stand Aldin Aganovic nicht im Kader von Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele – 0 Tore – 4 Assists

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Dukla Prag spielte Jonas Auer bis zur 69.Minute im linken Mittelfeld. Beim darauffolgenden 3:1-Heimsieg über Vlasim spielte er bis zur 78.Minute auf derselben Position und bereitete mit einem Freistoß das 1:0 für sein Team vor.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 23 Jahre (Jg. 98) – 27 Spiele – 5 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Pardubice B)

Bei der 0:2-Niederlage bei Ceske Budejovice spielte Emil Tischler im zentralen Mittelfeld durch.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 27 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Bei der 0:3-Niederlage bei Boluspor spielte Berkay Tanir im offensiven Mittelfeld von Eskisehirspor durch.

Sergen Yilmaz (Menemen Spor)

RV – 20 Jahre (Jg. 00)

Mitte Jänner wechselte Sergen Yilmaz aus der zweiten Mannschaft der SV Ried zum türkischen Zweitligisten Menemen Spor. Bisher stand der Rechtsverteidiger in keinem Matchkader.

Manuel Botic (Metaloglobus Bukarest)

ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 10 Spiele – 1 Tor – 1 Assist (5/1/0 für Petrolul Ploiesti)

Bei der 0:1-Auswärtsniederlage bei Ripensia saß Manuel Botic auf der Bank von Metaloglobus Bukarest.

Aleksa Markovic (Sepsi OSK)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten 18 Spielen stand Aleksa Markovic in keinem Matchkader des Sepsi OSK.

Daniel Mandl, abseits.at