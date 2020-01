Veton Berisha „back to the roots“, Robert Zulj wechselt nach Bochum

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Gedson Fernandes

ZM, 21, POR | Benfica Lissabon – > Tottenham Hotspur

Tottenham-Coach José Mourinho kauft in seiner Heimat ein: Der 21-jährige Box-to-Box-Midfielder Gedson Fernandes kommt vorerst leihweise von Benfica Lissabon. Wenn Tottenham den zweifachen Nationalspieler fix verpflichten will, müsste der Premier-League-Klub 50 Millionen Euro berappen. Der auf der westafrikanischen Insel Sao Tome & Principe geborene Gedson spielt bereits seit seiner Kindheit für Benfica. Im Sommer 2018 debütierte er für den Traditionsklub und seitdem absolvierte er 59 Spiele, in denen ihm drei Tore und sieben Assists gelangen. Tottenham setzte sich mit der Verpflichtung Gedsons unter anderem gegen die Mitbieter Chelsea, Everton und Manchester United durch – zumindest vorerst.

Robert Zulj

OM, 27, AUT | TSG 1899 Hoffenheim – > VfL Bochum

Der VfL Bochum ist der vierte deutsche Klub in der Karriere von Robert Zulj. Bei Hoffenheim kam er im vergangenen Herbst zu keinem einzigen Einsatz und auch in der Regionalligamannschaft der TSG stand er nur einmal auf dem Platz. In der Vorsaison war Zulj an Union Berlin verliehen gewesen – seine einzige richtige erfolgreiche Deutschland-Station war aber die SpVgg Greuther Fürth, für die er 20 Tore und 17 Assists in 91 Spielen erzielte. Nun wechselt der ehemalige U21-Teamspieler für 3 ½ Jahre nach Bochum, das sich aktuell im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga befindet und wo Zulj derzeit der einzige ÖFB-Legionär ist.

Jean-Clair Todibo

IV, 20, FRA | FC Barcelona – > FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 vollendete einen spannenden Deal mit dem FC Barcelona: Der französische Innenverteidiger Jean-Clair Todibo, der erst vor einem Jahr von Toulouse nach Katalonien wechselte, wird bis zum Sommer an die Knappen verliehen. Für Barcelona, wo Todibo bis 2023 Vertrag hat, bestritt er nur fünf Spiele. Schalke kann das Defensivtalent im kommenden Sommer um 25 Millionen Euro fix verpflichten. Mögliche Boni könnten diese Ablösesumme noch um fünf weitere Millionen ansteigen lassen. Allerdings hätte Barcelona bei einem fixen Verkauf Todibos die Möglichkeit, den Franzosen zurückzukaufen – und zwar genau um das Doppelte. 50 Millionen sofort und mögliche zehn Million in Form von Boni…

Veton Berisha

LA/ST, 25, NOR | Brann Bergen – > Viking Stavanger

Im März 2019 verkaufte der SK Rapid Veton Berisha an Brann Bergen. Der Stürmer hatte zwar das stets geforderte Kämpferherz, wurde aber bei Rapid nie richtig glücklich. Für Brann Bergen hielt sich der Erfolg ebenfalls in Grenzen: Zwar bereitete Berisha neun Tore in 31 Spielen vor, aber da er nur vier erzielte, war man auch in Bergen nicht restlos zufrieden mit ihm. Deshalb entschied sich Berisha nun für eine Rückkehr zu seinen Wurzeln: Viking Stavanger, für das der Ex-Rapidler in 106 Spielen immerhin 28-mal traf, holt den verlorenen Sohn zurück. Viking beendete die vergangene Kalenderjahrsaison in Norwegen als Fünfter, gewann aber den Cup, weshalb man Veton Berisha in der nächsten Saison sogar international sehen könnte.