Traditionsklub Bordeaux bezahlt drei Millionen Euro für Ex-Rapidler Badji

Bei Rapid blieb der senegalesische Angreifer Aliou Badji eher erfolglos. In der zweiten französischen Liga wurde nun aber die bisher höchste Ablöse für den mittlerweile 25-jährigen Badji bezahlt. Girondins Bordeaux sichert sich die Dienste des 189cm-Mannes nach einer Leihe fix.

Im Februar 2019 war Aliou Badji um 1,5 Millionen Euro vom schwedischen Klub Djurgarden zu Rapid gewechselt. Für die Hütteldorfer erzielte er in 34 Partien neun Tore, wurde aber nach knapp einem Jahr wieder abgegeben. Der ägyptische Klub Al-Ahli bezahlte damals zwei Millionen Euro Ablöse für den Senegalesen.

Später kickte Badji für den türkischen Klub Ankaragücü, sowie den französischen Zweitligisten Amiens, bei dem er in der Saison 2021/22 mit 13 Saisontoren gehörig auf sich aufmerksam machte. Es folgte eine Leihe zum strauchelnden Traditionsklub Bordeaux, der mittlerweile auch nur noch in der Ligue 2 spielte und sich zudem in einer schweren finanziellen Schieflage befand.

Bei Bordeaux war Badji über die gesamte Saison hinweg kein Stammspieler, spielte in der Liga 13-mal von Beginn an, wurde 15-mal eingewechselt. Die Ausbeute waren vier Tore und drei Assists, sowie ein weiterer Treffer im französischen Cup.

Dennoch lehnt sich Bordeaux, das den Aufstieg in die Ligue 1 aufgrund eines abgebrochenen Spiels wegen eines Fanskandals in der letzten Runde der Saison verpasste, nun weit aus dem Fenster und kauft Badji fix: Drei Millionen Euro bezahlen die Dunkelblauen für den Mittelstürmer, womit im Laufe seiner Karriere bereits insgesamt neun Millionen an Ablösesummen und Leihgebühren für Badji fällig wurden. Der Ex-Rapidler unterzeichnete bei Bordeaux nun einen Vertrag bis 2026. Das Saisonziel für die kommende Spielzeit ist ganz klar der Aufstieg.